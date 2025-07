Accident între două autobuze, în Atena: 47 de oameni au ajuns la spital, dintre care 10 copii

Aproximativ 47 de oameni au ajuns la spital, dintre care 10 sunt copii după un accident petrecut vineri, între două autobuze de transport public în suburbia de coastă Voula, lângă Atena, a indicat sindicatul elen al spitalelor de urgență din Grecia la televiziunea publică (ERT), scrie Agerpres.



"Peste 15 ambulanțe au tratat până acum aproximativ 40 de adulți și șase copii, toți fiind spitalizați", a declarat pentru ERT Giorgos Mathiopoulos, președintele sindicatului lucrătorilor din spitale de urgență (EKAV).

Totuşi, agenția elenă de presă ANA spune că numărul răniților este de 47, dintre care zece sunt copii.

Athens: Two public transport buses crashed in the seaside suburb of Voula on Friday. At least 32 passengers have been injured, including children – ? NewsIt. pic.twitter.com/hPShz5uUpP