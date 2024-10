Elon Musk vrea să construiască pe Marte un „oraș autosuficient” cu peste un milion de oameni, până în 2054

Elon Musk susține că, în 30 de ani, peste un milion de oameni ar putea locui într-un oraș „autosuficient” pe Marte, datorită rachetei sale.

În timp ce echipa sa SpaceX a obținut o victorie semnificativă în încercarea de a realiza călătorii interplanetare la prețuri accesibile, Elon Musk a făcut o afirmație îndrăzneață cu privire la posibilitatea de a locui pe Marte, pe rețeaua socială X.

O mare parte a lumii a urmărit fermecată cum șeful SpaceX a prins, pentru prima dată în istorie, un accelerator uriaș de la racheta sa Starship.

Această realizare remarcabilă deschide calea călătoriilor spațiale cu costuri reduse, implicând rachete reutilizabile care transportă încărcături uriașe spre Lună și dincolo de aceasta, ca o „cale ferată” interplanetară. Acest lucru va permite oamenilor să se mute în orașe pe Lună și pe Marte.

În timp ce personalul SpaceX întâmpina succesul cu urale și lacrimi, Musk a postat pe X: „Turnul a prins racheta!!!”

„Dacă civilizația este rezonabil de stabilă în următorii 30 de ani, pe Marte va fi construit un oraș autosuficient de peste un milion de oameni”., a mai scris acesta pe X.

If civilization is reasonably stable for the next ~30 years, a self-sustaining city of a million+ people will be built on Mars