Utilizatorii Facebook își vor putea transfera pozele și clipurile video pe Google Photos

În urmă cu două luni, această funcție de transfer fusese lansată doar în SUA și Canada, însă acum e disponibilă la nivel global pentru toți utilizatorii Facebook.

Funcția cea nouă a fost gândită în cadrul unui proiect numit Data Transfer Program și e o înțelegere între marile companii Google, Facebook, Microsoft și Twitter.

Scopul ei este să vină în sprijinul utilizatorilor și să simplifice transferul datelor între platforme.

Pentru a folosi noul instrument, utilizatorul trebuie să intre pe Facebook la Settings > “Your Facebook Information” > “Transfer a Copy of Your Photos or Videos”. Sau să intre direct pe facebook.com/dtp.

Instrumentul permite transferul atât al fotografiilor, cât şi al clipurilor video, însă alternativ. Se pot transfera o dată fotografiile şi, printr-o operaţiune separată, filmările (sau invers). Nu ambele simultan.