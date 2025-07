Raed Arafat: Asta e cea mai importantă lecție din ceea ce s-a întâmplat la Sinaia. Automat când ai alertă intri într-o zonă de adăpost

Furtuna care a devastat Sinaia a fost mult mai puternică decât și-au imaginat oamenii care au primit mesaj Ro-Alert. FOTO Antena 3 CNN

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, despre dezastrul lăsat în urmă de furtuna de la Sinaia că cei patru turiști israelieni aflați la Mănăstirea Sinaia au suferit răni ușoare și nu se află în pericol. Alte nouă persoane, printre care și un copil, au fost evacuate de la Castelul Peleș. El a avertizat că oamenii trebuie să se adăpostească imediat când primesc alertă de Cod roșu sau portocaliu.

„Sunt mai multe structuri care au fost afectate. Acoperișuri, copaci, cabluri care au căzut. A fost o situație la Mănăstirea Sinaia unde am avut patru turiști israelieni ușor răniți, mai degrabă au avut un atac de panică și care au fost preluați de echipele de la ISU și alte nouă persoane conștiente de la Castelul Peleș care includeau un minor, dar nu este nicio persoană grav rănită, din fericire. Nu există probleme majore, decât pe problemele, de fapt, de elemente care s-au desprins, cabluri, acoperișuri.

Pompierii lucrează și revin încă o dată cu o avertizare că dacă vin alerte pentru Cod Roșu, Cod portocaliu de vreme rea, oamenii să se adăpostească, să plece din stradă, să nu stea lângă pomi, să nu stea afară unde pot să cadă elemente din construcție și chiar să-i rănească grav. Asta e cea mai importantă lecție din ceea ce s-a întâmplat la Sinaia. Automat când ai alertă intri într-o zonă de adăpost”, a declarat Raed Arafat, la Antena 3 CNN.

Raed Arafat: „Pe noi ne interesează cel mai mult oamenii”

Întrebat dacă furtuni ca cea din Sinaia vor mai lovi și alte județe, Raed Arafat a explicat că în cazul fenomenelor extreme, cum sunt cele vizate de alertele nowcasting, ele apar brusc, fără mult timp de reacție.

„Deci, nowcasting înseamnă că nu știm din păcate de dinainte. Noi avem Cod portocaliu pe o zonă mare din țară și știți acest lucru de astăzi. De ieri am avut Cod roșu și portocaliu, dar când vin alerte de nowcasting, alertele vin într-o perioadă foarte scurtă. Asta înseamnă că nu se știe că va fi situația asta. La momentul la care vine o astfel de alertă, noi emitem imediat mesajele RO-Alert și populația are un timp relativ scurt să reacționeze la mesajele respective, dar nu știm dinainte. Din păcate, nu pot să vă spun ce va fi în următoarele ore. Pe noi ne interesează cel mai mult oamenii și noi dăm alertele ca oamenii să se adăpostească. Restul, clădire, acoperiș etc. se repară”, a mai declarat Raed Arafat.

Sinaia a fost lovită de o furtună puternică, miercuri. Mai multe acoperișuri au fost smulse de vijelie, străzile s-au inundat după ploaia torețială, iar unii dintre copacii rupți au fost purtați de ape pe drumuri.