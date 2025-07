"E timpul să plecați!" Viktor Orban, mesaj către Ursula von der Leyen înainte de votul moțiunii de cenzură inițiate de Gheorghe Piperea

Premierul ungar Viktor Orban i-a transmis șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, un mesaj pe X, înainte ca Parlamentul European să se pronunțe, joi, prin vot asupra moțiunii de cenzură inițiate de europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea.

Piperea a depus moțiunea în calitate de membru al grupului ECR, al Conservatorilor și Reformiștilor Europeni.

Însă Nicola Procaccini, co-președintele ECR, a arătat că două treimi din eurodeputații grupului nu au semnat moțiunea, pe care a calificat-o drept "greșeală strategică".

"Din păcate, unora le place să piardă, atât acasă, cât și la Bruxelles", a spus Procaccini, într-o aparentă referire la eșecul AUR la prezidențiale și la previzibila respingere a moțiunii de cenzură.

Chiar dacă moțiunea lui Piperea nu are șanse să fie adoptată, Viktor Orban s-a folosit de această inițiativă pentru a continua disputa cu executivul de la Bruxelles.

Executivul UE, care a restricționat accesul Ungariei la 18 miliarde de euro din fonduri europene, a criticat în repetate rânduri Guvernul Orban - prietenos cu Rusia - pentru derapaje antidemocratice.

Mesajul lui Viktor Orban, în continuare.

Tomorrow will be a turbulent day in the European Parliament. MEPs will vote on whether Ursula von der Leyen should continue to lead the Brusselian bureaucracy. The vote was scheduled due to the corruption scandals piling up around the President, but we all know that corruption is… pic.twitter.com/YkGpHBkpdG