Instagram testează o nouă funcție, denumită “Take a break”, pentru utilizatorii care petrec prea mult timp pe aplicație

Adam Mosseri, a explicat că funcția “îi încurajează pe cei care au activat-o să ia o pauză de la Instagram, după ce au petrecut o anumită perioadă de timp în aplicație, stabilită chiar de utilizator – 10, 20, sau 30 de minute”.

Acesta precizează că noua implementare face parte dintr-un “efort mai amplu al platformei de a încerca să le ofere oamenilor mai mult control asupra experienței lor pe Instagram”.

Testing “Take a Break” ?‍?



We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.



I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌? pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH