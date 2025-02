Microsoft închide Skype după două decenii de funcţionare

Gigantul tehnologic Microsoft închide Skype, serviciul de telefonie și video bazat pe internet care a fost cândva modalitatea dominantă de comunicare la mijlocul anilor 2000. Închiderea Skype vine la 14 ani după ce Microsoft a cumpărat serviciul pentru 8.5 miliarde de dolari în numerar, potrivit CNN.

Platforma Skype se va închide în luna mai, a confirmat compania pe X , spunând utilizatorilor că informațiile lor de conectare pot fi folosite pe nivelul gratuit al Microsoft Teams în "zilele următoare".

Starting in May 2025, Skype will no longer be available. Over the coming days you can sign in to Microsoft Teams Free with your Skype account to stay connected with all your chats and contacts. Thank you for being part of Skype pic.twitter.com/EZ2wJLOQ1a