Moment tensionat între Crin Antonescu și Nicuşor Dan: Deci nu sunt eu rechin și nu eu am dat

Crin Antonescu: "Nu am fost niciodată informat că un procuror îmi cercetează activitatea". Foto: Getty Images

Au fost momente tensionate între Crin Antonescu, candidatul coaliţiei la alegerile prezidenţiale şi Nicuşor Dan, candidat independent. Edilul Capitalei l-a acuzat pe Crin Antonescu că a fost un "rechin imobiliar". "Prin acte considerate ilegale, terenuri care aparțineau domeniului public al statului — 34 de hectare — au fost transmise unor entități private", a spus Nicuşor Dan, la dezbaterea electorală de la Digi24. Drept răspuns, Antonescu a afirmat că nu este un "rechin" şi l-a ameninţat că îl va da în judecată.

"Avem aici semnătura domnului Antonescu. În rezumat, în 1999, aveam un ministru al Tineretului și Sportului care, în calitate de ministru, a atestat drepturile de proprietate pentru 7 hectare din Parcul Herăstrău în favoarea BTT, 7 hectare pe Strada Tineretului, 9 hectare din Baza Sportivă Pantelimon, 9 hectare din Baza Sportivă Străulești și 2 hectare din Baza Sportivă Băneasa. Ulterior, aceste terenuri au trecut de la stat către BTT (N.r. - Biroul de Turism pentru Tineret), care era o societate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului. În referatul procurorilor, ați fost acuzat ulterior de abuz în serviciu. Prin acte considerate ilegale, terenuri care aparțineau domeniului public al statului — 34 de hectare — au fost transmise unor entități private", este atacul lui Nicuşor Dan la adresa candidatului coaliţiei.

Drept răspuns, Crin Antonescu a afirmat că tot ce a făcut este perfect legal şi l-a ameninţat pe edil că îl va da în judecată dacă nu prezintă documentele originale, cu semnătura sa şi data documentului (N.r. - semnătura lui Antonescu).

"Dacă eu vă dau în judecată pentru aceste afirmații, mă gândesc că, din nou, bieții bucureșteni vor plăti taxe către casele de avocatură. Veți suporta aceste cheltuieli din bugetul Capitalei, adică din banii bucureștenilor. În calitate de ministru, nu am făcut altceva decât să trec în proprietatea privată a statului ceea ce administra compania BTT. Au trecut 20 de ani de atunci. Totul a fost perfect legal. Nu am fost niciodată informat că un procuror îmi cercetează activitatea, nu am fost acuzat, nici chemat la Parchet. Dacă există un contract semnat de mine, să îl arătați. Să îl prezentați sau vă dau în judecată. Trebuie să aveți probe", a răspuns Crin Antonescu.

Nicuşor Dan a continuat, susţinând că acele contracte au fost semnate de subordonații lui Crin Antonescu. Candidatul coaliţiei a încheiat spunând că edilul este manipulat de foşti ofiţeri SRI.

"V-am tratat cu toată îngăduința și cu tot respectul. Sunteți manipulat de foști ofițeri SRI, de cine știe ce securiști", a spus Antonescu