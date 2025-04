Nicușor Dan spune că va continua să vorbescă cu Matei Paun și dacă va ajunge președinte: „Evident că îi voi răspunde la telefon”

Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandru Dobre

Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale, a fost întrebat luni seara, de către un jurnalist, dacă îi va mai răspunde la telefon lui Matei Păun, omul de afaceri pro-rus, în următorii cinci ani.

„Evident că îi voi răspunde la telefon unui om cu care am colaborat”, i-a răspuns Nicușor Dan jurnalistului Sabin Orcan, la dezbaterea electorală de la Digi 24.

Nicușor Dan: Dl. Orcan, apreciez tenacitatea, repetiția pe subiectul acesta. Așa cum am spus, domnul Matei Păun nu este șeful meu de campanie, nu este finanțatorul acestei campanii. Am spus că nu va avea nicio poziție la Cotroceni, nu a avut nicio implicare la administrația Capitalei. Îi reproșați dumneavoastră că a avut trei opinii acum 10 ani, nu sunt opiniile mele.

Sabin Orcan: Îi veți răspunde lui Matei Păun la telefon în următorii cinci ani dacă deveniți președinte?

Nicușor Dan: Evident că îi voi răspunde la telefon unui om cu care am colaborat.

Newsweek a dezvăluit, joi a trecută, că Nicușor Dan a cheltuit jumătate dintre donațiile primite de la cetățeni cu o firmă controlată de Matei Păun. Cei doi au repetat schema de la alegerile locale din vara lui 2024.

Conform unor documente consultate de către Newsweek România, staff-ul de campanie al lui Nicușor Dan a decis să își facă reclamă în precampania electorală pe panourile exterioare deținute numai de compania Getica OOH SRL.

Astfel, în perioada 26 februarie-31 martie 2025, Getica OOH SRL a emis 20 de facturi către staff-ul de campanie al lui Nicușor Dan în valoare totală de 1.091.614,66 lei lei (aproximativ 200.000 Euro).

Conform propriilor declarații, el primise, până la 1 aprilie, 2,8 milioane lei de la 8.848 de donatori.

Matei Păun a negat legăturile cu firma Getica OOH SRL. În ciuda declarațiilor sale, legăturile lui Matei Păun cu Getica OOH sunt extrem de vechi. Păun ar fi preluat, în 2011, prin intermediul unei companii de-a sa această companie de panotaj exterior de la bănci de stat ruseștiși de la oligarhi ruși.

În urmă cu câteva săptămâni, tabloidul Click! a publicat mai multe fotografii în care Nicuşor Dan este surprins alǎturi de controversatul om de afaceri Matei Pǎun, care confirmǎ relația strânsǎ dintre cei doi. Afaceristul, suspectat de legături cu Rusia, este alǎturi de Nicuşor Dan în momentele-cheie al candidaturii, având şi rol de principal negociator în finanțarea campaniei prezidențiale.

Nicuşor Dan: Am 570.000 de urmăritori pe TikTok, dintre care 500.000 din Asia

Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale, spune că marea majoritatea a urmăritorilor săi de pe TikTok şi Instagram provin din Asia, deşi acolo nu există interes pentru campania sa politică.

El menţionează că a sesizat instituţiile din ţară şi din străinătate în urmă cu două săptămâni asupra acestor aspecte, dar situaţia nu a fost lămurită.

„În urmă cu două săptămâni, am sesizat Autoritatea Electorală Permanentă şi toate instituţiile statului, instituţiile europene, inclusiv TikTok şi Meta, pentru că exact greşeala pe care autorităţile au făcut-o în noiembrie 2024 o fac acum. Vă dau un exemplu. Pe contul meu de TikTok aveam 70.000 de urmăritori din România şi ce postam acolo se ducea către oamenii aceştia, din România. Acum am 570.000, din care 500.000 din Asia. Şi ceea ce postez eu pe contul de Instagram se duce preponderent în Asia, unde evident că nu există interes pentru campania mea politică. Autorităţile române ar fi trebuit să facă un lucru foarte simplu: să fie în legătură directă cu Meta, să fie în legătură directă cu TikTok şi tipul acesta de chestiuni să le lămurească pe loc”, a spus Nicuşor Dan, la dezbaterea electorală de la Digi 24.

Potrivit acestuia, anularea alegerilor a dovedit „slăbiciunea” statului român, în condiţiile în care instituţiile cu responsabilităţi în domeniu „ar fi trebuit să prevină” ceea ce s-a întâmplat.

„Iată că suntem la cinci luni după acel eveniment şi nu avem o explicaţie completă a fenomenului. A fost un candidat care a declarat cheltuieli de campanie zero şi pentru care acum o lună şi jumătate am văzut autorităţi ale statului român care au dovedit că a fost o plată de cel puţin un milion de euro. Deci, iată, a fost viciat rezultatul alegerilor. Toţi experţii în comunicare politică cu care am vorbit mi-au spus că o campanie aşa de sofisticată tehnologic, cum a fost campania lui Călin Georgescu, nu poate să coste decât milioane sau zeci de milioane de euro”, a susţinut Nicuşor Dan.

El a menţionat că sarcina autorităţilor, dar şi a viitorului preşedinte este „să lămurească deplin” situaţia anulării alegerilor, „pentru a recâştiga încrederea” românilor în democraţie, dar şi încrederea partenerilor străini în ţara noastră.