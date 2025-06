Realitatea virtuală este coșmarul real al femeilor: abuzul digital pe care Meta îl ignoră

sursa foto: Getty

Conținut sexual explicit, bullying, abuzuri și amenințări cu violența sunt la ordinea zilei în metavers – iar organizația britanică pentru protecția copiilor, NSPCC, atrage atenția că o proporție uriașă a cazurilor de racolare online au loc pe platformele deținute de Meta.

Toată lumea știe că tinerele femei nu sunt în siguranță. Nu sunt în siguranță pe stradă – 86% dintre femeile între 18 și 24 de ani au experimentat hărțuire sexuală. Nu sunt în siguranță nici la școală – 79% dintre elevii chestionați de Ofsted spun că agresiunile sexuale sunt comune între colegi, iar aproape o treime dintre fetele între 16 și 18 ani spun că au fost atinse sexual fără consimțământ.

Nu sunt în siguranță în piscine, în parcuri sau pe plajă. Și, din păcate, nici online – unde NSPCC acuză platformele sociale că „eșuează să protejeze fetele la fiecare pas”, scrie Laura Bates, autoarea cărții „The New Age of Sexism: How the AI Revolution Is Reinventing Misogyny”, pentru The Guardian.

Pentru orice femeie care a folosit rețele sociale, aceste informații nu sunt un șoc. Dar devin cu atât mai importante acum, când Meta – gigantul din spatele unora dintre cele mai mari platforme online – investește miliarde de dolari pentru a construi o lume virtuală nouă. Metaversul. O lume care ar trebui să devină viitorul socializării, educației, afacerilor și divertismentului. Întrebarea e simplă: dacă Meta n-a reușit să protejeze femeile în spațiile online deja existente, de ce am avea încredere că o va face în viitor?

Mark Zuckerberg promite cu fast: „În metavers vei putea face aproape orice îți imaginezi.” O promisiune care poate suna incitant pentru unii bărbați și înfricoșător pentru multe femei.

Realitatea e că natura profund imersivă a metaversului va face ca hărțuirile și abuzurile cu care ne-am obișnuit în forme textuale pe social media să pară de 100 de ori mai reale. În același timp, moderarea va deveni de 100 de ori mai dificilă. Rezultatul? O furtună perfectă.

„Și vorbesc din experiență, nu din teorie: am petrecut zile întregi în metavers documentându-mă pentru cartea mea, The New Age of Sexism”, scrie Laura Bates.

„Ai fost agresată în metavers?” – „Da, de multe ori”

Nu există o definiție unică a metaversului, dar majoritatea îl descriu ca un spațiu virtual partajat, unde tehnologiile VR și AR permit interacțiuni prin avatare. Majoritatea funcționalităților Meta sunt disponibile doar celor care dețin căștile VR Quest, dar unele spații pot fi accesate de pe orice dispozitiv conectat la internet. Tehnologii precum sunetul 3D și urmărirea mișcărilor creează senzația de „real”. Avatarul tău vorbește, se mișcă, gesticulează odată cu tine.

„La mai puțin de două ore de la prima mea intrare în metavers, am văzut avatarul unei femei agresat sexual. Iar când am întrebat dacă se întâmplă des, mi-a răspuns obosită: `Tot timpul`.

Am scris pe o tablă: `AI FOST AGRESATĂ ÎN METAVERS?` Răspunsurile au venit imediat:

– Da, de multe ori!

– Cred că toți am fost agresați aici.

– Din păcate, e prea comun.

Femeile cu care am vorbit spuneau că au fost agresate de mai multe ori”, mai scrie autoarea.

Comentarii sexuale, hărțuire și... tăcerea moderatorilor

„În timpul explorării mele, aproape că nu a existat moment fără remarci sexuale sau hărțuire verbală”, povestește Laura Bates.

Un raport devastator TechCrunch din 2022 arăta că moderatorii umani erau disponibili doar în piața principală a jocului Horizon Worlds – și păreau mai preocupați să explice cum faci un selfie decât să oprească comportamentele abuzive.

„Mai grav: am fost în lumi virtuale unde adulți necunoscuți interacționau suspect de apropiat cu copii. Într-un club de karaoke, corpurile de pe scenă păreau ale unor femei tinere, dar vocile sugerau că unele aveau 9–10 ani. Iar bărbații din public care le fluierau și le urmau păreau clar adulți”, explică ea.

47% dintre cazurile de grooming online au loc pe platformele Meta

Și alte companii construiesc lumi virtuale – Roblox, Microsoft. Dar conform cercetărilor NSPCC, dintre cele 150 de aplicații și site-uri unde copiii au fost racolați între 2017 și 2023, aproape jumătate dintre cazuri – 47% – s-au petrecut pe platforme Meta.

Centrul pentru Combaterea Urii Digitale (CCDH) a descoperit că, în metavers, utilizatorii se confruntă cu abuzuri la fiecare șapte minute.

În doar 11 ore de monitorizare, au fost identificate 100 de posibile încălcări ale politicilor Meta – inclusiv conținut sexual explicit, bullying, grooming și amenințări cu violență. Într-un alt raport, CCDH a documentat abuzuri sexuale asupra minorilor.

Reacția Meta? „Ghinion. Ar fi trebuit să folosești opțiunile de protecție.”

Din decembrie 2021, se semnalau cazuri de violuri virtuale în metavers. O testatoare din versiunea beta a scris pe grupul oficial Horizon: „Am fost pipăită. Și alți oameni au aprobat ce se întâmplă.” Meta a răspuns printr-un reprezentant: „E un incident nefericit.” Apoi, au spus că utilizatoarea „ar fi trebuit să activeze funcția de blocare”.

Așadar, Meta a spus practic: „Trebuia să te aperi singură.” Și că acest incident e „un feedback bun”. Femeia agresată? Doar un caz de testare pentru îmbunătățirea platformei.

Nu e doar traumă virtuală. E reală.

Poliția britanică a investigat în 2024 un caz de viol virtual în grup asupra unei fete sub 16 ani. Un ofițer declara: „Trauma psihologică trăită de acest copil e similară cu cea a unei persoane care a fost violată fizic.”

Iar tehnologia avansează. Costumele VR cu feedback haptic (care simulează atingerea reală) deja există. În curând, agresiunile virtuale vor avea efecte fizice.

Nu contează dacă o agresiune în VR este la fel de „reală” ca una din viața reală. Contează că este abuzivă, intimidantă, degradantă – și că afectează profund victimele. Dacă femeile și fetele vor evita aceste spații, pentru că nu se simt în siguranță, atunci metaversul riscă să replice – și să amplifice – inegalitățile din lumea reală.

Fetele, din nou cobai pentru profit

Meta spune că a implementat „granițe personale automate”, dar e clar că accentul e pus pe ce trebuie să facă utilizatorii ca să se apere. Nu pe prevenirea abuzurilor. Din cele 100 de incidente documentate de CCDH, doar 51 au putut fi raportate. Niciunul nu a primit răspuns.

Meta își perfecționează produsele pe traumele fetelor. La fel ca pe rețelele sociale, femeile devin cobai într-o mină toxică digitală.

Viitorul nu trebuie să fie construit pe spatele victimelor

„Dacă chiar reinventăm lumea, n-ar trebui să o facem mai sigură? Să construim platforme unde siguranța e gândită de la început, nu ca opțiune ascunsă în meniu?

Nu, nu cerem prea mult. Nu suntem `norocoase` că folosim gratis produsele Meta – le plătim cu datele noastre, cu pozele noastre, cu mișcările ochilor noștri. Iar dacă metaversul va deveni realitatea noastră zilnică, nu va mai exista `ieșire`. Vom fi prinse într-o lume în care corpul nostru nu ne mai aparține nici în realitate, nici în virtual.

Guvernele trebuie să intervină. Nu acceptăm ca restaurantele sau companiile alimentare să funcționeze fără reguli. De ce am face-o în tech? Trebuie legi clare, cerințe stricte de siguranță, înainte ca metaversul să devină norma.

Horizon Worlds îți spune: „Stai puțin, construim viitorul.” Dacă permitem abuzul acum, viitorul va fi construit doar pentru unii. Iar pentru femei, va fi încă o lume de evitat”, susține Laura Bates.

Meta nu a răspuns invitației The Guardian de a comenta acest articol.