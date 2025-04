Robo-cal cu hidrogen. Kawasaki prezintă un concept controversat de vehicul al viitorului

Kawasaki Heavy Industries a prezentat un concept de vehicul inedit. Corleo este un robot patruped cu două locuri pe care îl conduceți cu corpul, capabil să-și croiască drum pe teren accidentat. Dezvăluit la o avanpremieră pentru Osaka Kansai Expo, Corleo este alimentat de celule de combustie cu hidrogen.

Acest model, parte a pavilionului „Future Life Expo: Future City”, este o viziune pentru anul 2050, combinând tehnologia robotică cu moștenirea motocicletelor Kawasaki pentru a oferi o experiență unică de deplasare pe terenuri dificile.

› Vezi galeria foto ‹

Prin Corleo, Kawasaki Heavy Industries propune o reinterpretare a mobilității personale, îmbinând tehnologia robotică avansată cu energia curată a hidrogenului și plăcerea de a conduce.

S-ar părea că Corleo este proiectat pentru off-road. Creierul său AI analizează cu atenție potențialele trasee și alege cele mai sigure opțiuni, răspunzând în același timp la limbajul corpului celui care îl „călărește”, ca element de control principal.

?? Japanese company Kawasaki has unveiled CORLEO, an innovative robotic horse powered by a hydrogen engine and equipped with artificial intelligence.



It constantly analyses the position of both the robot and the rider, ensuring that the rider is securely held in the saddle. pic.twitter.com/w8Lu4CqQEg