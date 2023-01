Vatis Tech obține o nouă finanțare în valoare de 650.000 de euro, pe fondul măririi veniturilor de 10 ori în ultimul an

Compania românească Vatis Tech anunță finalizarea unei noi runde de finanțare în valoare de 650.000 de euro.

Sursa foto: vatis.tech

La rundă au participat investitorii existenți – fondurile Early Game Venture și Sparking Capital, Mălin Ștefănescu ca angel investor. Alți investitori privați s-au alăturat și ei actualei runde.

Vatis Tech este recunoscută pentru dezvoltarea de tehnologii de recunoaștere vocală bazată pe inteligență artificială, care rivalizează la nivel de acuratețe cu giganți globali precum Google sau Microsoft.

Noul flux de capital va permite companiei să accelereze vânzările în România pentru o cotă de piață mai mare, dar și să își extindă operațiunile pe cel puțin încă o piață europeană. Sunt vizate astfel Germania, Spania sau Franța.

Pentru Vatis Tech, 2022 a fost un an de creștere accelerată, iar tendința se va menține și în acest an. Veniturile companiei s-au majorat în 2022 de 10 ori prin comparație cu 2021, iar rata de creștere pe ultimul trimestru fiind de peste 30%.

"Strategia noastră de la bun început a pus pe primul plan calitatea produsului și experiența de utilizare. Tehnologic aveam nevoie de un produs foarte bun, care să câștige în fața oricărui AI de recunoaștere vocală dezvoltat de jucătorii globali. În momentul în care am avut acest produs, am ieșit cu el pe piață iar dacă la început aveam un client care ne testa tehnologia, acum avem zeci de clienți mari recurenți și multe proiecte pilot în diferite stadii de implementare atât în mediul privat, cât și în cel guvernamental unde se dorește o digitalizare a proceselor clasice. Toate acestea s-au întâmplat într-un singur an, ceea ce ne face și mai ambițioși pentru 2023”, spune Adrian Ispas, Co-fondator și CEO al Vatis Tech.