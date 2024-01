Horoscop chinezesc 2024, Anul Dragonului de Lemn. Tigrii trag lozul câştigător, Şerpii sunt la răscruce de drumuri

Anul Nou Chinezesc 2024 va începe pe data de 10 februarie 2024 și se va încheia pe data de 28 ianuarie 2025.

Sursa foto: Getty images I Calvin Chan Wai Meng

Anul Nou Chinezesc este un eveniment important în cultura chineză și în multe alte culturi asiatice.

Anul Nou Chinezesc este asociat cu unul dintre cele 12 semne zodiacale chinezești, la care se adaugă unul dintre cele cinci elemente: lemn, foc, pământ, metal, apă. Dragonul este considerat cel mai puternic semn al zodiacului chinezesc, fiind un simbol asociat cu determinarea şi curajul. Lemnul, în zodiacul chinezesc, este definit prin flexibilitate, evoluţie, dar şi vitalitate.

În ceea ce priveşte culoarea norocoasă a Anului Nou Chinezesc, potrivit artei Feng Shui, verdele smarald este culoarea care va aduce prosperitate şi succes în Anul Dragonului de Lemn.

Ce zodie eşti în zodiacul chinezesc în funcţie de data naşterii

Spre deosebire de zodiacul european, cel chinezesc corespunde unei perioade de aproximativ un an. Potrivit unei legende străvechi, Buddha a chemat într-una dintre zile toate animalele planetei la o sărbătoare, însă doar 12 au venit: tigrul, iepurele, dragonul, şarpele, calul, capra, maimuţa, cocoşul, câinele, porcul (mistreţ), şobolanul şi boul. Astfel, Buddha a decis să numească cei 12 ani ai unui ciclu după aceste animale. Află ce zodie eşti în zodiacul chinezesc în funcţie de data naşterii:

Feb 17 1950 – Feb 05 1951-Tigru

Feb 06 1951 – Ian 26 1952- Iepure

Ian 27 1952 – Feb 13 1953- Dragon

Feb 14 1953 – Feb 02 1954- Șarpe

Feb 03 1954 – Ian 23 1955- Cal

Ian 24 1955 – Feb 11 1956- Capră

Feb 12 1956 – Ian 30 1957- Maimuță

Ian 31 1957 – Feb 17 1958- Cocoș

Feb 18 1958 – Feb 07 1959- Câine

Feb 08 1959 – Ian 27 1960- Mistreț (Porc)

Ian 28 1960 – Feb 14 1961- Șobolan

Feb 15 1961 – Feb 04 1962- Bou (Bivol)

Feb 05 1962 – Ian 24 1963- Tigru

Ian 25 1963 – Feb 12 1964- Iepure

Feb 13 1964 – Feb 01 1965- Dragon

Feb 02 1965 – Ian 20 1966- Șarpe

Ian 21 1966 – Feb 08 1967- Cal

Feb 09 1967 – Ian 29 1968- Capră

Ian 30 1968 – Feb 16 1969- Maimuță

Feb 17 1969 – Feb 05 1970- Cocoș

Feb 06 1970 – Ian 26 1971- Câine

Ian 27 1971 – Feb 14 1972- Mistreț (Porc)

Feb 15 1972 – Feb 02 1973- Șobolan

Feb 03 1973 – Ian 22 1974- Bou (Bivol)

Ian 23 1974 – Feb 10 1975- Tigru

Feb 11 1975 – Ian 30 1976- Iepure

Ian 31 1976 – Feb 17 1977- Dragon

Feb 18 1977 – Feb 06 1978- Șarpe

Feb 07 1978 – Ian 27 1979- Cal

Ian 28 1979 – Feb 15 1980- Capră

Feb 16 1980 – Feb 04 1981- Maimuță

Feb 05 1981 – Ian 24 1982- Cocoș

Ian 25 1982 – Feb 12 1983- Câine

Feb 13 1983 – Feb 01 1984- Mistreț (Porc)

Feb 02 1984 – Feb 19 1985- Șobolan

Feb 20 1985 – Feb 08 1986- Bou (Bivol)

Feb 09 1986 –Ian 28 1987- Tigru

Ian 29 1987 – Feb 16 1988- Iepure

Feb 17 1988 – Feb 05 1989- Dragon

Feb 06 1989 – Ian 26 1990- Șarpe

Ian 27 1990 – Feb 14 1991- Cal

Feb 15 1991 – Feb 03 1992- Capră

Feb 04 1992 – Ian 22 1993- Maimuță

Ian 23 1993 – Feb 09 1994- Cocoș

Feb 10 1994 – Ian 30 1995- Câine

Ian 31 1995 – Feb 18 1996- Mistreț (Porc)

Feb 19 1996 – Feb 06 1997- Șobolan

Feb 07 1997 – Ian 27 1998- Bou (Bivol)

Ian 28 1998 – Feb 15 1999- Tigru

Feb 16 1999 – Feb 04 2000- Iepure

Feb 05 2000 – Ian 23 2001- Dragon

Ian 24 2001 – Feb 11 2002- Șarpe

Feb 12 2002 – Ian 31 2003- Cal

Feb 01 2003 – Ian 21 2004- Capră

Ian 22 2004 – Feb 08 2005- Maimuță

Feb 09 2005 – Ian 28 2006- Cocoș

Ian 29 2006 – Feb 17 2007- Câine

Feb 18 2007 – Feb 06 2008- Mistreț (Porc)

Feb 07 2008 – Ian 25 2009- Șobolan

Ian 26 2009 – Feb 13 2010- Bou (Bivol)

Feb 14 2010 – Feb 2 2011- Tigru

Feb 3 2011 – Ian 22 2012- Iepure

Ian 23 2012 – Feb 9 2013- Dragon

Feb 10 2013 – Ian 30 2014- Șarpe

Ian 31 2014 – Feb 18 2015- Cal

Feb 19 2015 – Feb 7 2016- Capră

Feb 8 2016 – Ian 27 2017- Maimuță

Ian 28 2017 – Feb 15 2018- Cocoș

Feb 16 2018 – Feb 4 2018- Câine

Feb 5 2019 – Ian 24 2020- Mistreț (Porc)

Ian 25 2020 – Feb 11 2021- Șobolan

Feb 12 2021 – Ian 31 2022- Bou (Bivol)

Șobolan

Anul Dragonului de Lemn este un an cât se poate de bun pentru cei născuţi în anul Şobolanului. Aceştia vor avea nenumărate oportunităţi în Anul Dragonului de Lemn. Totodată, este un an bun pentru a începe noi proiecte, de a face schimbări pozitive, dar şi pentru a-şi extinde orizonturi. Cei născuţi în anul Şobolanului vor fi plini de entuziasm, curiozitate și ambiție, dar trebuie să fie atenți să nu se lase distrași sau să își neglijeze sănătatea în Anul Dragonului de Lemn

Bivol

În Anul Dragonului de Lemn, cei născuţi în anul Bivolului vor trece cu brio peste situaţii neaşteptate, dar şi dificile în acelaşi timp. Pentru Bivoli, Anul Dragonului de Lemn cere multă răbdare, perseverență și diplomație. Totodată, acest an poate aduce și recompense pe termen lung. Bivolii vor avea nevoie de sprijinul familiei și prietenilor, dar și de încredere în propriile forțe. În Anul Dragonului de Lemn, Bivolii pot învăţa lucruri noi, pot călători în locuri inedite şi îşi pot cultiva spiritualitatea.

Tigru

Tigrii vor trage lozul câştigător în Anul Dragonului de Lemn. Aceştia vor fi în permanenţă în centrul atenţiei şi vor străluci prin creativitatea, inteligenţa şi carisma lor autentică. Anul Dragonului de Lemn le aduce Tigrilor mult succes, recunoaștere și admiratie în toate domeniile. Aceştia vor fi plini de energie, pasiune și aventură, dar trebuie să fie atenți să nu se lase duși de val sau să își suprasolicite organismul în Anul Dragonului de Lemn.

Citeşte şi: Culorile norocoase în Anul Dragonului de Lemn. Atrag succesul și prosperitatea pentru cei care le poartă

Iepure

În Anul Dragonului de Lemn, Iepurii se vor concentra mai mult pe cămin. Aceştia vor avea parte de nenumărate momente relaxante şi fericite alături de familie. Mai mult decât atât, Anul Dragonului de Lemn le aduce Iepurilor stabilitate, linişte şi confort în viaţa lor personală. În Anul Dragonului de Lemn, Iepurii vor fi dominaţi de bunătate, compasiune și generozitate, însă, cu toate acestea, trebuie să fie atenți să nu se lase folosiţi de către ceilalţi sau să își piardă echilibrul interior.

Dragon

2024, Anul Dragonului de Lemn, va fi un an cu totul şi cu totul extraordinar pentru cei născuţi în anul Dragonului. Aceştia vor trăi experienţe care mai de care mai interesante şi memorabile. Este un an cu multe satisfacţii şi realizări pentru acest semn. Totodată, este un an care aduce glorie şi fericire atât în plan personal, cât şi în plan personal. Cei născuţi în anul Dragonului vor fi plini de curaj şi iniţiativă în Anul Dragonului de Lemn. Mai mult decât atât, cei născuţi sub semnul Dragonului trebuie să fie foarte atenţi să nu devină prea orgolioşi sau mult prea impulsivi în Anul Dragonului de Lemn.

Şarpe

În Anul Dragonului de Lemn, Şerpii se vor afla la răscruce de drumuri şi vor fi forţaţi de împrejurări să decidă pentru viitorul lor. Aceştia vor avea parte de nenumărate schimbări şi oportunităţi. Anul Dragonului de Lemn este şi un an care le cere acestor semne mai multă flexibilitate, intuiţie şi adaptabilitate. Cu toate acestea, Şerpii vor fi plini de farmec, mister şi eleganţă. Anul Dragonului de Lemn le aduce Şerpilor mai multă încredere în sine şi puterea de a nu ascunde adevărata lor personalitate.

Cal

2024, Anul Dragonului de Lemn, este un an absolut minunat pentru Cai, care vor avea parte de multe momente pline de adrenalină şi distracţie în viaţa lor. Mai mult decât atât, Anul Dragonului de Lemn este un an care le aduce Cailor libertatea mult dorită, veselie, dar şi entiziasm. Totodată, Anul Dragonului de Lemn le aduce şi un advertisment Cailor: Să fie atenţi să nu se lasă pradă superficialității sau să își neglijeze responsabilitățile.

Capră

În Anul Dragonului de Lemn, cei născuţi în anul Caprei se vor bucura de ocazii de a se exprima aşa cum simt în interior. Anul Dragonului de Lemn le aduce bucuria vieţii, creativitate, sensibilitate, dar şi armonie în relaţia de cuplu. Mai mult decât atât, în Anul Dragonului de Lemn, caprele vor fi pline de imaginație, afecțiune și umor, dar trebuie să fie atente să nu se lase copleșite de emoții sau să își piardă încrederea în Sinele lor Superior.

Maimuţă

2024, Anul Dragonului de Lemn, le aduce Maimuţelor provocări şi multe reuşite în domeniul financiar. La mijlocul Anului Dragonului de Lemn, Maimuţele se vor roti în jurul cozii şi vor avea nevoie de claritate şi inţelepciune. Cu toate acestea, Anul Dragonului de Lemn le aduce acestor semne adaptabilitate în toate situațiile. Maimuțele vor fi pline de vivacitate, curiozitate și inventivitate, dar trebuie să fie atenți să nu devină prea neserioase sau prea șirete.

Cocoş

Anul Dragonului de Lemn este un an deosebit de bun pentru Cocoşi. Cei născuţi în anul Cocoşului vor avea parte de oportunităţi şi progrese semnificative în viaţa lor. Mai mult decât atât, este un an care aduce ambiţie, competenţă şi eficiență în toate proiectele. Cocoșii vor fi plini de încredere, onestitate și loialitate, dar trebuie să fie atenți să nu devină prea rigizi sau prea critici în Anul Dragonului de Lemn.

Câine

Câinii nu vor fi scutiţi de obstacole şi tensiuni în Anul Dragonului de Lemn. Anul 2024 este un an dificil pentru cei născuţi în semnul Câinelui. Totodată, Anul Dragonului de Lemn cere multă prudență, precauție și cooperare, dar care poate aduce și lecții valoroase. În Anul Dragonului de Lemn, Câinii vor avea nevoie de sprijinul necondiţionat al celor apropiaţi, dar şi de curajul de a-şi exprima opiniile şi sentimentele fără teamă. Este un an bun pentru a-și consolida caracterul, a-și cultiva talentele și de a-și face noi prieteni.

Porc

2024, Anul Dragonului de Lemn, le aduce celor născuţi în anul Porcului multe surprize plăcute, dar şi noroc în dragoste. Anul Dragonului de Lemn este un an valoros din punct de vedere sentimental pentru Porc. Este un an care aduce noroc şi bogăţie sufletească. Totodată, Porcii vor fi plini de bunăvoință, generozitate și simpatie, dar trebuie să fie atenți să nu se lase seduși de iluzii sau să își risipească resursele.