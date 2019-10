HOROSCOPUL săptămânii în curs: Începe sezonul Scorpionului. Apar schimbări uriașe

HOROSCOP. Iata ce ti-au pregatit astrele pentru saptamana 21 - 27 octombrie 2019.

HOROSCOP BERBEC - Te simti romantica si indragostita in aceasta saptamana. Simti magia in jurul tau si iti permiti sa fii vulnerabila acolo unde simti ca poti sa o faci. Deschide-ti inima in tot acest proces si descopera care sunt lucrurile de care ai nevoie cu adevarat.

HOROSCOP TAUR - Te simti indragostita si romantica. Ai gasiti persoana care te completeaza. Esti empatica si deschisa la compromisuri pentru persoanele care conteaza cu adevarat pentru tine. Nu lasa romantismul insa sa iti fure toata energia pe care o ai pentru munca.

HOROSCOP GEMENI - Esti creativa pe toate planurile in aceasta saptamana. Transforma-ti rutina zilnica si descopera magia in tot acest proces. Incepi sa renunti la barierele care au stat pana acum in calea creativitatii tale. Ai rabdare si vei vedea rezultatele.

HOROSCOP RAC - Impulsul tau artistic incepe sa infloreasca si te simti ca pe o scena de pe care toata lumea iti poate vedea talentele. Cu toate acestea, atata creativitate iti poate da o stare de disconfort. Daca simti ca trebuie sa te opresti, nu o face.

HOROSCOP LEU - Te simti conectata emotinal cu tot ce te inconjoara si ai mai multe sentimente de compasiune ca niciodata. Petrece mai mult timp alaturi de oamenii pe care ii iubesti cel mai mult si fa activitatile care iti plac. Nu te poti concentra, asa ca ia-ti o pauza scurta pentru a-ti incarca bateriile.

Continuarea AICI.