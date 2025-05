Prima filmare din apartamentul personal al lui Vladimir Putin de la Kremlin: Aici mi-am petrecut nopțile în ultimii 3 ani

Vladimir Putin și-a deschis pentru prima dată pentru public ușa apartamentului său de la Kremlin FOTO: X

Vladimir Putin și-a deschis pentru prima dată pentru public ușa apartamentului său de la Kremlin, permitându-i jurnalistului „de casă” Pavel Zarubin să filmeze în interiorul acestuia. Imaginile fac parte dintr-un documentar care marchează 25 de ani de când Putin a preluat conducerea Rusiei.

Documentarul va fi difuzat de televiziunea rusă pe 4 mai, însă câteva fragmente, inclusiv două cu apartamentul lui Putin au fost postate pe Telegram de Zarubin.

Vladimir Putin i-a spus acestuia că a petrecut majoritatea nopților la Kremlin în ultimii trei ani, potrivit TASS.

Putin showed journalist Pavel Zarubin his apartment in the Kremlin and admitted that he has been spending the night there almost every day for the past 3 years. pic.twitter.com/dhvhXLMXlK — Ukraine/Russia News (@UKRRUSNews) May 1, 2025

„Da, acesta este apartamentul meu”, spune Putin în timp ce deschide ușa și îl invită pe Zarubin într-un living vast și luxos, cu decorațiuni aurii.

Pe unul dintre pereții acestuia, sprijinit de o oglindă, se află un portret al împăratului Alexandru al III-lea, un conducător pe care Putin a declarat anterior că îl admiră. Alexandru a rămas cunoscut în istorie pentru domnia sa autoritară, politica de rusificare și izolaționismul moderat.

?? Putin Showed Propagandists His Tasteless Mansion in the Kremlin



The Russian dictator has a taste for tackiness and the "expensive-rich" style. As they say, the theme of the golden toilet remains unexplored.



It’s worth noting that Putin has a portrait of Emperor Alexander… pic.twitter.com/cWjo9bLIco — NEXTA (@nexta_tv) May 1, 2025

„Așadar, petreceți des nopțile aici?", l-a întrebat Zarubin. „În mare parte, da, în ultimii trei ani”, a răspuns Putin.

Într-un colț al încăperii se află un pian alb, iar Putin a spus că are ocazia „foarte rar” să cânte la el.

Putin i-a spus lui Zarubin că în acest apartament a intrat, în 2023, pe președintele chinez Xi Jinping. „Am avut un prânz de lucru, apoi, din prietenie, l-am invitat într-o altă cameră - apartamentul meu de aici, unde petrec mult timp în ultima vreme. Lucrez aici și rămân deseori peste noapte. Am stat lângă șemineu, am băut ceai și am discutat liniștit despre toate."