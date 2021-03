Mihai Voropchievici și Lidia Fecioru: Unii oameni nu reușesc prea ușor să fie fericiți. Iată unde greșesc

"Fericirea ți-o aduci singur. Eu sunt atât de aspră cu mine că poate nu sunt aspră cu ceilalți cât de aspră și dură sunt cu mine. Eu singură îmi trag palme, la figurat. Dar mă scutur și conștientizez acel obicei pe care ni-l facem de a accepta oameni în jurul nostru de care nu avem nevoie. Nu avem de ce să ne atragem aceste persoane în viața noastră. Ne consumă și ne pierdem timpul", a spus Lidia Fecioru.

Bioenergoterapeutul a mai spus că în viață nu trebuie să facem lucruri pe care nu le dorim doar de dragul de a le bifa.

"Unii realizează lucruri despre care cred că îi pot face fericiți, le trec la vise și le bifează: 'am făcut-o și pe asta'. 'Însoară-te că o să rămâi neînsurat, fă copii că la bătrânețe nu o să aibă cine să-ți de o cană de apă. Și zice 'am făcut avere, am făcut copii și nici măcar nu mi-e sete'. Deci, totul a fost făcut automat și nu i-a adus fericire în viață", a mai spus Lidia Fecioru.

Uneori în calea fericirii unui om stă exact faptul că nu vrea să-și asume anumite responsabilități.

"Lidia a spus că trebuie să trăim clipa. Ei, dacă trăiești clipa e foarte bine, dar totuși gândește-te că clipa asta nu rămâne în loc și în fiecare an mai pui, ca la o carte, încă o pagină. Așa e și cartea vieții. Dacă în ea nu scrii când trebuie și te trezești după 35 de ani că la capitolul urmași nu scrie nimic. Dacă nu aveți probleme medicale, curajul vă lipsește", a spus, la rândul său Mihai Voropchievici.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal