PNL vrea la guvernare „în orice condiții”. Ciucu: Nu insistăm ca Ilie Bolojan să fie premier

Ciprian Ciucu crede că Ilie Bolojan e cel mai competent pentru funcția de premier. FOTO: Hepta

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, după consultările cu Președintele României, Nicușor Dan, că PNL vrea să fie parte a guvernării în orice condiții, adăugând că partidul nu insistă ca Ilie Bolojan să fie premier. De asemenea, liberalul a exclus varianta unei rotative, explicând că „aceste vremuri s-au dus”.

„Noi, cea mai mare parte a discuțiilor, trei sferturi din discuție, am avut-o pe programul de guvernare, pe măsurile care trebuie luate. În ultima parte a discuțiilor noi am vorbit și despre cum putem participa la guvernare. PNL nu a pus niciun fel de condiții. Noi, pentru că ne asumăm că am fost la guvernare când s-au luat niște decizii care au dus țara în acea situație bugetară dificilă, nu putem fugi de responsabilitate. Și am spus da în fața președintelui în ceea ce privește participarea noastră la viitoarea guvernare. Noi, considerăm că neavând matematic cea mai mare pondere într-o astfel de coaliție, cam în orice condiții dorim să fim parte a guvernării”, a explicat Ciucu.

De asemenea, liberalul a mai adăugat că PNL nu insistă ca Ilie Bolojan să fie premier.

„Apreciez poziția USR care spune că-l susțin pe domnul Bolojan și putem spune că o pondere mai mare într-o astfel de coaliție ar fi aceasta. Domnul Bolojan nu a insistat și noi nu am insistat că nu participăm la guvernare dacă nu ar fi domnul Bolojan. În ceeea ce privește guvernarea, avem nevoie de o persoană care să aibă deja o viziune și să știe ce trebuie făcut imediat. Deja suntem la jumătatea anului și măsurile economice care trebuiau să fie luate nu au fost luate. Avem de recuperat și prima parte a anului. Va fi o guvernare dificilă. Se vorbește despre un guvern de sacrificiu. Nu știu multe persoane suficient de competente, determinate, care să ducă mai departe țara, mai calificate decât domnul Bolojan. E considerația mea personală”, a mai afirmat Ciucu.

„România nu își permite un premier tehnocrat acum”

Pe de altă parte, el a mai adăugat că nu crede că acum România își permite un premier tehnocrat.

„În ce-l privește pe domnul Croitoru, nu vreau să comentez, pentru că nu vreau să comentez persoane, domnul Croitoru e un profesionist, un om cu multe calități profesionale. Nu consider că acum România își permite un premier tehnocrat. Există o dinamică în interiorul partidelor. Oricine ar fi acel premier toate partidele îi vor sări imediat în cap. PNL a guvernat și cu USR și cu PSD. Știm care e dinamica, cum lucrează partidele și putem gestiona mult mai bine guvernarea cu un premier pus politic, politician de carieră, decât cu unul tehnocrat”, a mai declarat el.

Totodată, exclude varianta unei rotative.

„Vremurile unei rotative s-au cam dus. „Voi, liberalii, asumați-vă guvernarea, luați cele mai dure măsuri”, după care, când lucrurile se stabilizează și e ușor, să vină PSD. Am mai văzut filmul acesta. Nu accept o astfel de variantă”, a mai spus Ciucu.