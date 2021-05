Saturn retrograd, Mercur retrograd - Blocaje şi beţe-n roate în următoarea perioadă. Astrolog: "Fiţi foarte atenţi, nimic nu e cum pare!"

Tradus, înseamnă blocaje, întârzieri şi beţe-n roate în următoarea perioadă şi nimic nu va fi cum pare, a spus astrologul Daniela Simulescu, luni, la Antena 3.

"Ieri, planeta Saturn, care este considerată marele malefic în astrologie, şi-a început retrogradarea şi va fi aşa până pe 11 octombrie.

Mercur retrograd de duminică, apoi Eclipsă de Lună

Are legătură cu blocaje, întârzieri, vrea să ne arate ce am făcut bine din decembrie până acum şi pentru că România are un ascendent în Vărsător, şi Saturn este retrograd în Vărsător este clar că vom vedea rezultatele deciziilor care s-au luat din decembrie până acum.

În afara faptului că Saturn şi-a început retrogradarea ieri, îl avem şi pe Mercur care îşi începe retrogradarea duminică, iar pe 26 mai avem eclipsă de Lună totală care va ajuta foarte mult apele, vor fi foarte multe declaraţii, o să fie o zăpăceala săptămâna aceasta.

Astrolog: Fiţi atenţi la acte, decizii, persoane care apar în viaţa voastră

Mercur retrograd se va termina pe 23 iunie, Saturn retrograd pe 11 octombrie, iar efectele lui Mercur se vor simţi mai mult decât cele ale lui Saturn retrograd, deci v-aş recomanda ca în următoarea perioadă să fiţi foarte atenţi la ce acte semnaţi, ce decizii luaţi, ce comunicări aveţi, ce persoane apar în viaţa voastră.

Iar pe 4 iunie, avem o eclipsă de Soare, o Lună nouă în Gemeni care tot ţine de idei, comunicare, soluţii care nu sunt aşa cum par, nimic nu e cum pare în perioada următoare.

S-ar putea ca în toamnă să ne mai confruntăm cu nişte efecte ale pandemiei", a spus astrologul Daniela Simulescu, luni, la Antena 3.



