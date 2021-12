Ducesa de Cambridge, surpriză de Crăciun pentru britanicii: interpretare la pian pentru prima dată în public

Este prima dată când cântă la pian în public. Ea l-a acompaniat pe Tom Walker, într-o emoționantă interpretare a melodiei ”For Those Who Can’t Be Here” (n.r. - pentru cei care nu pot fi aici).

Piersa a făcut parte din concertul "Together at Christmas", organizat la Westminster Abbey şi transmis vineri seară de ITV.

Seara de colinde a avut-o în prim-plan pe ducesă, care a dorit să organizeze ”o sărbătoare a vieții în comunitățile noastre și să ilustreze modul în care actele de bunătate, empatie și iubire ne pot hrăni și reconecta”.

Într-un mesaj înregistrat pentru prezentarea evenimentului, Kate a spus că dorește să mulțumească celor care făcut totul pentru a-și susține comunitățile în timpul pandemiei, să sărbătorească actele de bunătate la care a asistat întreaga națiune și să le ofere recunoștință oamenilor care au luptat în ultimii doi ani. Ea a menționat și că este sfârșitul unui alt ”an extraordinar” și că în ultimile 18 luni am trecut prin ”provocări de neimaginat”.

Ducesa de Cambridge a învățat să cânte la pian în copilărie și și-a redescoperit pasiunea în timpul pandemiei. Tom Walker a fost impresionat de interpretarea acesteia.

"Nu este uşor să vii direct la pian alături de nişte muzicieni cu care nu ai cântat vreodată şi să fii live, dar a dat lovitura", a spus artistul, pentru revista People.

