44 de cadavre într-o clădire transformată în mormânt, la Izium

Anunțul a fost făcut de Oleg Sinegubov, șefului administrației militare regionale Harkov.

Potrivit acestuia, clădirea a fost complet distrusă de trupele de ocupație, dar nu este clar când s-a întâmplat tragedia.

Forțele ruse au preluat controlul la Izium de aproape două luni.

Anterior, orașul a fost scena unor lupte intense și puternic bombardat, menționează CNN.

Oficialul ucrainean a precizat că localnicii rămași în Izium sunt cei care au excavat locul.

❗️The head of the #Kharkiv regional state administration said that 44 dead civilians were found in the rubble of a destroyed house in #Izyum. pic.twitter.com/tDshJBVvrM