O rachetă rusească a lovit o șosea circulată din orașul ucrainean Dnipro. Explozia, surprinsă în direct

CNN citează oficiali ucraineni care spun că loviturile rusești au vizat facilități energetice de alimentare cu gaze și electricitate.

În orașul Dnipro din centrul țării au bombardamentele au rănit cinci persoane, potrivit declarației lui Valentin Reznicenko, șeful administrației militare locale.

"Între răniți se află o fată de 15 ani. Răniții sunt la spital", a precizat el.

Oficialul a menționat că au fost lovite două zone rezidențiale iar o întreprindere industrială a luat foc.

În imaginile care au surprins în direct explozia unei rachete în oraș se vede cum mașinile circulă pe un drum cu două benzi pe sens.

Filmarea este realizată tot dintr-un vehicul iar, la un moment dat, o minge portocalie de foc izbucnește la câteva zeci de metri în față, în imediata apropiere a unor mașini.

President #Zelenskyy published footage of an explosion in #Dnipro. pic.twitter.com/uXvOPfaDzo