Război în Ucraina | Vladimir Putin negociază pacea cu armele nucleare pe masă | Antena 3 transmite LIVE 24 din 24

Update 27 februarie, 18.35. Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, a anunţat că Uniunea Europeană va finanţa achiziţia şi distribuţia de arme şi echipamente militare pentru o ţară aflată sub atac, decizia fiind una în premieră istorică.

De asemenea, preşedintele Comisiei Europene a anunţat, în această seară, o nouă serie de sancţiuni pentru Rusia, dar şi pentru oligarhii ruşi. Printre acestea se numără şi o interdicţie totală de zbor în spaţiul aerian european.

Update 27 februarie, 18.25. Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat astăzi că un depozit de deşeuri nucleare din Kiev a fost lovit noaptea trecută de rachete, fără să se producă pagube şi fără să fie detectate scurgeri radioactive, transmite EFE.

Update 27 februarie, 18.20. Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski nu crede într-un rezultat optimist al negocierilor cu Rusia, care se desfăşoară la Minsk.

"Trebuie să încercăm pentru ca niciun cetăţean din Ucraina să se îndoiască de faptul că eu, ca preşedinte, nu am profitat de fiecare şansă, oricât de mică, pentru a opri acest război", a declarat preşedintele ucrainean într-un clip video.

Update 27 februarie, 18.07. Peste 4.000 de persoane au fost reținute în Rusia până în prezent, în timp ce protestele anti-război intră în a patra zi, potrivit unui grup de monitorizare independent.

Autoritățile ruse au reținut în total 4.124 de persoane pentru participarea la proteste antirăzboi neautorizate în întreaga țară, de când Kremlinul a ordonat invazia Ucrainei, a declarat duminică site-ul independent de monitorizare OVD-Info, citat de CNN.

Doar duminică, până la 17.50, ora Moscovei (16.50, ora României), 1.002 persoane fuseseră reținute pentru proteste în 44 de orașe din întreaga țară, a mai informat OVD-Info. Numai în Moscova au fost reținute 484 de persoane.

Update 27 februarie, 17.57. Protestatarii din Minsk (Belarus) au fost reţinuţi de forţele de ordine, după o intervenţie în forţă.

Oamenii ieşiseră pe străzile capitalei din Belarus pentru a protesta împotriva războiului început de Rusia în Ucraina, cu complicitatea administraţiei de la Minsk.

Update 27 februarie, 17.24. Proteste masive împotriva războiului din Ucraina, în Sankt Petersburg și Moscova. Rușii au ieșit din nou în stradă, astăzi, pentru a demonstra împotriva războiului declanșat în Ucraina de către Vladimir Putin. Sunt zeci de mii de oameni pe străzile din Sankt Petersburg și Moscova, care cer încetarea invaziei ruse.

Update 27 februarie, 16.50. Filippo Grandi, Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați, a declarat că 368.000 de oameni din Ucraina au sosit în Polonia, Ungaria, România, Moldova și alte țări.

Update 27 februarie, 16.00. Zelenski anunță condițiile de negociere cu Rusia, după o convorbire telefonică cu LukașenkoVolodimir Zelenski a anunţat că a convenit ca delegația ucraineană să se întâlnească cu delegația rusă fără condiţii prealabile la granița ucraineană belarusă lângă râul Pripeat.

Alexander Lukașenko şi-a sumat responsabilitatea pentru a se asigura că toate avioanele, rachetele staționate pe teritoriul belarus rămân la sol în timpul călătoriei, discuțiilor şi în timpul întoarcerii delegației ucrainene.

Update 27 februarie, 15.30. Putin a ordonat comandamentului pentru descurajarea folosirii armelor nucleare să intre în alertă

Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat comandamentului de descurajare nucleară să intre în alertă maximă, în condiţiile tensiunilor crescute cu Vestul după ce a invadat Ucraina.

Preşedintele Rusiei, Vladiimir Putin, pune în alertă forţele nucleare ale Rusiei din cauza tensiunilor majore cu lumea occidentală în privinţa atacului militar din Ucraina, scrie The Washington Post. Putin a ordonat comandamentului militar să pună forţele de descurajare nucleară în stare de alertă maximă după declaraţiile agresive ale ţărilor NATO.

Update 27 februarie, 15.10. Ucraina a confirmat întâlnirea cu Rusia în Belarus, anunță consilierul prezidențial rus. Un consilier prezidențial rus a declarat duminică că Ucraina a confirmat că se va întâlni cu delegația Federației Ruse în regiunea Gomel din Belarus, fără a oferi detalii despre cine va reprezenta partea ucraineană, au informat duminică agențiile de presă de stat ruse.

Update 27 februarie, 15.10. ONU: Aproape 400.000 de refugiați în urma conflictului din Ucraina.

Aproape 400.000 de refugiați ucraineni și-au părăsit casele de la invazia Rusiei de joi, a anunțat duminică Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați.

„Numărul refugiaților din Ucraina tocmai a fost actualizat. Se bazează pe datele puse la dispoziție de autoritățile naționale. Totalul este acum de 368.000 și continuă să crească", a transmis duminică UNHCR pe Twitter.

Update 27 februarie, 14.20. Consiliul guvernatorilor din Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) va organiza o reuniune de urgență miercuri cu privire la situația din Ucraina.

Directorul general al AIEA, Mariano Grossi, a declarat sâmbătă că este profund îngrijorat pentru Ucraina și a cerut tuturor părților să se abțină de la acțiuni care ar putea pune în pericol securitatea materialelor și instalațiilor nucleare.

”Siguranța și securitatea site-urilor și a materialelor nucleare din Ucraina nu trebuie în niciun caz puse în pericol. Deocamdată, centralele funcționează în mod normal, iar materialul lor nuclear rămâne sub control. Este de o importanță capitală ca acest lucru să continue și ca personalul uzinei să rămână capabil să-și desfășoare munca vitală fără nicio presiune sau stres nejustificat”, a spus directorul general Grossi.

Update 27 februarie, 13.31. Rapoartele guvernatorului regional Oleh Sinegubov confirmă că Ucraina "controlează în totalitate" zona orașului Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina, unde au avut loc lupte grele, anunță Sky News.

Acesta a declarat: "Controlăm în totalitate Harkovul! Forțele armate, poliția și forțele de apărare lucrează, iar orașul este complet curățat de inamic".

Harkovul a fost scena unor confruntări violente duminică, după ce vehicule militare rusești au pătruns în oraș și rachete au lovit o conductă de gaz la primele ore ale dimineții.

Ministerul Apărării a declarat anterior că "schimburi intense" de rachete de artilerie au fost urmate de "lupte grele" în timpul nopții la Harkov.

Update 27 februarie, 13.24 Preşedintele Zelenski anunţă că Ucraina dă Rusia în judecată la Curtea Internaţională de Justiţie, pentru crime de război.

"Solicităm o decizie urgentă care să ordone Rusiei să înceteze activitatea militară imediat și ne așteptăm ca procesele să înceapă săptămâna viitoare", a transmis preşedintele Ucrainei.

Update 27 februarie, 13.13. Organizaţia Naţiunilor Unite a anunţat că numărul refugiaţilor ucraineni care au părăsit ţara până astăzi a ajuns la aproximativ 368.000.

De asemenea, autorităţile au anunţat că numărul refugiaţilor este în continuă creştere. Cei mai mulţi au ales să treacă graniţa în Polonia, însă câteva zeci de mii au ajuns şi în Moldova şi România.

#BREAKING Ukrainian refugee tally tops 368,000 and rising: UN pic.twitter.com/Qz8PAKt0Pb — AFP News Agency (@AFP) February 27, 2022

Update 27 februarie, 13.05. Ucraina a denunţat Rusia la Curtea Internaţională de Justiţie a ONU.

"Rusia trebuie trasă la răspundere pentru manipularea noțiunii de genocid pentru a justifica agresiunea. Solicităm o decizie urgentă care să ordone Rusiei să înceteze activitatea militară acum și ne așteptăm să înceapă procesele săptămâna viitoare", a spus Volodimir Zelenski.

Update 27 februarie, 12.53. Adjunctul ministrului ucrainean al apărării a publicat o estimare a pierderilor pe care armata ucraineană le-a provocat Rusiei până în prezent, anunță BBC.

Hanna Malyar a declarat într-o postare pe Facebook că cifrele pentru primele trei zile ale conflictului sunt preliminare și pot suferi modificări.

BBC nu este în măsură să verifice aceste afirmații - iar Rusia nu a făcut publice cifrele privind numărul victimelor.

Ucraina estimează că pierderile militare rusești de până acum includ: 4.300 de morți, 27 de avioane, 26 de elicoptere, 146 de tancuri, 706 vehicule blindate de luptă, 49 de tunuri, 1 sistem de apărare antiaeriană Buk, 4 sisteme de lansare de rachete multiple Grad, 30 de vehicule, 60 de cisterne, 2 drone, 2 ambarcațiuni.

Update 27 februarie, 12.26. Ucraina a declarat că a doborât astăzi o rachetă de croazieră lansată spre Kiev din Belarus.

"Forțele aeriene ucrainene au doborât o rachetă de croazieră lansată spre capitala Ucrainei, Kiev, de către un bombardier TU-22 de pe teritoriul Belarusului. Aceasta este o altă crimă de război comisă împotriva Ucrainei și a poporului său", a declarat Oleg Nikolenko, purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean al Afacerilor Externe, într-un mesaj publicat duminică pe Twitter.

Update 27 februarie, 12.20. Noi explozii au loc şi astăzi, iar atacurile forţelor armate ruse continuă, inclusiv în zonele rezidenţiale. De altfel, preşedintele Volodimir Zelenski a declarat, într-un mesaj transmis populaţiei în această dimineaţă, că soldaţii ruşi atacă "absolut orice".

Noi clipuri video postate pe Twitter arată o explozie uriaşă în zona Irpen din Kiev.

Update 27 februarie, 11.00. România trimite o nouă tranșă de ajutoare în Ucraina, în valoare de 3 milioane de euro. Noua tranșă va cuprinde combustibili, veste antiglonț, căști, muniție și echipamente militare, alimente, apă și medicamente.

Guvernul a anunțat și disponibilitatea de a prelua răniți ucrainieni în spitalele din rețeaua militară și civilă.

Update 27 februarie, 10.00. ONU raportează cel puțin 240 de victime civile, 64 de morți în Ucraina. Cel puțin 64 de civili au fost uciși, iar peste 160.000 sunt pe drumuri după ce trupele rusești au intrat în Ucraina în această săptămână, a anunțat o agenție de ajutorare a Națiunilor Unite.

Update 27 februarie, 09.00. Ucraina respinge oferta rusă de negocieri în Belarus. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins duminică o ofertă rusă de negocieri în Belarus, afirmând că Minskul a fost complice la invazia rusă. Președintele Ucraainean s-a declarat deschis pentru negocieri în alte locații, scrie Reuters

Trimisul special Antena 3 în Ucraina, Cristi Popovici, a transmis în această dimineață din Gara Centrală din Lvov, acolo unde mii de refugiați așteaptă pe peroane pentru a avea șansa să fugă din calea bombardamentelor.

"Sunt alarme aeriene în fiecare zi și aici. Până acum nu au căzut rachete, așa cum se întâmplă în Kiev sau în Harkov. Noi ne îndreptăm către Gara Centrală din Lvov, locul unde vin mii de refugiați pentru a se sui în trenurile disperării și a fugi din țară", a spus Cristi Popovici.

Update 27 februarie, 08.30 Forțele ruse au intrat în Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina

Șeful administrației regionale din Harkov, Oleg Sinegubov, a declarat că vehicule militare ușoare au "pătruns în oraș".

Înainte de declarațiile sale, apăruseră imagini care arătau câteva mașini militare rusești circulând pe străzile orașului din nord-estul țării.

Sinegubov a îndemnat locuitorii să rămână în casă, spunând că trupele rusești păreau să se afle în centrul orașului.

"Nu părăsiți adăposturile! Forțele armate ale Ucrainei elimină inamicul. Civilii sunt rugați să nu iasă în stradă".

Nova Kakhovka a căzut în mâinile rușilor

Trupele ruse ocupă acum Nova Kahovka, un oraș mic, dar situat strategic pe râul Nipru, care alimentează direct peninsula Crimeea cu apă, anunță BBC.

Primarul orașului, Volodimir Kovalenko, a declarat că trupele ruse au ocupat comitetul executiv al orașului și au îndepărtat toate steagurile ucrainene de pe clădiri.

Analiștii au remarcat că înaintarea Rusiei dinspre sud a fost una dintre cele mai reușite de până acum, forțele rusești amenințând Kherson, Mykolaiv și Melitopol, potrivit Mediafax.

Update 27 februarie, 07.50. În ciuda avertismentelor de aseară, potrivit cărora Kievul va suferi un atac cu rachete rusești, acesta nu a avut loc - deși au avut loc explozii chiar în afara orașului. La 7:30 situația în oraș era calmă, spune viceprimarul Kievului, Mykola Povoroznyk.

Update 27 februarie, 03.47. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, i-a cerut omologului său de la Minsk, Aleksandr Lukaşenko, să ceară plecarea trupelor ruse de pe teritoriul ţării sale, în condiţiile în care Rusia a atacat Ucraina şi de pe teritoriul Belarusului.

"În această seară, i-am cerut preşeedintelui Lukaşenko să solicite retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ţării sale. Fraternitatea dintre popoarele belarus şi ucrainean trebuie să conducă Belarusul să refuze să fie vasal şi complice de facto al Rusiei în războiul contra Ucrainei", a transmis Emmanuel Macron, prin Twitter.

Update 27 februarie, 03:23. "Duşmanii vor să distrugă totul în jur!", a explicat într-un clip video postat pe reţelele sociale de primarul oraşului Vasilkov, situat în sudul Kievului.

"Puteţi vedea ce se întâmplă, puteţi vedea flăcările, din păcate, incendiul se manifestă la depozitul petrolier din Kriachky. Duşmanii vor să distrugă totul în jur, dar nu vor avea succes. Aţi văzut că, pe parcursul zilei, au fost numeroase atacuri cu rachete balistice. Aeroportul nostru (n.r. aeroportul din Vasilkov) a fost bombardat, de asemenea, însă îl avem, este sub controlul Ucrainei", a spus Natalia Balasynovych, primarul oraşului Vasilkov, potrivit CNN.

Update 27 februarie, 03:05. Sirenele sună în continuare în Kiev, iar autorităţile au anunţat că trupele ruse continuă asaltul, în timp ce forţele ucrainene rezistă în ciuda atacurilor de pe mai multe fronturi.

Capitala Kiev este atacată din trei zone diferite de trupele ruse, care ţintesc puncte strategice ale oraşului.

Update 27 februarie, 02:38. Administraţia din Kiev a lansat un mesaj de avertizare către populaţie, după explozia uriaşă de la depozitul de combustibil din Vasilkov.

Oamenii au fost sfătuiţi să închidă geamurile pentru că substanţele toxice periculoase se îndreaptă către nord, respectiv către oraşul Kiev.

⚡️Kyiv administration: Kyiv residents must close their windows tightly.



Due to the shelling and explosion of the oil depot in Vasylkiv, a town 40 kilometers south of the capital, the wind can carry away smoke and harmful substances. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

Update 27 februarie, 02:25. Catastrofă ecologică în sudul Kievului! Un depozit de combustibil din oraşul Vasilkov, situat în sudul capitalei, a fost atacat cu rachete de armata rusă.

Anton Gherascenko, un oficial din cadrul Ministerului ucrainean de Interne, a declarat, potrivit agenţiei Ukrinform, că armata rusă probabil a atacat cu rachete de croazieră sau balistice Baza aeriană de la Vasilkov.

Surse locale citate de cotidianul The Kyiv Post au confirmat că armata rusă a atacat rezervoarele de carburant din Vasilkov. "Este o catastrofă ecologică", a comentat cotidianul The Kyiv Post, prezentând, prin Twitter, imagini ale incendiului de amploare de la depozitele de carburant.

Update 27 februarie, 02:05. Două explozii majore s-au produs, în această noapte, la o bază aeriană situată la sud de oraşul Kiev, iar autorităţile ucrainene cred că armata rusă a atacat cu rachete balistice sau de croazieră.

Exploziile s-au produs în localitatea Vasilkov, situată la circa 30 de kilometri sud de Kiev. În această zonă există un aeroport militar şi depozite de carburant, informează CNN.

Another video of the fire at the oil depot in #Vasylkiv has appeared pic.twitter.com/Lho7iZAzpx — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Update 27 februarie. 01:50. O româncă adăpostită într-un buncăr din Kiev, a povestit în direct la Antena 3 ce se întâmplă pe străzile din capitala Ucrainei în noaptea în care Rusia a lansat cel mai mare atac de la începutul războiului.

"Ne bombardează! În diferite părţi ale Kievului şi se trage pe străzi că şi asta se aude. De la ora 17.00, 18.00, au început nişte lucruri pe stradă. E îngrozitor! Se aude deja, este o luptă terestră şi asta este înspăimântător", a declarat femeia în direct la Antena 3.

Update 27 februarie, 01:35. Noi imagini publicate pe Twitter arată lupte grele pe străzile din Kiev. În imagini se poate observa cum tancurile ruseşti îşi fac loc pe marile bulevarde ale capitalei Ucrainei.

În acelaşi timp, în zonă se pot observa numeroase incendii, urmare a exploziilor rachetelor lansate de ruşi.

Update 27 februarie, 01:00. Explozii uriaşe s-au produs în oraşele Harkov şi Kiev.

Publicaţiile ucrainene au publicat, în urmă cu câteva minute, un clip video care arată intensitatea atacurilor şi exploziilor în oraşul Harkov.

Update 27 februarie, 00:49. Serviciile de Informaţii din Ucraina au anunţat că Rusia urmează să lanseze atacuri cu multiple sisteme de rachete asupra oraşului Kiev în următoarele 30 de minute.

"Dumnezeu să salveze Ucraina! Dumnezeu să pedepsească Rusia", se arată într-un tweet.

#BREAKING: Ukrainian intelligence says, Russia is about to fire with all available multiply rocket launch systems at Kyiv in about 30 minutes. God save Ukraine! God punish Russia! #UkraineUnderAttack #UkraineInvasion #UkraineWar — UkrianeWarReports (@WarReportUk) February 26, 2022

Update 27 februarie, 00:45. Alex, un român blocat în mijlocul războiului din Ucraina, respectiv în capitala Kiev, a povestit la Sinteza Zilei momentele critice prin care trece.

"Eram foarte relaxat, nu s-a auzit sirena şi a venit o bombă chiar lângă blocul meu şi atunci chiar m-am speriat. Am coborât în buncăr pentru prima oară", a declarat românul, în direct la Antena 3.

Update 27 februarie, 00:15. Un depozit de armament şi muniţie din Harkov a explodat, în urmă cu câteva minute, după un atac al forţelor armate ruse.

Explozia a fost atât de puternică încât a fost vizibilă de la câteva zeci de kilometri distanţă.

Update 27 februarie, 00:10. Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, a anunţat o nouă serie de sancţiuni pentru Rusia.

"Noi suntem hotărați să impunem sancțiuni dure, masive Rusiei, costuri care vor merge de la sistemul internațional financiar de la care o decuplăm până la alte sancțiuni în colaborare cu ceilalți lideri europeni. Considerăm că este cazul să răspundem mai ferm, să înăsprim sancțiunile, să facem în aşa fel încât Putin să nu mai poată finanța maşina de război rusă.

Mai întâi ne angajăm să ne asigurăm că un anumit număr de bănci se vor decupla de la sistemul SWIFT", a spus preşedintele Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen.

"Vladimir Putin a crezut că va distruge Ucraina, însă va sfârşi prin a-şi distruge propria ţară", a mai declarat Ursula von der Leyen.

Update 26 februarie, 23:09. Sirenele au început, din nou, să sune în capitala Kiev.

Oamenii au fost alertaţi să se adăpostească. Un raid aerian este iminent, spun autorităţile ucrainene.

This is what Kyiv looks like tonight pic.twitter.com/yRBBnmPL4H — Euromaidan PR (@EuromaidanPR) February 26, 2022

Update 26 februarie, 23:07. Generalul ucrainean Borys Kremenetsky a anunţat că armata ucraineană a capturat aproximativ 200 de militari ruşi ce au fost luaţi prizonieri.

"Am capturat aproximativ 200 de soldaţi ruşi, unii dintre ei în vârstă de 19 ani. Neinstruiţi şi echipaţi precar. Le-am dat voie să îşi sune părinţii, iar aceştia au fost suprinşi să afle", a declarat generalul ucrainean.

"We have captured around 200 Russian soldiers, some around 19 years old. Not trained at all. Badly equipped." Ukraninan Major General Borys Kremenetsky says. "We allow them to call their parents. Parents completely surprised." — UkrianeWarReports (@WarReportUk) February 26, 2022

Update 26 februarie, 23:04. Miniştrii de Externe ai ţărilor Uniunii Europene vor organiza mâine o reuniune prin videoconferinţă, pentru a discuta despre suplimentarea asistenţei financiare destinate Ucrainei şi despre posibilităţi de a impune noi sancţiuni financiare împotriva Rusiei.

Reuniunea este programată duminică la ora 18.00 (19.00, ora României), afirmă surse diplomatice de la Bruxelles citate de cotidianul Le Figaro.

Principala temă a reuniunii vizează suplimentarea asistenţei financiare destinate Ucrainei, în contextul invaziei militare ruse.

De asemenea, ar putea fi analizate noi opţiuni de sancţionare a Rusiei, în contextul în care Germania a semnalat sâmbătă că ar putea accepta restricţionarea accesului Moscovei la sistemul de tranzacţii bancare SWIFT.

Update 26 februarie, 22:55. Statul Major al Armatei Ucrainei susţine, într-un comunicat remis astăzi, că a ucis 3.500 de soldaţi ruşi şi luat prizonieri alţi 200.

De asemenea, peste 102 tancuri au fost distruse de forţele ucrainene.

Update 26 februarie, 22:36. Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a anunţat că UE va facilita transferul de echipamente militare spre Ucraina.

Uniunea Europeană va facilita transferul de echipamente militare spre Ucraina, a anunţat preşedintele Consiliului European, Charles Michel, precizând că va propune asistenţă de urgenţă destinată armatei ucrainene.

"Structurile de apărare ale Uniunii Europene în acţiune pentru susţinerea Ucrainei. Vom facilita furnizarea de asistenţă militară din Uniunea Europeană spre Ucraina. Ucraina democratică va prevala", a afirmat Charles Michel, printr-o postare pe Twitter.

Update 26 februarie, 22:35. Ministerul Apărării din Ucraina a transmis, în această seară, ultimul bilanţ al victimelor războiului.

Potrivit surselor oficiale, în cele trei zile au fost ucişi 210 civili, printe care şi şase copii. De asemenea, mai mult de 1.100 de persoane au fost rănite, printre care şi 100 de copii.

Update 26 februarie, 22:25. Trupele ruse se apropie de centrala nucleară ucraineană din Zaporojie și și-au îndreptat rachetele spre aceasta, a declarat sâmbătă Vadim Denisenko, consilier al ministrului ucrainean de interne, citat de The Guardian.

Centrala din Zaporojie, cea mai mare din Europa, este situată în sud-estul Ucrainei.

Rusia a capturat deja centrală de la Cernobîl, care nu mai funcționează în prezent, la aproximativ 100 km nord de capitala Ucrainei, Kiev.

Update 26 februarie, 21:53. Jurnaliştii de la Pravda spun că un spital pentru copii cu nevoi speciale din Kiev a fost atacat, iar un copil a murit şi alţi patru au fost răniţi.

Update 26 februarie, 21:48. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că salută propunerile Turciei și Azerbaidjanului de a purta discuții de pace cu Rusia.

De asemenea, el a subliniat că discuția sa cu premierul Italiei, Mario Draghi, a fost esențială pentru acordurile privind un sprijin internațional mai mare pentru Ucraina.

"Vom lupta atât timp cât va fi nevoie pentru a elibera țara", a declarat Zelenski într-un scurt mesaj video postat în această seară.

Update 26 februarie, 21:17. Primarul Capitalei Kiev, Vladimir Klitschko a transmis, în această seară, un nou mesaj în care a explicată că situaţia din Capitală este complicată şi tensionată.

"Inamicul nu a pătruns în oraș, dar la Kiev operează grupuri de sabotaj. Armata, forțele de ordine și terborona detectează și neutralizează sabotorii. Astăzi au fost confruntări și lupte. A continuat în unele zone și acum.

Rusia bombardează cartiere rezidențiale din capitala Ucrainei, în orașe și localități ale statului nostru. La Kiev, de la începutul atacului asupra capitalei, 6 civili au fost uciși sau uciși, inclusiv 1 copil. Și 14 militari și luptători Terobony. 71 de persoane au fost rănite. 25 dintre ei sunt civili. In special 3 copii", a transmis Vladimir Klitschko.

Update 26 februarie, 21:15. Un oficial ucrainean afirmă că aproximativ 3.500 de soldaţi ruşi au fost ucişi sau răniţi.

Oleksiy Arestovych, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat că aproximativ 3.500 de soldați ruși au fost uciși sau răniți până în prezent în asaltul Moscovei asupra Ucrainei, anunță Sky News.

El a adugat că atacul Rusiei asupra Kievului nu a avansat.

El a adăugat că "Lovim inamicul în jurul Kievului. Inamicul nu se mișcă deocamdată", a declarat Oleksiy Arestovych.

Update 26 februarie, 20:45 Schimbare de politică militară a Berlinului: Germania va trimite 1.000 de arme antitanc și 500 de rachete Stinger în Ucraina

Germania va trimite 1.000 de arme antitanc și 500 de rachete Stinger în Ucraina, marcând o inversare completă a politicii restrictive de export de arme a Berlinului, a anunțat sâmbătă cancelarul german Olaf Scholz.

”Atacul rusesc marchează un punct de cotitură. Este de datoria noastră să facem tot posibilul pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva armatei invadatoare a lui Putin. De aceea, furnizăm 1.000 de arme antitanc și 500 de rachete stinger prietenilor noștri din Ucraina”, a scris Scholz pe Twitter.

Germania va ridica, de asemenea, interdicția pentru alte țări de a exporta arme de origine germană, permițând Țărilor de Jos să transfere 400 de lansatoare de grenade propulsate de rachete în Ucraina.

Update 26 februarie, 20:35. Un lansator rusesc de rachete multiple termobarice a fost observat de o echipă CNN la sud de Belgorod, Rusia, în apropiere de granița cu Ucraina, în această după-amiază.

Lansatorul de rachete multiple TOS-1 sau TOS-1A văzut de CNN este capabil să lanseze rachete termobarice.

Totuşi, nu există nicio dovadă că armele termobarice au fost folosite în conflictul din Ucraina, notează CNN.

Update 26 februarie, 20:18. Tabăra mobilă de la Vama Siret din Județul Suceava este în acest moment complet operaționalizată, a anunţat, în această seară, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

"Unitatea mobilă, formată din 30 de corturi, este pregătită să asigure cazarea temporară a cetățenilor sosiți din zona de conflict.

Totodata, în componența acesteia este și o bucătărie rulantă auto, care poate asigura prepararea porțiilor de mâncare pentru persoanele din tabără", a anunţat DSU.

Update 26 februarie, 19:43. Lista oraşelor aflate în stare de asediu:

- regiunea Lugansk - de la 17:00 la 07:00;

- Odesa - de la 19:00 la 06:00;

- Dnipro - de la 20:00 la 06:00;

- Kiev și regiunea - de la 17:00 la 08:00;

- Regiunea Harkiv - de la 18:00 la 06:00.

Cetăţenii au fost informaţi să rămâne în case în aceste intervale orare, iar în caz contrar vor fi consideraţi "duşmani".

Update 26 februarie, 19:23. Armata rusă a primit astăzi ordinul să-şi lărgească ofensiva asupra Ucrainei, a anunţat Ministerul Apărării de la Moscova, acuzând Kievul că a respins negocierile, transmit agenţiile internaţionale de presă.

''Astăzi, toate unităţile au primit ordinul să lărgească ofensiva în toate direcţiile, conform planului ofensivei'', a precizat într-un comunicat purtătorul de cuvânt al Ministerul Apărării rus, Igor Konaşenkov.

Update 26 februarie, 19:08. Un bombardament rusesc în Donbas a provocat sâmbătă 19 morţi şi 73 de răniţi în regiunea Doneţk din estul separatist al Ucrainei, potrivit administraţiei regionale ucrainene, relatează agenţia Interfax, citată de Reuters.

Update 26 februraie, 19:00. Comandantul forțelor ucrainene le-a cerut cetățeniilor să distrugă toate indicatoarele rutiere pentru a-i dezorienta pe invadatorii ruşi.

"Dușmanul are legături jalnice şi nu se orientează în zonă. Să ii ajutăm să ajungă direct în iad", scrie comandantul armatei ucrainene pe pagina de socializare a ministerului Apărării.

Update 26 februarie, 18:45. Ramzan Kadyrov, liderul regiunii Cecenia a Rusiei și un aliat al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat astăzi că luptătorii ceceni au fost dislocați în Ucraina și i-a îndemnat pe ucraineni să-și răstoarne guvernul.

Într-un videoclip postat online, Kadyrov s-a lăudat că unitățile cecene nu au suferit până acum pierderi și a spus că forțele ruse ar putea cu ușurință să cucerească orașe mari ucrainene, inclusiv capitala Kiev, dar că sarcina lor este să evite pierderea de vieți umane.

Update 26 februarie, 18:30. Doi oameni au murit în blocul lovit dimineață de o rachetă în Kiev, anunță Sky News.

Inițial, s-a crezut că nimeni nu a fost ucis în explozie, dar o actualizare din partea Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina confirmă două victime.

Alte șase persoane au fost grav rănite în urma atacului.

Update 26 februarie, 18:00. Protestatari din întreaga lume și-au arătat astăzi sprijinul pentru poporul ucrainean, într-o mare de steaguri și bannere albastre și galbene, și au cerut guvernelor să facă mai mult pentru a ajuta Kievul, să pedepsească Rusia și să evite un conflict mai amplu.

Şi în Bucureşti, mii de oamein au ieşit pe stradă şi au protestat în faţa Ambadadei Rusiei.

Protestatari din întreaga lume și-au arătat astăzi sprijinul pentru poporul ucrainean, într-o mare de steaguri și bannere albastre și galbene, și au cerut guvernelor să facă mai mult pentru a ajuta Kievul, să pedepsească Rusia și să evite un conflict mai amplu

Update 26 februarie 17:00. Trimisul special Antena 3 în Ucraina, Cristi Popovici, şi echipa care îl însoţeşte, au transmis în direct momentul în care s-a dat alarma într-o benzinărie din cauza unor avioane ruseşti care survolau zona.

În timpul transmisiunii făcute de corespondenţii noştri, de la o benzinărie de pe traseu, apariţia avioanelor inamice, a determinat declanşarea alarmelor iar oamenii au urcat în maşini şi au pornit în trombă pentru a se salva.

Rămas în legătură telefonică şi cu semnal video din maşină, reporterul şi camaramanul Antenei 3 au transmis din mers, în timp ce din partea dreaptă se apropiau avioane de luptă.

Update 26 februarie, 16:30: Anonymous sparge baza de date a Ministerului rus al Apărării, la câteva ore după ce au declarat război cibernetic Rusiei

La doar câteva ore după ce a declarat război cibernetic Rusiei, Anonymous a revendicat o victorie semnificativă. Gruparea de hackeri a spart baza de date a Ministerului rus al Apărării.

În prezent, mai multe site-uri oficiale ale guvernului de la Moscova nu pot fi accesate. Anonymous susține că ei sunt cei sunt în spatele acestui atac.

Update 26 februarie, 18:00: Tanc rusesc oprit de "distrugătorul de tancuri" | Ministerul Apărării din Ucraina: "Asta îi aşteaptă pe toţi ruşii care vin pe pământul nostru"

Ministerul Apărării din Ucraina a publicat pe Twitter, în această după-amiază, un clip video în care apare un tanc rusesc în flăcări.

Potrivit reprezentanţilor Ucrainei, tancul a fost oprit de "distrugătorul de tancuri", o armă anti-tanc folosită de militarii ucraineni în luptele care au loc pe întreg teritoriul ţării.

Update 26 februarie, 16:00: Turcia a interzis navelor de război rusești să intre în Marea Neagră și oferă asistență militară și umanitară semnificativă Ucrainei

Anunțul a fost făcut chiar de președintele ucrainian Volodimir Zelenski, pe Twitter: ”Îi mulțumesc prietenului meu, președintelui Recep Tayyip Erdogan, și oamenilor pentru sprijinul lor puternic”.

”Interzicerea trecerii navelor de război în Marea Neagră și ajutorul militar și umanitar semnificativ sunt extrem de importante astăzi. Oamenii nu vor uita niciodată asta!”, a scris Vladimir Zelenskyi pe Twitter.

Update 26 februarie, 15:30: România interzice orice avion rusesc în spaţiul nostru aerian

Este prima interdicţie decisă direct la Bucureşti. Anunţul a fost făcut de ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. România se alătură astfel altor state membre UE care interzic avioanele ruseşti în spaţiul lor aerian.

Ţara noastră îşi îndeamnă partenerii şi aliaţii să ia măsuri similare pentru a ne demonstra sprijinul pentru Ucraina.

Update 26 februarie, 15:10: Navă de marfă deținută de japonezi, lovită de o rachetă în Marea Neagră, în largul coastelor ucrainene

O navă de marfă deținută de japonezi a fost lovită de o rachetă în largul coastei Ucrainei, în Marea Neagră, vineri, rănind ușor un membru al echipajului, a declarat sâmbătă un oficial al unei firme de transport maritim din Japonia

Update 26 februarie, 14:30: A fost declarată o nouă stare de asediu în Kiev

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, impune de sâmbătă seara o nouă stare de asediu în oraș. Aceasta va fi în vigoare de sâmbătă de la ora 17:00 până duminică la 8 dimineața.

”Toți civilii aflați pe stradă în timpul stării de asediu vor fi considerați membri ai grupurilor de sabotaj și recunoaștere ale inamicului. Vă rugăm să tratați situația cu înțelegere și să nu ieșiți afară”, a transmis edilul.

Update 26 februarie, 13.45. Agenţia ONU pentru Refugiaţi spune că peste 120.000 de refugiaţi ucraineni au părăsit ţara de când Rusia a început săptămâna aceasta atacul asupra statului vecin.

Dintre aceştia, aproximativ 100.000 de ucraineni au trecut graniţa în Polonia.

Update 26 februarie, 13:30: Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei: "Vom câştiga! Vă rog să veniți, vă vom da arme"

Volodimir Zelenski a susținut un briefing de presă sâmbătă și a declarat că Ucraina va triumfa în fața forțelor rusești. El a precizat că forțele guvernamentale controlează în continuare Kievul și „punctele cheie din jurul orașului"

Update 26 februarie, ora 13:20: Cipru și Italia s-au răzgândit: susțin excluderea Rusiei din SWIFT

Cipru și Italia își schimbă poziția. Cele două țări au anunțat că susțin excluderea Rusiei de la SWIFT. Vestea a venit chiar de la liderii ucrainieni. Președintele Volodimir Zelenski a scris pe Twitter că premierul Italiei Mario Draghi i-a confirmat acest lucru.

La rândul său, Dmytro Kuleba, ministru al Afacerilor Externe din Ucraina, a transmis că Cipru a anunțat că susține excluderea Rusiei din sistemul global de plăţi interbancare.

Update 26 februarie, ora 10:30: Volodimir Zelenski anunță că armele promise de Franța sunt pe drum

Liderul Ucrainian a postat un mesaj pe Twitter în care anunță că a avut o discuție cu președintele francez Emmanuel Macron. Zelenski afirmă că armele și echipamentele promise ”sunt pe drum”, dar și că coaliția anti-război funcționează.

Update 26 februarie, 09:30. O nouă rachetă a lovit, sâmbătă dimineață, un bloc de locuințe din capitala Ucrainei, Kiev

O înregistrare video partajată de serviciul de presă al lui Volodimir Zelenski arată cum racheta explodează într-un apartament. Clădirea era în flăcări sâmbătă dimineața, iar pagubele majore.

O bucată mare din clădire a fost smulsă, mai multe locuințe fiind distruse.

Numărul victimelor nu este cunoscut.

⚡️Missile strikes an apartment building in Kyiv.



After heavy fighting in the capital overnight, a residential apartment building not far from the Kyiv International Airport (Zhuliany) was struck by Russian missile attacks. There are no reported deaths. pic.twitter.com/8yau9qyEZ9 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022

Update 26 februarie, 08:20. Biden aprobă un ajutor militar de 350 de milioane de dolari pentru Ucraina

Președintele Joe Biden a ordonat vineri Departamentului de Stat al SUA să elibereze 350 de milioane de dolari în ajutor militar Ucrainei, în timp ce aceasta se luptă să respingă o invazie rusă.

Într-un memorandum adresat secretarului de stat Antony Blinken, Biden a ordonat ca 350 de milioane de dolari alocați prin Legea privind asistența străină să fie desemnate pentru apărarea Ucrainei

Update 26 februarie, 08:06. Statele Unite s-au oferit să ajute la evacuarea președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski

Statele Unite s-au oferit să ajute la evacuarea președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, din Kiev pentru a scăpa de amenințările la adresa vieții sale, dar acesta a refuzat până acum să plece,

Update 26 februarie, 05.30. Trimisul special al Antena 3, Cristi Popovici, precum şi întreaga echipă, au fost evacuaţi din şcoala în care au fost cazaţi, după ce sirenele au început să răsune în întregul oraş, avertizând iminenţa unui nou atac aerian al ruşilor.

"Ora 05.30 dimineaţa, din nou sirene, mergem într-un adăpost subteran", a transmis reporterul special Cristi Popovici.

Update 26 februarie, 03.30. Noi explozii au fost filmate în jurul capitalei Kiev, în timp ce bombardamentele lansate de militarii ruşi continuă.

Multe dintre atacurile cu rachete au fost observat în vestul şi sudul oraşului.

❗️As the #Ukrainian authorities predicted, the night is really hard



There is an attack of the occupants on #Kyiv pic.twitter.com/cMat47j0dD — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Update 26 februarie, 02.00. Administraţia Biden (SUA) anunţă sancţiuni împotriva mai multor oficiali ruşi.

Sunt vizaţi de noile sancţiuni ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, şi liderul forţelor armate ruse, Valery Gerasimov.

Aceştia sunt următorii oficiali cu greutate din guvernul Rusiei, după Vladimir Putin şi Serghei Lavrov (ministrul de Externe), despre care SUA a anunţat deja că vor fi sancţionaţi.

Update 26 februarie, 01.20. Preşedintele Volodimir Zelenski a transmis un nou mesaj către populaţie.

"Pur și simplu nu există și nu poate exista un astfel de adevăr care ar putea explica de ce grădinițele și locuinţele oamenilor sunt lovite cu rachete. Este pentru războiul împotriva copiilor ucraineni într-o grădiniță ucraineană? Copiii sunt și ei neonazi sau soldați NATO care au amenințat Rusia?

Această noapte va fi mai grea decât ziua. Multe orașe ale statului nostru sunt atacate: Cernihiv, Sumy, Harkov, orașe din sud. O atenție deosebită pentru Kiev. Nu putem pierde Capitala

În seara asta, inamicul își va folosi toată puterea pentru a ne sparge rezistența. Disprețuitor, crud și inuman. În seara asta vor asalta. Cu toții trebuie să înțelegem ce ne așteaptă", a declarat Zelenski.

Update 26 februarie, 01.15. Rușii au închis o zonă aeriană enormă: Tot spațiul aerian ucrainean, o parte al celui din belarus și cel rusesc.

Autorităţile din Rusia au declarat zona - No fly zone.

Update 26 februarie, 01.05. Şeful Forţelor Aeriene Ucrainene a anunţat, printr-o postare pe Facebook, că militarii ucraineni au doborât un avion rusesc IL-76 care transporta paraşutişti.

Avionul, care are o capacitate de aproximativ 50 de persoane, s-a prăbuşit în sudul Kievului.

Update 26 februarie, 01.00. Rusia a blocat prin veto rezoluția Consiliului de Securitate al ONU care condamnă invadarea Ucrainei.

Votul a fost de 11 pentru, unul împotrivă și trei abțineri. China, care a refuzat să critice atacul Rusiei, s-a numărat printre abțineri de la sediul ONU din New York City.

China, India și Emiratele Arabe Unite au fost statele care s-au abținut.

Update 25 februarie, 23.58 Ucraina susține că este pregătită pentru negocierea păcii cu Rusia

Ucraina neagă declarațiile ministrului rus de Externe potrivit cărora Kievul a refuzat invitația Federației Ruse la negociere. Un purtător de cuvânt al președintelui ucrainean Zelensky a anunțat că Ucraina este pregătită să discute imediat încetarea focului și găsirea unei soluții de pace cu Rusia.

Update 25 februarie, 23.00. Sirenele au pornit, din nou, în Kiev. Un nou atac aerian a început în capitala Ucrainei, anunţă sursele locale.

❗️❗️❗️ A yet another air raid alert in Kyiv right now. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022

Un jurnalist freelancer a postat pe Twitter imagini surprinse în urmă cu câteva minute care arată noi explozii uriaşe într-o zonă din Kiev.

? #BREAKING

There is a massive bombardment of Kiev.



If you have headphones, turn the volume down. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/tS8piWr9rv — Ahmet Mut (@mutahmett) February 25, 2022

Update 25 februarie, 22.20. Polonia a trimis un convoi cu muniție în Ucraina

Polonia a trimis un convoi cu muniție în Ucraina, potrivit ministrului Apărării din această țară, Mariusz Błaszczak. Este primul transport de ajutor militar recunoscut public către Ucraina de la începutul invaziei rusești.

Suntem alături de ucraineni și ne arătăm solidaritatea față de agresiunea rusă", a scris Mariusz Błaszczak într-un tweet.

Tweet-ul nu descre nici tipul de muniție pe care Polonia a trimis-o ucrainenilor, nici cantitatea.

Update 25 februarie, 22.16 Atac cu rachete asupra unui aerodrom din Starokonstantinov

Trupele rusești ar fi lansat un atac cu rachete asupra unui aerodrom din Starokonstantinov, lângă Khmelnitsky. În plus, mai multe explozii s-ar fi produs în apropierea centralei termoelectrice Troeshina din Kiev.

Potrivit rapoartelor preliminare, mai multe drone Bayraktar TB2 s-ar fi putut afla acolo, conform Nexta TV.

În plus, mai multe explozii s-ar fi produs în apropierea centralei termoelectrice Troeshina din Kiev.

Potrivit primarului Kievului, Vitali Klitschko, „cinci explozii au avut loc la un interval de 3-5 minute” în apropierea centralei care alimentează capitala Ucrainei.

Update 25 februarie, 21.50. Premierul bulgar Kiril Petkov a relatat o discuție ”foarte emoționantă” pe care a avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul summitului extraordinar al UE.

„Te cutremuri, pentru că omul ăsta, care cere ajutor și sprijin, ar putea să nu mai fie în viață în următoarele 48 de ore. Ne-a zguduit pe toți, pentru că una e să vezi victime ca statistici la televizor și alta e să te uiți în ochii cuiva pentru care supraviețuirea e o chestiune de ore”, a mai afirmat Petkov, potrivit Euractiv.

Update 25 februarie, 21.30. Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a ieşit, în această seară, pe străzile din Kiev, alături de mai mulţi oficiali ai Ucrainei, pentru a se alătura celor care luptă împotriva forţelor ruse, care atacă continuu obiective importante ale capitalei şi încearcă să cucerească cele mai importante clădiri.

Update 25 februarie, 17.23 Putin le cere ucrainenilor să dea o lovitură de stat

Liderul rus i-a îndemnat, vineri, pe militarii ucraineni să răstoarne, ei înșiși, guvernul de la Kiev.

"Îndemn armata să preia puterea în propriile mâini. Se pare că ne va fi mai ușor să ajungem la o înțelegere cu voi, decât cu această bandă de dependenți de droguri și neonaziști, care s-au stabilit la Kiev și au luat ostatic întregul popor ucrainean”, a spus Putin, conform agenției de stat RIA.

De asemenea, liderul de la Kremlin le-a cerut soldaților ucraineni să nu permită folosirea civililor ca scuturi umane.

Update 25 februarie, 12.00 Niveluri crescute de radiaţie la situl fostei centrale atomice de la Cernobîl

Agenţia nucleară ucraineană a declarat vineri că înregistrează niveluri crescute de radiaţie la situl fostei centrale atomice de la Cernobîl, după ce soldații ruși au ocupat zona.

Ministerul Apărării rusesc a negat informația spunând că ”fondul radioactiv în zona centralei nucleare este normal. Personalul NPP continuă să mențină instalațiile NPP ca de obicei și să monitorizeze mediul radioactiv”.

Update 25 februarie, 10:40 Forțele rusești au intrat în Kiev

Trupele rusești au intrat în Kiev, au confirmat oficiali ucraineni într-un tweet, conform BBC.

Ministerul ucrainean al Apărării a declarat că "inamicul" se află în cartierul Obolon, la aproximativ 9 km nord de parlamentul din Kiev, în centrul orașului.

Oficialii au încurajat localnicii să facă cocktailuri Molotov pentru a riposta, sfătuindu-i totodată pe ceilalți să se adăposteze.

"Locuitori pașnici- fiți atenți. Nu ieșiți din casă!"

Update 25 februarie, 10.30 Ministrul Apărării Ucrainei a oferit bilanțul pierderilor din rândul rușilor

Șapte avioane, șase elicoptere, peste 30 de tancuri, 130 de mijloace tehnice blindate și 800 de persoane

Update 25 februarie, 10:00 Bărbaţii ucraineni cu vârste între 18 şi 60 de ani nu au permisiunea de a părăsi ţara pe timpul stării de urgenţă

Preşedintele Zelenski a ordonat o mobilizare militară generală pentru asigurarea apărării statului a fost dispusă mobilizarea pe scară largă, atât în Kiev cât şi în celelalte oraşe mari.

Update 25 februarie, 09:00 Armata ucraineană a aruncat în aer un pod pentru a opri o coloană de tancuri rusești care se îndrepta spre capitală

Armata ucraineană a aruncat în aer un pod de lângă Kiev și a oprit o coloană de tancuri rusești care venea dinspre Cernobîl.

"Vin tancurile. Ne luptăm. Vin luptele în Kiev", a spus Biroul Președintelui.

În același timp, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat pentru Ukrinform că convoiul de tancuri a fost oprit.

Forțele ruse ar putea intra în Vorzel și în satele din jur de la periferia Kievului, potrivit ministrului adjunct al apărării Hanna Malyar.

Update 25 februarie, 07.30 Rusia a reluat loviturile cu rachete la ora locală 4 dimineața

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a oferit o actualizare a situației, confirmând rapoartele potrivit cărora bombardamentele au continuat în primele ore ale dimineții, relatează CNN.

Președintele ucrainean a declarat că loviturile au vizat atât obiective militare, cât și civile.

O clădire rezidențială a luat foc în Kiev în urma unei lovituri.

De asemenea, Zelenski a afirmat că avansul trupelor rusești a fost oprit în majoritatea direcțiilor.

Un martor Reuters a relatat că sirenele au pornit în orașul Liov din vestul Ucrainei.

Primarul din Rivne, oraș din vestul Ucrainei, a raportat un atac cu rachete asupra aeroportului local.

El a declarat că nu au fost observate pagube grave și că nu au fost raportate victime până în acest moment.

Update 25 februarie, 07:00 Ucraina spune că a provocat 800 de victime în rândul forțelor ruse

Ministerul ucrainean al Apărării spune că forțele sale armate au provocat aproximativ 800 de victime forțelor ruse de la începutul invaziei, la primele ore ale zilei de joi.

Nu a fost imediat clar dacă ministerul se referea doar la numărul de uciși.

Ministerul a declarat că peste 30 de tancuri rusești au fost distruse, precum și șapte avioane rusești și șase elicoptere.

Update 05.00 Mai multe explozii uriaşe s-au produs, în această dimineaţă, în Kiev, capitala Ucrainei fiind sub asediul trupelor ruse care au reluat bombardamentele.

Exploziile s-au produs în zona de nord a capitalei Kiev, acolo unde se dau lupte grele între militarii ruşi şi forţele de apărare ale Ucrainei.

Update 04.25. Două noi explozii au fost văzute şi s-au auzit de la zeci de kilometri distanţă în oraşul Odesa din sud-estul Ucrainei, oraş situat pe malul Mării Negre şi în care se află, în continuare, numeroşi români.

Totodată, luptele din jurul capitalei Kiev continuă.

Între timp, Japonia şi Taiwan se alătură ţărilor care au impus sancţiuni economice Rusiei.

Update 03.45 Bilanţul atacurilor armatei ruse a ajuns la 137 de morţi şi peste 300 de răniţi în Ucraina, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski, în cursul nopţii de joi spre vineri.

"Astăzi, am pierdut 137 de eroi, cetăţenii noştri, militari şi civili. Alţi 316 ucraineni au fost răniţi în confruntări", a afirmat Volodimir Zelenski, prezentând bilanţul primei zile a invaziei militare ruse.

Autorităţile ucrainene au raportat sute de explozii provocate de armata rusă asupra obiectivelor militare şi de infrastructură. Membrii personalului de întreţinere de la complexul centralei nucleare dezafectate Cernobîl sunt "ţinuţi ostatici" de armata rusă, după ocuparea zonei, a declarat Alyona Şevţova, consilier al Forţelor Terestre ucrainene.

Update 02.00 Liderii ţărilor din cadrul Uniunii Europene şi ai instituţiilor comunitare au condamnat vehement, cu ocazia summitului de la Bruxelles, atacul armatei ruse asupra Ucrainei şi au decis impunerea de sancţiuni "masive" şi "severe" împotriva Rusiei.

"Consiliul European condamnă în cei mai puternici termeni posibili agresiunea militară neprovocată şi nejustificată a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. Prin acţiunile militare ilegale, Rusia încalcă grosolan legislaţia internaţională, principiile Cartei ONU şi subminează stabilitatea şi securitatea la nivel european şi mondial", arată Declaraţia Consiliului European.

Update 00:30 Volodimir Zelenski: Ucraina a rămas singură în faţa invaziei ruse

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a anunțat, joi noapte, într-o declarație televizată, că 137 de ucraineni - soldaţi şi civili - au murit în cursul primei zile a asaltului pornit de trupele ruse, anunță BBC.

Președintele ucrainean a mai declarat că se simte descurajat după ce a vorbit cu liderii din Occidentali.

"Astăzi, am întrebat 27 de lideri europeni dacă Ucraina va adera la NATO. Toată lumea se teme, nu răspund. Dar nu ne este frică de nimic. Nu mi-e frică de Rusia. Să nu ne fie frică să vorbim cu Rusia, să vorbim despre garanțiile de securitate pentru statul nostru, despre statutul neutru. Nu suntem acum în NATO, dar ce garanții vom avea? Și ce țări ni le vor oferi?”, a spus Zelenski într-un mesaj video adresat populației.

"Am fost lăsaţi singuri să ne apărăm ţara. Nu văd pe nimeni să lupte alături de Ucraina", a concluzionat Zelenski.

Update 23:15: Rusia a lansat ”peste 160 de rachete”, a spus un oficial înalt al apărării din SUA

Rusia a lansat ”în total peste 160 de rachete pentru lovituri aeriene”, a declarat joi un înalt oficial american al apărării.

Cele mai multe dintre rachete sunt ”rachete balistice cu rază scurtă de acțiune”, dar toate loviturile aeriene includ un ”amestec de rachete cu rază medie de acțiune și de croazieră”, a adăugat acesta.

Update 23:01: Rușii au capturat Insula Șerpilor, aflată la 45km de Sulina

Forțele armate ruse au capturat Insula Șerpilor, la 45km de Sulina, au anunțat grănicerii ucraineni acum câteva minute. Insula a fost bombardată de nave rusești, iar infrastructura a fost distrusă.

Update 22:36: Orașul ucrainean Harkov, atacat de rachetele rusești

Harkov, cel de-al doilea mare oraș al Ucrainei, este acum ținta atacurilor cu rachete ale Rusiei.

În total trupele ruse au distrus astăzi 6 posturi și au bombardat 32 de obiective civile.

Update 22:00: Cel puțin 57 de morți și 169 de răniți în Ucraina, după atacurile forțelor ruse

57 de persoane care au murit și 169 de persoane au fost rănite, în urma atacurilor forțelor ruse, a declarat joi ministrul ucrainean al Sănătății Viktor Lyashko.

Vorbind în direct la postul de televiziune 1+1 al Ucrainei, Lyashko a spus că spitalele și lucrătorii medicali au fost, de asemenea, atacați joi – inclusiv în Avdiivka și Vuhledar din Donețk – cu victime raportate în rândul lucrătorilor medicali.

Update 20:08 Forțele ruse lovesc spitalele, a declarat ministrul Sănătății Viktor Liashko

Ministrul sănătății ucrainian, Viktor Lyashako a declarat pentru Kyiv Independent că forțele ruse au început să lovească spitalele ucrainiene.

„Aceasta este o încălcare directă a Convenției de la Geneva de către trupele ruse! Spitalele noastre și echipele medicale de urgență sunt în alertă totală, lucrează în toate regiunile și vor oferi îngrijiri în toate circumstanțele”, informează Kyiv Independent.

Update 19:39 Val de proteste anti-Putin în Rusia. Sute de oameni au fost arestaţi

Poliţia rusă a arestat sute de persoane la protestele anti-război care au avut loc joi în zeci de oraşe, pe motiv că au încălcat interdicţia pentru adunări decretată de autorităţile ruse.

Update 19:30: Trupele ruseşti au capturat centrala de la Cernobîl

"Am pierdut controlul. Nu ştim în ce situaţie este centrala şi depozitul de deșeuri nucleare. Personalul stației este ţinut ostatic. Acest lucru ameninţă securitatea nu numai a Ucrainei, ci şi a Europei " spune consilierul prezidențial din Kiev, după ce trupele rusești au capturat centrala de la Cernobîl în urma unor lupte asidue.

Update 19:25: Rușii au cucerit un aeroport militar lângă Kiev

Forțele ruse au cucerit un aeroport militar situat în apropiere de Kiev.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut această situație și a promis care a promis că aeroportul va fi recucerit, transmit AFP şi Reuters.

Potrivit șefului statului ucrainean, care s-a exprimat într-o intervenție video, aeroportul a fost cucerit de forțele ruse, dar debarcarea parașutiștilor la Gostomel, unde este situat aeroportul, a fost ''blocată'' şi forţele ucrainene ''au primit ordinul de a-i distruge'' pe agresori.

Update 18:20: Zonele atacate din Ucraina, pe măsură ce invazia rusă continuă

Rusia a înconjurat Ucraina din trei părți, iar țara este atacată de rachete trase de pe uscat și pe mare, potrivit unui înalt oficial american al apărării.

Acestea sunt zonele afectate:

Update 18:07: Trupele rușe au intrat în zona Cernobîl

Atacurile au loc chiar acum în apropierea centralei nucleare de la Cernobîl. Anunțul a fost făcut inițial de consilierul ministrului Afacerilor Interne Anton Herashchenko.

Update 17:30: Un avion rusesc bombardează zonele rezidențiale din Ucraina.

Update 17:03: Trupele ruse intră în zona de lângă Cernobîl, a declarat un consilier ministerial ucrainean

Trupele ruse, venind din direcția Belarus, au intrat joi într-o zonă din apropierea fostei centrale nucleare de la Cernobîl, a declarat un consilier al ministrului de interne al Ucrainei, în timp ce luptele continuă în toată țara. Conflictul de acolo ar fi distrus o instalație de depozitare a deșeurilor nucleare.

Update 16:38 Avertizare de raid aerian, emisă la Kiev de către autorități

O avertizare de raid aerian a fost emisă de autoritățile orașului Kiev. Tuturor locuitorilor li se cere să caute adăposturi subterane. Sirenele se aud în tot orașul.

Update 16:27: Forțele ruse preiau controlul unei baze aeriene de lângă Kiev, Ucraina

Trupele aeriene ruse au preluat controlul asupra aeroportului Antonov, care se află la aproximativ 40 de mile de centrul Kievului, a informat joi Matthew Chance de la CNN.

”Ne-au permis să intrăm și să fim alături de ei în timp ce apără perimetrul acestei baze aeriene, unde trupele transportate cu elicoptere au aterizat la primele ore ale dimineții pentru a construi și a executa un pod aerian, pentru a permite mai multor trupe să poată intră”, a raportat el.

Soldații au o bandă portocalie și neagră pe brațul uniformelor pentru a se identifica ca forțe rusești, a adăugat Chance.

Comandantul unității a declarat pentru CNN că a avut loc o luptă- probabil cu armata ucraineană, care spune că organizează o contraofensivă pentru a încerca să recupereze acest aeroport.

”Auzim niște avioane. Din interiorul bazei aeriene se ridică un pană de fum negru, fum gri, fum maro. Cred că sunt avioane deasupra noastră”, a adăugat Chance.

Update 15:50: Președintele Volodimir Zelenski a anunțat crearea unei coaliții anti-Putin

Președintele ucrainean a discutat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul austriac Karl Nehammer și președintele turc Recep Tayyip Erdogan despre aplicarea unor sancțiuni „concrete” Rusiei și despre asistență pentru armata ucraineană.

Update 14:50: Lupte grele între armata rusă și cea ucraineană la aeroportul Hostomel (circa 30 km de Kiev), confirmate de consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliac. El a spus că scopul Rusiei este să răstoarne actuala conducere a Ucrainei.

Update 14:10: Un atac aerian rusesc a ucis șase persoane în afara Kievului

Încă douăsprezece persoane au fost rănite în timp ce Rusia a atacat două baze militare din Brovary, un oraș din regiunea Kiev.

Update 13.50: Un avion militar al Forțelor Armate ale Ucrainei s-a prăbușit

În regiunea Kiev, districtul Obukhiv, un avion militar al Forțelor Armate ale Ucrainei s-a prăbușit (la bord erau 14 persoane). Un incendiu ulterior a ucis alte 5 persoane.

Update 13.20: Bombardamentul rusesc a ucis 18 persoane în regiunea Odesa

Autoritățile locale au raportat că 18 persoane au murit în urma atacurilor Rusiei asupra unei baze militare din satul Lypetske din afara Odesei, un oraș-port din sudul Mării Negre.

Update 13.10: Al șaptelea avion rusesc doborât de armata ucraineană.

Victoria aeriană a fost obținută de unitățile ucrainene de apărare aeriană din regiunea Lugansk, potrivit Statului Major al Forțelor Armate.

Update 13.00: Se reiau atacurile în Kiev

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că țara sa este lovită de un al doilea val de lovituri cu rachete.

Primul val a fost lansat joi la primele ore, după ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat armatei ruse să intre în Ucraina.

Centrele militare de comandă, aeroportul Kiev Boryspil și alte clădiri din mai multe orașe ucrainene au fost vizate în prima rundă de lovituri cu rachete.

Rusia a bombardat Brovary, o suburbie a Kievului, șase morți, 12 răniți.

Update 12.10: Mai mult de 40 de soldați ucrainieni si 10 civili au murit potrivit AFP