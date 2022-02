Kiev, bombardat cu rachete, la scurt timp după încheierea negocierilor ruso-ucrainene | Bombardamente și în alte orașe

Exploziile au survenit la scurt timp după ce presa internațională a anunțat încheierea - fără rezultate concrete - a negocierilor de la Gomel (Belarus), dintre delegațiile rusă și ucraineană.

CNN notează că exploziile au fost auzite în jurul orei locale 18.40 (aceeași oră în România), la est de centrul Kievului.

Sunt cele mai puternice explozii semnalate până acum la nivelul zilei de luni.

După explozii, s-au declanșat sirenele de alarmă.

⚡️⚡️⚡️Video of a very powerful explosion in #Kyiv. pic.twitter.com/fKQWsBJSaQ