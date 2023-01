Tancurile germane Leopard 2 nu se grăbesc spre Ucraina. Nici tancurile americane Abrams nu ajung mai devreme de câteva luni

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a indicat momentul aproximativ al trimiterii de tancuri Leopard 2 în Ucraina.

Sursa foto: hepta

Precizarea vine după ce Germania a anunțat, joi, că a decis să furnizeze armatei ucrainene astfel de tancuri și că a aprobă trimiterea lor în Ucraina și de către terțe state.

"Vom trimite tancurile Leopard cel mai târziu la sfârșitul lunii martie. Nu este prea târziu", a spus Pistorius (foto) vineri, în timpul vizitei la o tabără de antrenament a armatei germane la Altengrabow.

Joi, Pistorius a fost întrebat de ce Germaniei i-a luat atât de mult timp să ia decizia în privința tancurilor Leopard 2 pentru Ucraina.

Berlinul a acceptat să trimită Kievului 14 Leopard 2 din rezervele Bundeswehr.

Alte state au anunțat, la rândul lor, că trimit Ucrainei tancuri Leopard 2 iar președintele american Joe Biden a confirmat așteptările, joi seara, și a spus că SUA trimit 31 de tancuri Abrams pentru a ajuta forțele Kievului să reziste în fața trupelor Moscovei.

Responsabilii ucraineni au mulțumit aliaților pentru decizii, dar au arătat că au nevoie de și mai multe tancuri decât cele anunțate iar timpul livrării acestora pe front este de importanță critică.

"Nu am ezitat. Am negociat cu aliații, am vorbit cu partenerii și prietenii noștri în legătură cu cel mai bun lucru care trebuie făcut, iar asta cere timp. Nu e genul de cumpărături pe care le faci pe un site sau o simplă operațiune de a expedia ceva, cuiva. Este o problemă de război, este o problemă de încredere și o problemă de alianță", a explicat Boris Pistorius.

Casa Albă a comunicat, la rândul său, că operațiunea de livrare a tancurilor americane Abrams în Ucraina, inclusiv antrenamentele militarilor ucraineni, va dura câteva luni.