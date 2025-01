A murit Joan Ann Plowright, actrița care a marcat istoria teatrului britanic timp de şase decenii

Actrița britanică Joan Ann Plowright. Sursa foto: Facebook Scunthorpe Theatres

Actrița britanică Joan Ann Plowright, nominalizată la Oscar și câștigătoare a două premii Globurile de Aur, a încetat din viață, la vârsta de 95 de ani, a anunțat familia sa la 17 ianuarie 2025, conform DPA/PA Media, citate de Agerpres.



Joan Ann Plowright, Baroneasa Olivier, a fost una dintre cele mai distinse actrițe ale generației sale. A fost cea de-a treia soție și văduva lui Laurence Olivier, considerat cel mai mare actor anglofon al secolului XX. Cariera artistică a actriței s-a întins pe șase decenii, potrivit www.imdb.com.



S-a născut la Brigg, Lincolnshire, la 28 octombrie 1929, indică sursa citată. Pregătirea sa profesională în domeniu s-a realizat la Bristol Old Vic Theatre School și și-a făcut debutul profesional pe scenă la Croydon, în 1948. Debutul său la Londra a avut loc în 1954, iar doi ani mai târziu, s-a alăturat companiei George Devine English Stage la Royal Court Theatre, această mutare avea să-i schimbe viața în maniera similară în care Royal Court a revoluționat teatrul englez.



În 1957, a jucat pentru prima dată alături de viitorul său soț Olivier în producția de la Royal Court a regizorului John Osborne „The Entertainer'', interpretând rolul Jean Rice. A recreat rolul în filmul lui Tony Richardson din 1960 care ecraniza piesa omonimă.



A divorțat de primul său soț Roger Gage, ulterior implicându-se într-o relație concretizată în căsnicie, în martie 1961, la New York, cu actorul Laurence Olivier cu care a avut trei copii.



Plowright și Olivier, mutați la New York după divorțul actorului de Vivien Leigh, au început să joace pe Broadway, actorul în Becket (1964), iar actrița în „A Taste of Honey'' (1961). Pentru interpretarea sa a obținut în 1961 un premiu Tony pentru cea mai bună actriță într-o piesă de teatru. A jucat pe Broadway în spectacole după piesele lui Eugene Ionesco ''The Chairs'' și „The Lesson'' în ianuarie 1958, cu o lună înainte de a juca alături de Olivier în „The Entertainer'', interpretare pentru care a primit o nominalizare la premiile BAFTA.



Începând din 1963 a făcut parte din National Theatre, care a fost condus de soțul său Oliver. Plowright a reușit o carieră aparte pe scena teatrului, fiind foarte apreciată când a început să apară în distribuția unor producții pe micul și pe marele ecran începând din anii 1980.



Pentru interpretarea din „Equus'' (1978), în regia lui Sidney Lumet, a mai primit o nominalizare la Premiile BAFTA pentru cea mai bună actriță în rol secundar, conform www.imdb.com.



A jucat în filme produse la Hollywood, regizorii valorificând darul său pentru accente străine, în pelicule precum „Avalon'' (1990), „I Love You to Death'' (1990). Rolurile sale au încurajat tot mai mult manierismul marilor doamne ale societății, evidențiate în „Enchanted April'' (1991), pentru care a primit nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar.



A câștigat două premii Globurile de Aur pentru cea mai bună actriță în rol secundar, în același an 1993, pentru interpretările din peliculele „Enchanted April'' și ''Stalin''.



A jucat formidabil timp de șase decenii, în numeroase producții cu abordări diferite pentru un public variat, printre care enumerăm „Dennis the Menace' (1993), „101 Dalmatians' (1996), „Tea With Mussolini' (1999), „Callas Forever' (2002), „I Am David'' (2003), „Mrs Palfrey at the Claremont'' (2005), „The Spiderwick Chronicles'' (2008), „Knife Edge'' (2009), potrivit http://www.screenonline.org.uk.



A fost distinsă cu titlul Mare Doamnă Comandor a Imperiului Britanic în anul 2004 de regina Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Elisabeta a II-a.



A fost recompensată pentru activitatea sa în slujba teatrului și a cinematografiei cu opt premii și nouă nominalizări la distincții de specialitate, conform www.imdb.com