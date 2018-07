A pus la fiert porumb, după care a adăugat lapte și unt. Uimitor! Această rețetă a înnebunit internetul - VIDEO

foto: captura Youtube

Fiert sau copt, porumbul este vedeta sezonului.

Cei mai buni dintre bucatari ofera un truc special pentru a-l gati mai sanatos.

Trebuie sa fierbem stiuletii in prealabil, apoi punem intr-un vas aflat pe foc apa in care amestecam doua cuburi de unt si o cana de lapte. Untul si laptele vor da o aroma deosebita lichidului in care vor sta stiuletii de porumb, iar boabele vor fi astfel mult mai fragede si gustoase.

Introducem stiuletii de porumb in vasul cu lichid in momentul in care acesta fierbe si amestecam cu o spatula de lemn.

Stiuletii de porumb se mai fierb aproximativ opt minute la foc mic dupa care sunt scosi, unsi cu putin unt si asezati pe un platou.