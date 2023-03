Anca Maftei, psihoterapeut: "Relația cu tata influențează relația cu banii, instituțiile, politica"

Psihoterapeutul Anca Maftei a explicat, la Antena 3 CNN, cum relația emoțională cu părinții ne poate afecta pe plan financiar, social, personal. Aceasta a vorbit şi despre acceptare, iertare, integrarea sănătoasă a emoțiilor și trasarea de limite.

Anca Maftei, psihoterapeut sistemic și integrativ, a explicat, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, cum relația emoțională cu părinții ne poate afecta pe plan financiar, social, personal.

"Noi, românii, nu ne-am împăcat cu istoria neamului nostru. Nu cred că am oferit un loc agresorilor din istoricul nostru. Mulţi dintre noi devenim exact ceea ce am judecat. Tot ceea ce am arătat cu degetul ne transformă pe noi înşine în acel element pe care îl criticăm. A ieşi din zona de victimă şi agresor este primul pas pe care trebuie să-l facem. Odată ce am luat această intenţie totul face ca iubirea să se manifeste în exterior. Depinde de noi să aducem iubirea în fiinţa noastră.", a spus psihoterapeutul.

Relaţia cu părinţii, fundamentul experienţei noastre

Psihoterapeutul a mai amintit şi cât de importantă este relaţia cu părinţii noştri, având în vedere că ea este cea care alimentează dezvoltarea fizică, emoţională şi socială a fiecărui.

"Tatăl dă direcţia. Tatăl şi tot ce ţine de relaţia mea cu el îmi va influenţa toate relaţiile mele. Va influenţa relaţia mea cu autoritatea, cu instituţiile, cu politicul. Relaţia mea cu bani, la fel este influenţată de relaţia mea cu tatăl. Cu cât îl am pe tata mai mult în inima mea, cu atât voi avea mai mult curaj. Cu cât îl integrez pe tata, cu atât voi avea mai multă încredere în mine", a mai spus aceasta.

