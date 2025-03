Ce este ”respirația pătrată”, care poate face minuni în momentele de stres

”Adică inspir patru timpi, rețin patru, expir patru, rețin iarăși patru timpi”. Foto: Getty Images

Ți s-a întâmplat să simți că răbdarea ta are un buton de „low battery” după încă o noapte nedormită sau după al nu știu câtelea „mami, tati” strigat din cinci în cinci minute? Dacă da, nu ești singur! Burnout-ul parental este o realitate pentru mulți părinți și, de multe ori, apare fără să ne dăm seama. Cum îl recunoaștem și, mai ales, cum ne putem recăpăta echilibrul a explicat psihologul Alina Pop în emisiunea Numai de Bine de la Antena 3 CNN.

Ce este burnout-ul parental?

"În primul rând, vorbim despre un sindrom care apare în rândul părinților atunci când ei sunt expuși pentru o perioadă prea lungă de timp stresului parental, fără să aibă resurse suficiente să facă față. Asta e cea mai simplă definiție. Cum îl deosebim de oboseala clasică? Dorm o seară, două, îmi revin. Mănânc sănătos, mă plimb un pic și sunt ca nou. Dar când vorbim de burnout parental, chiar dacă părinții fac lucrurile acestea, ei nu-și revin. E o problemă sistemică burnout-ul."

Cum se resimte epuizarea în corpul unui părinte?

"Aș începe așa, în primul rând se vede mental. Probabil ați auzit de mame care spun: Nu prea îmi aduc aminte lucruri, dar chiar, de ce am ajuns aici? Am uitat să fac ceea ce îmi propusesem. Deci vedem goluri, vedem dificultate de a lua decizii. Astea sunt la nivel mental. După care vedem la nivel emoțional că părinții sunt mai irascibili, nu mai au la fel de multă răbdare, le e greu să-și mai gestioneze emoțiile. Și vorbim de oboseala asta cronică – dimineața, deși am dormit acele opt ore recomandate, mă trezesc și mă simt cam la fel de epuizat și stors și nu am poftă de a face nimic", a spus specialistul.

Când apare burnout-ul parental?

"Eu spun că sunt niște etape și anume primul an, în care e vorba de somnul nostru – ăsta e primul factor de stres, că nu dormim bine. Sigur, după aia vorbim de perioada în care mai cresc puțin și consumul energetic devine mai mult mental – pun foarte multe întrebări, iarăși cer multă, multă atenție de la tine. Perioada poate un pic mai ușoară este 5-6 ani, când deja te înțelegi un pic mai bine cu el, până la preadolescență. Apoi încep alte dificultăți și aici vorbim de dificultăți la nivel emoțional", a mai spus psihologul.

Cum depășim burnout-ul parental?

"Depinde în ce etapă suntem. Prima ar fi etapa de honeymoon, perioada în care apare copilul, noi suntem extrem de încrezători, ne-am făcut atâtea planuri, avem atât de multă energie. Asta e prima fază, deși nu seamănă deloc cu epuizarea, dar noi preluăm mult mai multe lucruri decât putem duce. A doua etapă este când începem să resimțim că poate am preluat prea multe lucruri, poate e mai greu, poate că ar merge un pic de ajutor, dar încă tragem de noi – și aici vine partea aia cu nu prea mai poți, dar mai poți un pic. A treia fază este când deja simțim bine stresul, simțim bine oboseala. Iar a patra etapă este cea în care ne-am distanțat de copii, nu ne mai simțim bine în rolul de părinte. Sigur, în ultima etapă, burnout-ul parental poate fi comorbid cu anxietatea și cu starea depresivă. Începem să vedem ideația suicidară sau dorința de a pleca sau de a scăpa cumva", susține ea.

Ce este respirația pătrată

"Sunt tehnicile clasice care funcționează. Aici vorbim de tehnici de respirație, putem să alegem respirația pătrată. Adică inspir patru timpi, rețin patru, expir patru, rețin iarăși patru timpi. De asemenea, eu mai spun fiicei mele – acum nu știu cum se numește ea în teorie – suflatul în lumânare: inspir patru timpi și încerc să expir cât mai mulți. Expirația cât mai lungă ne liniștește. Practicile de mindfulness pot fi făcute și alături de copii", a concluzionat Alina Pop la Antena 3 CNN.