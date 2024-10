Cea de-a 21-a ediție a evenimentului „No Time for Downtime” a reunit lideri din IT și specialiști în AI

Lideri globali din industria hardware și software au fost prezenți la ediția din acest an a evenimentului „No Time for Downtime”

Peste 431 de participanți, printre care lideri globali din industria hardware și software, au fost prezenți la ediția din acest an a evenimentului „No Time for Downtime”, dedicat infrastructurii IT critice și soluțiilor de securitate cibernetică.

Evenimentul „No Time for Downtime” a ajuns la cea de-a 21-a ediție, reunind specialiști IT și manageri de top pentru a discuta provocările și oportunitățile aduse de integrarea inteligenței artificiale (AI) în mediul de afaceri. Cu un accent pe riscurile și reglementările în continuă evoluție, conferința a oferit participanților o platformă pentru a descoperi cele mai noi soluții tehnologice.

Ediția din acest an a atras un număr record de participanți, peste 431 de persoane, reflectând interesul crescut față de inovațiile prezentate. Printre cei prezenți s-au numărat parteneri de renume mondial, precum Intel, HPE, Fortinet, Oracle, Veritas, Veeam, Bitdefender și Microsoft, care au contribuit cu prezentări și demonstrații privind soluții moderne de hardware, software și securitate cibernetică.

Tema centrală a evenimentului a fost legată de utilizarea eficientă și etică a AI, într-un peisaj tehnologic care se maturizează rapid. Soluțiile prezentate au demonstrat cum tehnologiile AI pot fi integrate pentru a optimiza procesele de afaceri, a îmbunătăți luarea deciziilor și a gestiona riscurile.

Eduard Pughin, General Manager al companiei organizatoare, a declarat că această ediție a confirmat maturitatea tehnologiilor de AI integrate și a subliniat importanța respectării reglementărilor legale în acest domeniu. El a adăugat că misiunea principală a echipei sale rămâne furnizarea celor mai moderne și performante tehnologii, alături de partenerii săi, pentru a contribui la eficientizarea mediului de afaceri.

Reprezentanții companiilor partenere au evidențiat, la rândul lor, evoluția soluțiilor AI și modul în care acestea au fost integrate în infrastructura IT, punând accent pe colaborările de succes din ultimii ani. Alexandru Vilcu, Hybrid IT Category Manager la HPE România, a subliniat importanța colaborării în dezvoltarea soluțiilor eficiente pentru clienți, în timp ce Florin Drăgănescu de la Oracle a discutat despre integrarea AI în sistemele de date, pentru a reduce latența și costurile, respectând confidențialitatea datelor.

Evenimentul a inclus 12 prezentări tehnice care au trecut în revistă noutățile din domeniul IT și au explorat tendințele care vor modela soluțiile de anul viitor. Lista completă a prezentărilor și soluțiilor expuse este disponibilă online, oferind detalii suplimentare pentru cei interesați.

Această ediție a „No Time for Downtime” a reafirmat rolul esențial pe care tehnologiile critice și soluțiile de securitate cibernetică îl joacă în dezvoltarea infrastructurii IT din România și a contribuit la consolidarea parteneriatelor de succes dintre participanți.