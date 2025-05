Cea mai veche amprentă din lume ar putea fi un indiciu că neanderthalienii au creat arta

Descoperirea, care ar putea îmbogăți înțelegerea noastră despre modul în care neanderthalienii vedeau și interpretau lumea, a ieșit la iveală după aproape trei ani de cercetări. Foto: Springer Nature Link

Într-o zi, acum aproximativ 43.000 de ani, un om de Neanderthal din ceea ce este acum centrul Spaniei a dat peste o pietricică mare de granit care i-a atras atenția. L-a făcut să o studieze și, în cele din urmă, să-și înmoaie un deget în pigment roșu și să-l apese pe ea.

Procedând astfel, el a lăsat în urmă ceea ce se crede a fi cea mai veche amprentă umană completă din lume, pe ceea ce pare a fi cea mai veche piesă de artă din Europa, scrie The Guardian.

Descoperirea, care ar putea îmbogăți înțelegerea noastră despre modul în care neanderthalienii vedeau și interpretau lumea, a ieșit la iveală după aproape trei ani de cercetări efectuate de o echipă de arheologi, geologi și experți criminaliști ai poliției spaniole.

Echipa de săpături a observat ceva ciudat la piatră – care are puțin peste 20 cm lungime – imediat ce a găsit-o în timp ce excavau adăpostul de stâncă San Lázaro de la periferia orașului Segovia, în iulie 2022. Nu arăta ca ceva folosit ca ciocan sau nicovală; nu arăta deloc ca o unealtă.

„Piatra avea o formă ciudată și un punct roșu-ocru, care ne-a atras cu adevărat atenția”, a declarat David Álvarez Alonso, arheolog la Universitatea Complutense din Madrid.

„Toți ne gândeam la același lucru și ne uitam unii la alții din cauza formei lui: ne gândeam cu toții: «Arată ca o față». Dar, evident, asta nu a fost suficient. Pe măsură ce ne continuam cercetările, știam că avem nevoie de informații pentru a putea avansa ipoteza că exista un anumit scop aici, că acesta era un obiect simbolic și că o posibilă explicație – deși nu vom ști niciodată cu siguranță – este că aceasta era simbolizarea unei fețe.”

Hotărâți să-și testeze convingerea că semnul roșu era o amprentă umană plasată în mod deliberat între adânciturile care ar fi putut fi ochii și gura unei fețe, echipa a apelat la ajutorul altor experți. Investigații ulterioare au confirmat că pigmentul, care conținea oxizi de fier și minerale argiloase, nu a fost găsit în altă parte în sau în jurul peșterii.

„Am contactat apoi poliția pentru a stabili dacă aveam dreptate când spuneam că punctul fusese aplicat cu vârful degetului”, a spus Álvarez Alonso. „Au confirmat că da.” Amprenta, au concluzionat ei, era umană și ar putea fi cea a unui bărbat adult.

„Odată ce am avut acest lucru și toate celelalte elemente, context și informații, am avansat teoria conform căreia aceasta ar putea fi o pareidolie [observarea unei fețe într-un obiect obișnuit, neînsuflețit], ceea ce a dus apoi la o intervenție umană sub forma punctului roșu”, a spus arheologul. „Fără acel punct roșu, nu poți face nicio afirmație despre obiect.”

Álvarez Alonso susține că existența punctului ridică întrebări care indică toate în aceeași direcție.

„Nu putea fi o coincidență că punctul este acolo unde este – și nu există marcaje care să indice vreo altă utilizare”, a spus el. „Atunci de ce au adus această pietricică din râu în interiorul peșterii? Și, mai mult, nu există ocru nici în interiorul peșterii, nici în afara ei. Așadar, trebuie să fi fost nevoiți să aducă pigment din altă parte.”

Descoperirile echipei, publicate în revista Archaeological and Anthropological Sciences, întăresc ideea că neanderthalienii – care au dispărut acum aproximativ 40.000 de ani – erau capabili de acte de creație artistică și simbolică, ceea ce înseamnă că oamenii moderni nu au fost primii care au folosit arta ca mijloc de exprimare.

„Faptul că pietricica a fost selectată datorită aspectului său și apoi marcată cu ocru arată că a existat o minte umană capabilă să simbolizeze, să imagineze, să idealizeze și să-și proiecteze gândurile asupra unui obiect”, scriu autorii.

„Mai mult, în acest caz, putem propune că trei procese cognitive fundamentale sunt implicate în crearea artei: concepția mentală a unei imagini, comunicarea deliberată și atribuirea de sens. Acestea sunt elementele de bază care caracterizează simbolismul, dar și arta preistorică – non-figurativă. În plus, această pietricică ar putea reprezenta, așadar, una dintre cele mai vechi abstracțiuni cunoscute ale unei fețe umane din arhiva preistorică.”

Álvarez Alonso și colegii săi așteaptă cu nerăbdare dezbaterea pe care descoperirea lor o va reaprinde cu privire la faptul dacă oamenii moderni au fost primii artiști.

„Ne-am prezentat interpretarea în articol, dar dezbaterea continuă”, a spus el. „Și orice are legătură cu neanderthalienii stârnește întotdeauna o dezbatere amplă. Dacă am avea o pietricică cu un punct roșu pe ea, realizată acum 5.000 de ani de Homo sapiens, nimeni nu ar ezita să o numească artă. Dar asocierea neanderthalienilor cu arta generează multe dezbateri. Cred că uneori există o prejudecată neintenționată.”

Totuși, a spus arheologul, el și restul echipei credeau că cea mai logică explicație era că cineva, cu foarte mult timp în urmă, „a văzut ceva special în această pietricică”, a ridicat-o și a început să-i dea o semnificație.