Care sunt originile cuvântului „ok”. Provine din limba greacă?

Lingviștii încearcă să deslușească etimologia cuvântului „ok” încă din 1913. Foto: Getty Images

„Ok” sau „okay” este unul dintre cele mai des folosite cuvinte din limba engleză și nu numai, cuvântul este folosit și în conversațiile dintre români, în cazul generației mai tinere, însă etimologia acestuia rămâne un mister. O teorie spune că „ok” a fost, inițial, un acronim pentru expresia grecească „óla kalá”, care înseamnă „totul este bine”, înainte să devină un cuvânt de sine stătător. Însuși Aristotel ar fi scris „OK” pe lucrările tânărului Alexandru cel Mare, relatează Greek Reporter.

Lingviștii încearcă să deslușească etimologia cuvântului „ok” încă din 1913. Iar teoria că „ok” are origine grecească a fost discutată în ediția din aprilie 1942 a revistei American Speech, o publicație academică trimestrială axată pe lingvistică și limbaj.

Teorii cu privire la etimologia cuvântului „ok”

În articol, academicianul Robert Weber a explorat mai multe posibile teorii despre originea acestui acronim folosit frecvent. Weber a făcut referire la un alt academician, Robert C. McClelland, care explorase de asemenea rădăcinile cuvântului în ediția din octombrie 1933 a revistei The Classical Journal.

McClelland a descoperit cartea „When I Was a Boy in Greece” de George Demetrios, publicată în 1913. Explicația lui Demetrios era că acronimul „OK” fusese folosit de profesorii greci pentru a nota pozitiv lucrările elevilor încă din antichitate.

În prefața cărții, Demetrios scria: „I-am dat manuscrisul final ca să vadă dacă am fost fidel misiunii mele, iar după ce l-a recitit, băiatul a spus όλα καλά (ola kala).”

„Primele litere ale celor două cuvinte au fost folosite din vremuri imemoriale de profesorii greci pentru a nota temele merituoase ale elevilor lor, iar noi, care scriem atât de frecvent ‘O.K.’ pentru a denota corectitudine, atribuim multe motive fantastice pentru originea expresiei, fără să știm că este de fapt clasică”, continua pasajul.

Astfel, potrivit lui Demetrios, profesorii greci din antichitate ar fi inscripționat acronimul „OK” pe lucrările elevilor merituoși. Însuși Aristotel, văzând lucrările tânărului Alexandru cel Mare, ar fi marcat și el lucrările cu același acronim.

McClelland nu era sigur ce să creadă despre afirmația lui Demetrios și a scris: „Nu am verificat autenticitatea declarației.” De fapt, nici McClelland, nici Weber nu au ajuns la o teorie fermă privind originea cuvântului „ok”.

Alte teorii

Există multe alte teorii privind etimologia cuvântului „ok”. În anii 1960, Allen Walker Read a teoretizat că „ok” a fost unul dintre multele acronime introduse în limba engleză americană la începutul sau mijlocul secolului al XIX-lea, când era la modă prescurtarea cuvintelor.

O altă teorie este că Partidul Democrat a folosit OK ca acronim pentru „Old Kinderhook” în timpul alegerilor prezidențiale din 1840. „Old Kinderhook” era porecla candidatului democrat, Martin Van Buren.

Democrații sperau că „Vote for OK” va rezona cu alegătorii mai mult decât numele său de origine olandeză. Dacă această teorie este adevărată, ei au reușit să creeze un cuvânt nou, dar nu au câștigat alegerile.

Totuși, ziarul vremii, Boston Morning Post, scrie că termenul provine de la scrierea greșită „Oll Korrect” (în loc de forma corectă „All Correct”).

Influența limbii grecești asupra limbii engleze

Dacă „ok” a fost cu adevărat inițial un acronim pentru óla kalá, este posibil să nu aflăm niciodată. Cert este însă că limba greacă a avut un efect profund asupra lexicului englez.

În comedia „My Big Fat Greek Wedding”, personajul Gus insistă că fiecare cuvânt din limba engleză are origine grecească. Aceasta este o glumă recurentă în film, dar care are totuși un fundament real: peste șaizeci la sută dintre cuvintele din limba engleză au rădăcini grecești sau latine.

Procentul este și mai mare, de aproximativ 90% , în vocabularul asociat științei și tehnologiei. În total, peste 150.000 de cuvinte englezești au fost împrumutate din greacă. Se estimează că între 6% și 15% dintre cuvintele englezești sunt împrumuturi directe din greacă.