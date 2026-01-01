În 1962, un geolog a intrat într-o peșteră. Două luni mai târziu, inventase accidental un nou domeniu în biologie

Geolog într-o peșteră glaciară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În 1962, un geolog francez a coborât singur 63 de zile în Scarasson, o peșteră glaciară din Alpii francezi, fără ceas și fără contact cu lumea exterioară. Ce a descoperit acolo nu doar că i-a schimbat viața, ci a dat naștere unui întreg domeniu științific.

Cine a fost Michel Siffre

„Trebuie să înțelegeți, eram geolog de profesie,” a spus Michel Siffre revistei Cabinet în 2008. Cu toate acestea, a recunoscut, „fără să știu, eu am creat domeniul cronobiologiei umane (n.r. studiul „ceasului intern” al corpului, independent de soare sau timp)”.

Povestea lui Siffre începe în 1939, la Nisa, pe coasta Mediteranei – dar evenimentele care l-au făcut faimos nu au început până în 1962. Proaspăt absolvent al Sorbonei, se întorsese acasă pentru a studia proprietățile geologice ale unui ghețar recent descoperit – dar soarta avea alte planuri, potrivit IFL Science.

„La început, ideea mea era să pregătesc o expediție geologică și să petrec aproximativ cincisprezece zile sub pământ studiind ghețarul,” și-a amintit Siffre, „dar după câteva luni mi-am spus: ‘Ei bine, cincisprezece zile nu sunt suficiente. Nu voi vedea nimic.’ Așa că am decis să rămân două luni.”

„Am decis să trăiesc ca un animal, fără ceas, în întuneric, fără să știu ora,” a spus el.

Timp de 63 de zile, a trăit într-o cavernă înghețată

Timp de 63 de zile, a trăit 130 de metri sub suprafață, într-o cavernă înghețată, lipsită de lumină naturală sau orice dispozitiv de măsurare a timpului. Temperatura era sub zero, iar umiditatea de 98%. Nu a avut contact cu lumea exterioară.

„Aveam echipamente slabe și doar un mic tabără cu multe lucruri înghesuite,” a spus Siffre revistei Cabinet. „Picioarele îmi erau mereu ude, iar temperatura corpului a coborât până la 34°C.”

Nu era, se pare, o vacanță. Dar a meritat: când s-a întors la suprafață, aducea cu el un întreg domeniu nou de cercetare științifică – suficient de important încât să merite, într-o zi, un Premiu Nobel pentru succesorii săi academici.

La vremea respectivă, însă, nu era clar cât de importantă va fi inițiativa sa: la urma urmei, era doar un geolog cu o idee ciudată pentru un proiect de teren, iar nimeni nu se aștepta la rezultatele pe care le-a descoperit.

„Am strâns banii singur, am ales cele două luni arbitrar și am inventat protocolul experimental,” a spus el revistei New Scientist în 2018. Alți oameni de știință, a spus el, „credeau că am înnebunit.”

Ce a descoperit Michel Siffre

Dar ce l-a făcut pe Siffre să stârnească controverse în comunitatea științifică? Nu curajul de a trăi sub pământ timp de două luni – era, totuși, anii ’60; toți erau prea ocupați să tortureze psihologic oameni (pentru știință!) ca să le pese de un tip într-o peșteră franceză – ci ceea ce a aflat acolo: că trupul uman are propriul „ceas” intern, independent de ritmul soarelui.

„A existat o perturbare foarte mare a simțului meu timpului,” a spus el revistei Cabinet. „Timpul meu psihologic s-a comprimat de două ori.”

Acest lucru era valabil pe termen scurt – în testele psihologice din timpul șederii, număratul până la 120 îi lua cinci minute, corespunzând unui ceas intern de 2,5 ori mai lent decât timpul exterior – dar și pe termen lung. „Am coborât în peșteră pe 16 iulie și plănuiam să închei experimentul pe 14 septembrie,” și-a amintit Siffre.

„Când echipa mea de la suprafață m-a anunțat că ziua finală a sosit, am crezut că e doar 20 august. Credeam că mai am încă o lună de petrecut în peșteră.”

Ritm circadian complet modificat

Dar acest lucru s-a văzut poate cel mai clar în ritmul circadian al lui Siffre – sau mai precis, lipsa acestuia. Liber de indicii de timp precum ceasurile, programele sau chiar soarele, corpul lui Siffre și-a pierdut legătura cu ciclul de 24 de ore al Pământului, adoptând un ciclu de somn-trezire mai lung.

La început, zilele sale au trecut de la 24 de ore la 24,5 ore – dar 10 ani mai târziu, într-o a doua perioadă de „lipsă de timp” sub pământ, s-a extins până la 48 de ore.

„Aveam treizeci și șase de ore de veghe continuă, urmate de douăsprezece ore de somn,” explica el. „Nu puteam face diferența între aceste zile lungi și cele de 24 de ore.”

„Mi-am studiat jurnalul ținut în peșteră, ciclu după ciclu, dar nu era nicio dovadă că percepeam acele zile diferit.”

„Într-o zi a dormit treizeci și trei de ore”

Nu a fost singurul. De la prima sa călătorie subterană, destui oameni i-au urmat exemplul – unii chiar colaborând cu Siffre – și toți au raportat schimbări ciudate, neregulate și imprevizibile ale ciclului lor somn-veghe. Unii aveau „zile” de 25 de ore urmate de „nopți” de 12 ore; alții puteau rămâne treji trei zile la rând.

„În 1964, al doilea om după mine care a intrat în peșteră avea un microfon atașat la cap,” și-a amintit Siffre. „Într-o zi a dormit treizeci și trei de ore și nu eram siguri dacă mai trăia.”

„Era prima dată când vedeam un om dormind atât de mult,” a spus el revistei Cabinet.

Siffre a fost criticat la vremea sa – și nu toate criticile erau nefondate. Stilul său de cercetare era spectaculos, spunea lumea; a fost acuzat că și-a pus viața și pe cea a altora în pericol pentru rezultate care să atragă titlurile ziarelor.

„NASA a analizat primul meu experiment din 1962 și a alocat bani”

Speologii și oamenii de știință din domeniul mediului se temeau că experimentele sale ar putea deranja ecosisteme subterane fragile, nepregătite pentru căldura, lumina și dioxidul de carbon aduse de un om și echipamentul său.

Însă acuzațiile că lipsa sa de specializare în biologie ar fi făcut rezultatele sale discutabile, sau că munca sa ar fi trivială, s-au dovedit nefondate. Cercetările lui Siffre nu doar că au lansat întregul domeniu al cronobiologiei umane – un domeniu care astăzi oferă informații despre evitarea jet-lagului, transcripția genelor și chiar despre cum anumite tipuri de cancer se pot dezvolta și răspândi.

Munca sa a fost prea tentantă și pentru militarele franceze și americane pentru a fi ignorată. „Am venit la momentul potrivit,” a spus el revistei Cabinet.

„Era Războiul Rece […] Nu doar că exista o competiție între SUA și Rusia pentru a trimite oameni în spațiu, dar Franța tocmai începuse programul său de submarine nucleare. Cartierul general francez nu știa cum să organizeze cel mai bine ciclul de somn al submariniștilor.”

„Probabil de aceea am primit atât de mult sprijin financiar,” a adăugat el. „NASA a analizat primul meu experiment din 1962 și a alocat bani pentru analize matematice sofisticate.”

„Intrăm în peșteri pentru a găsi minerale și comori...”

Deși metoda sa practică și personală de experimentare este puțin probabil să fie recreată prea curând – mai ales pentru că perioadele lungi petrecute singur sub pământ s-au dovedit stresante și periculoase pentru aproape toți cei care au încercat-o, inclusiv pentru Siffre – efectele sale încă se resimt în știință.

„Peșterile sunt un loc al speranței,” a spus el în 2008. „Intrăm în ele pentru a găsi minerale și comori, și este unul dintre ultimele locuri unde încă e posibil să ai aventuri și să faci descoperiri noi.”