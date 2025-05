Longevitatea sănătoasă se clădește din copilărie: copiii nu trebuie hrăniți din belșug și trebuie lăsați să alerge

Dacă diabetul de tip 1 este o boală autoimună ce nu poate fi prevenită, diabetul de tip 2 poate fi prevenit printr-o alimentație sănătoasă, dar și mișcare. Foto: Getty Images

Longevitatea sănătoasă se clădește din copilărie, iar Medicina Stilului de Viață devine o soluție esențială pentru prevenție și tratament. Ea ne oferă toate instrumentele necesare pentru a ne păstra sănătatea pe termen lung. La Longevity Forum Expo, un reper în explorarea longevități medicul Doru Negru, specialist în nutriție și boli metabolice a explicat de ce din ce în ce mai mulți copii suferă de diabet. Există și un fond genetic, însă faptul că în prezent copiii sunt „suprasolicitați alimentar”, adică mănâncă mai mult decât au nevoie, iar în același timp fac din ce în ce mai puțin sport sunt factori decisivi la dezvoltarea bolii.

Medicul a explicat procesul din organism care duce la dezvoltarea diabetului de tip 2: colesterolul și trigliceridele sunt cei mai mari dușmani ai insulinei produse natural de corp.

„Diabetul de tip 2 e cu totul și cu totul altceva. E o lipsă relativă de insulină pentru că nevoile organismului sunt mari, iar posibilitățile de producție sunt mici, odată determinate genetic, moștenire de la părinți, dar în primul rând pentru că există niște mari mâncători de insulină. Cel mai mare mâncător de insulină din organismul nostru e țesutul gras, cu cât avem mai multă grăsime în trup, mai ales în burtă, între mațe, cu atât aceasta mănâncă mai multă insulină, nu mai rămâne destulă să scadă zahărul din sânge.

Al doilea mare mâncător de insulină din organism e reprezentat de grăsimile din sânge, care se cheamă fie colesterol, care are prostul obicei de a se depune pe vasele de sânge și de a le înfunda precum apa dură pe țeava de la chiuvetă, fie trigliceride, care sunt mai perverse, ele nu se depun, dar irită endoteliu vascular făcând ca și bruma de colesterol să se depună galopant. Organismul le poruncește grăsimilor să intre sub piele și ele intră sub piele, răspund ca la armată, și intră sub piele cu mare consum de insulină.

Suprasolicitată în timp fabrica de insulină nu mai poate să facă față. Și începe și crește glicemia. Cam acesta ar fi, grosier vorbind, mecanismul de apariție al bolii”, a spus el la Longevity Forum Expo.

Cazurile de diabet în rândul copiilor și adolescenților au explodat în ultimii ani. La Spitalul Marie Curie din Capitală, numărul pacienților a crescut de două ori. Anual sunt cel puțin 150 de cazuri noi, față de 50 câte erau înainte.

„Dacă ai să cauți foarte atent acest copil el are ceva moștenire genetică, mamă, părinți, bunici, care au un pui de diabet. Faptul că acest diabet apare la vârste tot mai mici e din cauza faptului că acest copil a fost suprasolicitat alimentar, a fost hrănit din belșug, pentru că mama se bucură teribil când copilul mănâncă”, a spus medicul Doru Negru.

Dacă diabetul de tip 1 este o boală autoimună ce nu poate fi prevenită, diabetul de tip 2 poate fi prevenit printr-o alimentație sănătoasă, dar și mișcare, a explicat medicul, care a semnalat că există o tendință de a împiedica copiii din a mai fi activi.

„Fără discuție că da. Mă uitam de sus, de la etajul 17, și vedeam cum merg oamenii pe stradă. Pe 100 de metri, copiii fac 200-300 de metri, merge înainte, merge înapoi, stânga, dreapta , părinții fac 100 de metri, vârstnicii reușesc să facă 75 de metri, nu am văzut un vârstnic să treacă strada perpendicular, întotdeauna taie, taie colțurile, fac economie de pași. E firesc, e normal. Copilul e făcut să alerge, ori noi exact asta îl silim să nu facă”, a conchis medicul.