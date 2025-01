Oscar 2025: Filmele „Emilia Pérez”, „The Brutalist” și „Wicked” sunt marile favorite ale galei, cu zeci de nominalizări

Filmele „Emilia Pérez", „The Brutalist" și „Wicked" sunt considerate marile favorite la ediția din acest an a premiilor Oscar, în urma anunțului de joi al nominalizărilor la cele mai prestigioase premii ale industriei cinematografice, transmite CNN, citat de Agerpres.

Producția „Emilia Perez" se anunță marea favorită a galei cu nu mai puțin de 13 nominalizări, urmată de „The Brutalist" și musicalul „Wicked", cu câte 10 nominalizări fiecare.

Nominalizările pentru cea de-a 97-a ediție a premiilor Oscar au fost anunțate la Samuel Goldwyn Theater din Los Angeles de către actorii Bowen Yang, care joacă în producția „Wicked" și Rachel Sennott.



Anunțul nominalizărilor a fost făcut în contextul unor săptămâni devastatoare pentru sudul Californiei din cauza incendiilor de vegetație catastrofale care au afectat regiunea și s-au soldat cu morți, răniți, evacuări și uriașe pierderi materiale.



CEO-ul Academiei americane de film, Bill Kramer, a declarat pentru Los Angeles Times săptămâna trecută că, „după consultări cu ABC, consiliul nostru" și principalii acționari din industrie 'am luat cu mare atenție decizia de a continua cu cea de-a 97-a ceremonie a premiilor Oscar așa cum am plănuit inițial, la 2 martie".



Conan O'Brien va fi gazda din acest an a Oscarurilor, pentru prima oară în cariera sa.