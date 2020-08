Lidia Fecioru și Mihai Voropchievici, șapte situații în care tăcerea e de aur

"Trebuie să cântărești foarte bine înainte de a încerca să faci un bine. Orice bine nu rămâne nepedepsit. Și de obicei când te aștepți cel mai puțin, fii sigur că o să fii primul care va fi împroșcat cu noroi, cu cuvinte urâte și așa mai departe.

Dacă nu ți se cere sfatul, nu îl oferi. Înseamnă că lecția nu este încă învățată.

Mai are de învățat. Nu te băga unde nu-ți fierbe oala. Ești primul care vei fi lovit. De pildă, am văzut de foarte multe ori situația unor întâlniri, lansări de carte, unde oamenii cereau sfaturi. Nu ceri sfatul acolo unde există un doctor, un jurist, un avocat.

Dacă te duci la o lansare de carte, fii la o lansare de carte. Nu trebuie să stai să te plângi. Trebuie să știi când să taci. E simplu", a fost explicația oferită de Lidia Fecioru.

Lidia Fecioru: Niciun părinte nu trebuie să își bârfească copilul

"Niciun părinte nu trebuie să își bârfească copilul. Trebuie să învețe lucrul ăsta. Să nu își bârfească copiii. Chiar dacă acel copil are o probemă, nu trebuie să te plângi că are o problemă. Sunt situații aparte când copilul are probleme și atunci vine, se sfătuiește și cere ajutorul.

Așa da. Dar să vii să își bârfești copilul, nu. Indiferent cum este copilul tău, este cel mai bun pentru tine.

Secretele relației și intimității tale rămân ale tale. Nu ai voie să povestești", a mai explicat Lidia Fecioru.