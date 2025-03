Un șarpe cu trei colți, descoperit în Australia, ar putea fi cel mai periculos din lume

Cercetătorii spun că este o mutație fără precedent. Foto: Getty Images

O viperă aflată într-un parc de animale sălbatice din Australia a fost descoperită având trei colți veninoși în loc de doi – o mutație fără precedent, scrie Live Science.

Un fenomen unic în lume

Billy Collett, managerul Australian Reptile Park, unde trăiește acest șarpe, a declarat:

"Nu am mai văzut niciodată așa ceva! Avem această viperă în programul de colectare a veninului de aproximativ șapte ani, dar abia recent am observat al treilea colț. Inițial am crezut că va cădea odată cu năpârlirea, dar după un an, încă este acolo!"

Colțul suplimentar, situat lângă unul dintre colții din partea stângă a gurii, produce venin la fel ca ceilalți doi. Acest lucru înseamnă că șarpele are o producție de venin mult mai mare per mușcătură, făcându-l și mai periculos decât un exemplar obișnuit.

"Acest șarpe ar putea fi cea mai periculoasă specie de viperă din lume," a spus Collett într-un interviu video. Potrivit experților, colțul suplimentar este rezultatul unei mutații genetice extrem de rare, care nu a mai fost observată până acum.

Un șarpe cu un atac fulgerător și un venin letal

Viperele sunt un grup de șerpi veninoși originari din Australia și Noua Guinee. Acestea au unul dintre cele mai rapide atacuri din regnul animal – unele specii pot mușca și injecta venin în mai puțin de 0,15 secunde.

Veninul lor conține neurotoxine care pot provoca paralizie și deces dacă nu se administrează imediat tratament. Înainte de dezvoltarea antidotului, aproximativ 50% dintre mușcăturile de viperă erau fatale.

Acest exemplar a fost descoperit având trei colți în timpul unui proces de colectare a veninului, necesar pentru producerea antidotului. Procedura presupune stimularea glandelor veninoase ale șarpelui în timp ce acesta mușcă un recipient special, permițând colectarea veninului într-un flacon.

Cercetătorii au constatat că acest șarpe produce o cantitate de venin mult mai mare decât o viperă obișnuită, cu fluxuri masive de venin curgând din toți cei trei colți. Se estimează că produce de aproape două ori mai mult venin decât un exemplar cu doi colți.

Prima descoperire de acest fel

Aceasta este prima dată când o viperă cu trei colți este identificată la Australian Reptile Park, care funcționează de peste 20 de ani și a extras venin de la sute de mii de șerpi.

Deși în Australia au mai fost descoperiți șerpi cu trei colți, nu există nicio înregistrare a unei vipere cu această mutație.

Motivul exact pentru care acest șarpe are trei colți rămâne necunoscut, dar o posibilă explicație ar fi procesul natural de înlocuire a colților.

La fel ca dinții umani, viperele dezvoltă colți de rezervă în spatele celor activi, astfel încât, când unul se pierde, un altul îl înlocuiește. Acest mecanism asigură că șarpele are întotdeauna colți ascuțiți și funcționali pentru injectarea veninului.

"Este normal ca viperele să își schimbe colții la fiecare câteva luni," a explicat un purtător de cuvânt al parcului. "Din păcate, nu știm exact ce a determinat dezvoltarea celui de-al treilea colț și, momentan, nu avem echipamentele necesare pentru a investiga acest fenomen."