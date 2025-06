70 de rinoceri crescuți în captivitate, într-o fermă controversată, au fost eliberați în Rwanda

Transportul celui de-al doilea cel mai mare mamifer terestru din lume până în inima celui de-al doilea continent ca mărime nu este deloc o misiune ușoară. Totuși, la începutul lunii iunie, un număr de 70 de rinoceri albi sudici, crescuți în captivitate, au fost mutați din Africa de Sud în Parcul Național Akagera din Rwanda, în cadrul unei inițiative de "resălbăticire". Călătoria acestora, desfășurată pe o distanță de 3.400 de kilometri, a implicat utilizarea de lăzi special concepute, macarale, camioane și chiar un avion Boeing 747, scrie CNN.

"Mutarea a 70 de rinoceri pe un alt continent este un demers riscant", a declarat Martin Rickelton, șeful departamentului de translocații al organizației African Parks.

"Până acum, animalele par să se adapteze bine la noul mediu. Toate rapoartele sunt pozitive", a adăugat el.

Aceste animale impunătoare, care pot depăși greutatea de 2.000 de kilograme, provin dintr-un program controversat de reproducere inițiat în anii 1990 de dezvoltatorul imobiliar John Hume.

? 70 southern white rhinos have found a new home in @AkageraPark ! ? In partnership with @AfricanParks , Rwanda is restoring the park’s ecosystem and protecting rhino populations for future generations. ? #VisitRwanda ?? pic.twitter.com/cWbGp45vu1

Hume, un susținător al legalizării comerțului cu coarne de rinocer, a acumulat un stoc impresionant de coarne prin tăierea acestora în mod uman – fără a răni animalele – în ideea de a reduce cererea și, astfel, braconajul, dar și pentru a finanța conservarea. Cu toate acestea, după ce a investit aproximativ 150 de milioane de dolari în proiect, în principal în măsuri de supraveghere, și în lipsa unei piețe legale pentru coarne, Hume a fost nevoit să scoată la vânzare, în 2023, cei 2.000 de rinoceri și cele 8.000 de hectare de teren.

Nu a primit, însă, nicio ofertă. Organizația non-profit African Parks, care administrează 23 de arii protejate pe continent, a intervenit și a achiziționat operațiunea pentru o sumă care nu a fost făcută publică. Scopul: resălbăticirea rinocerilor pe parcursul următorului deceniu.

70 southern white rhino completed a 3,400 km journey from South Africa to Rwanda’s Akagera National Park. The translocation was complex and was completed in two phases, each comprising 35 rhino, spaced three days apart. pic.twitter.com/dv3fLFpl03