„Un loc al întunericului și al luminii”. Cum a ajuns o insulă nelocuită din Japonia un paradis al iepurilor

Odată o insulă pe care japonezii au făcut experimente și au fabricat arme chimice, folosite în cel de-Al Doilea Război Mondial, astăzi Okunoshima este o destinație populară printre turiștii. Nu istoria sumbră a insulei îi atrage acolo, ci locatarii ei...iepurii. Aduși pe Okunoshima pentru experimente, aceștia au rămas în urmă mult după ce oamenii de știință au plecat, relatează The Guardian într-un reportaj de pe insulă. Astfel, insula a devenit locul în care din ce în ce mai mulți iepuri au fost abandonați. Animalele sunt complet dependente de oameni, fără ei, nu ar avea hrană, iar un japonez revine pe insulă din nou și din nou pentru a se asigura că iepurii au ce mâncat.

Cu excepția desenelor cu urechi de iepure de pe ferestre, există puține indicii că feribotul a ajuns pe o insulă plină de iepuri. Apoi, la câteva momente după ce pasagerii debarcă, se simte mișcare în vegetația de la sol. Un singur iepure țâșnește afară, complet netulburat de vizitatorii săi bipezi. Apoi apare încă unul.

O scurtă plimbare de-a lungul coastei îi duce pe vizitatori adânc pe teritoriul iepurilor de pe Okunoshima, una dintre cele 3.000 de insule din Marea Interioară Seto a Japoniei. Câțiva iepuri aleargă un altul care încearcă să li se alăture la o masă comună de varză chinezească. Scena se desfășoară în fața turiștilor zâmbitori, cu aparate foto în mâini, care abia pot crede cât de aproape se află de faimoșii, dar agitații, locuitori blănoși ai Okunoshimei.

Cei doi iepuri cenușii care au întâmpinat feribotul venit de pe continent se întorc în tufișuri rămase fără frunze. Boluri puțin adânci cu apă, lăsate de voluntari, sunt răspândite pe insulă în locurile unde cei aproximativ 400–500 de iepuri estimați tind să se adune, așteptând peleții de hrană lăsați de vizitatori, în lipsa dietei lor naturale formate din frunze căzute, scoarță, rădăcini și iarbă.

În ciuda frumuseții sale naturale și a popularității ca destinație turistică, Okunoshima este nelocuită, cu excepția personalului care lucrează la singurul hotel de pe insulă și a oaspeților acestuia. Insula se confruntă cu un viitor incert, la fel ca și locuitorii săi cu patru picioare.

O insulă cu un trecut sumbru

Între 1929 și sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, insula a găzduit facilități de cercetare și producție de gaze toxice operate de armata imperială japoneză. Operațiunea era atât de secretă încât Okunoshima nu apărea pe hărțile Japoniei din acea perioadă.

Muncitori îmbrăcați în costume de cauciuc, cu mănuși, cizme lungi și măști de gaze produceau gaz muștar, cunoscut și sub numele de iperită, precum și cantități mai mici de gaze lacrimogene și cianură.

Fabricarea armelor chimice, care nu a fost dezvăluită public decât în anii 1980, a marcat și începutul legăturii insulei cu iepurii. Aproximativ 200 au fost folosiți în experimente pentru a testa eficiența gazelor utilizate de armata japoneză în timpul războiului chino-japonez și, mai târziu, pentru înarmarea bombelor cu balon destinate SUA.

Pe măsură ce crește îngrijorarea privind viitorul populației de iepuri, unii se tem că trecutul insulei ar putea fi uitat.

„Aproximativ 85% dintre cei care vizitează Okunoshima vin să vadă iepurii și ignoră complet acest loc”, spune Kazuhito Takashima, administratorul Muzeului Gazelor Otrăvitoare, unde exponatele includ uniforme purtate de muncitorii din fabrici și fotografii cu mutilările suferite de aceștia în urma expunerii la substanțe chimice periculoase. „Majoritatea japonezilor nu au nicio idee despre facilitățile de gaze toxice… nu am învățat despre astfel de lucruri la școală”, a adăugat el.

La începutul anilor 1970, o școală primară din apropiere a eliberat un număr mic de iepuri pe insula abandonată, în speranța că o vor readuce la viață. În 2024, aproape 200.000 de persoane au vizitat Okunoshima, atrase de coasta sa extrem de „instagramabilă” și de promisiunea unei incursiuni într-un paradis al iepurilor.

Interesul pentru istoria de război l-a adus pentru prima dată pe Koji Yamamoto pe Okunoshima în urmă cu cinci ani. Dar iepurii sunt cei care îl fac să revină. „Este a 30-a oară când vin aici”, spune pensionarul, în timp ce privește iepurii cenușii devorând cu recunoștință peleții de hrană pe care le-a pus.

„Nu există prea multă vegetație naturală, așa că m-am gândit că ar fi bine să vin regulat și să-i hrănesc, mai ales iarna, când nu sunt mulți turiști”, a explicat el.

Forțele japoneze învinse au încercat să distrugă dovezile activităților lor din timpul războiului, inclusiv prin exterminarea colecției de iepuri albi de laborator.

Experții nu au exclus complet o legătură genetică între iepurii folosiți în experimentele din timpul războiului și cei care cutreieră astăzi Okunoshima. Șansele sunt însă „foarte mici”, spune Shingo Kaneko, profesor în cadrul Facultății de Științe ale Sistemelor Simbiotice de la Universitatea Fukushima, care studiază ADN-ul iepurilor pentru a afla mai multe despre originea lor.

„Chiar dacă un iepure ar fi supraviețuit (experimentelor din timpul războiului n.red), ar fi fost foarte dificil să-și continue linia genetică. Dar nu pot spune 100% nu, iar aceasta este o poveste pe care oamenii vor să creadă că ar putea fi adevărată”, a spus Kaneko.

Iepurii, complet dependenți de oameni

Studiul lui Kaneko, bazat pe analiza a sute de excremente, a arătat că iepurii au caracteristici genetice diverse, sugerând că animalele au fost lăsate pe insulă în mai multe rânduri, posibil de persoane care au dorit să ofere un nou cămin animalelor de companie nedorite.

Incapabili să concureze cu animalele mai mari pentru resursele tot mai reduse de hrană naturală, iepurii depind acum în totalitate de vizitatori și voluntari pentru supraviețuire, potrivit lui Kaneko. „Depind de oameni pentru hrană, iar acest lucru nu este bine. Nu există suficientă hrană naturală”, a spus el. „Iepurii par fericiți în postările de pe rețelele sociale, dar existența lor devine din ce în ce mai precară”, a adăugat omul de știință.

Yamamoto nu își părăsește locul până când iepurii nu mănâncă fiecare firimitură. „Trebuie să stai cu ei până termină, altfel vin alte animale și mănâncă hrana”, explică el. Prădătorii – de obicei mistreți sălbatici și ciori, nu doar consumă mâncarea iepurilor, ci au fost văzuți și atacându-i.

Anul trecut, principalul lor agresor a fost Ryu Hotta, un tânăr de 25 de ani care a primit o pedeapsă cu închisoare cu suspendare după ce a fost găsit vinovat de abuzarea mai multor iepuri, lovindu-i cu picioarele sau introducând lame de foarfecă în gurile lor. Relatările din presă arată că cadavrele a 77 de iepuri au fost descoperite pe Okunoshima între noiembrie 2024 și ianuarie anul trecut, deși nu este clar câți au murit ca urmare a abuzurilor.

În timp ce turiștii părăsesc Okunoshima la bordul ambarcațiunii de agrement Lapina, își fac ultimele fotografii cu iepurii, a căror companie o vor comemora printr-o vizită la un magazin de suveniruri aflat la 15 minute distanță, peste apă.

„Sunt mulți turiști acum, dar nu există nicio garanție că va fi mereu așa”, a spus Kaneko, adăugând că numărul relativ mic de excremente vizibile sugerează că populația de iepuri este din nou în scădere, după ce crescuse odată cu ridicarea restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus.

„Mă simt în conflict cu mine însămi când plec de pe Okunoshima. Este un loc al întunericului și al luminii. Legătura sa cu gazele toxice s-a încheiat acum 80 de ani, dar asta nu înseamnă că nu mai are probleme… sunt doar de altă natură”, a adăugat el.