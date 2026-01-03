„A fost unul dintre ultimii super tuskers rămași în Africa”. Craig, elefantul-ambasador al berii, a murit. Avea 54 de ani

Serviciul pentru Fauna Sălbatică din Kenya l-a descris pe Craig drept un „simbol” al succesului în conservare. Foto: Profimedia Images

Un elefant din Kenya, considerat a fi fost unul dintre cei mai mari masculi cu colți din Africa, a murit de bătrânețe. Craig avea 54 de ani și din 2021 era ambasador al popularei mărci kenyene de bere Tusker, relatează BBC.

Pahidermul a murit din cauze naturale sâmbătă dimineață, în Parcul Național Amboseli din sudul Kenyei, au confirmat organizațiile de conservare. „Craig tocmai împlinise 54 de ani. A avut o viață lungă și, fără îndoială, a fost tatăl multor pui. Datorită numeroșilor săi protectori, a murit liniștit, din cauze naturale”, a transmis Amboseli Trust for Elephants într-un mesaj de rămas bun de la îndrăgitul mamifer.

Celebru pentru colții săi lungi, elefantul Craig a fost o atracție majoră în parcul situat în apropierea graniței cu Tanzania. În 2021, a fost numit ambasador al popularei mărci kenyene de bere Tusker, un nume folosit, de asemenea, pentru elefanții masculi adulți cu colți.

Serviciul pentru Fauna Sălbatică din Kenya l-a descris pe Craig drept un „simbol” al succesului în conservare.

„Craig a fost unul dintre ultimii super tuskers rămași în Africa – o clasă rară de elefanți masculi ale căror doi colți cântăresc peste 45 de kilograme fiecare. Astăzi au mai rămas doar câțiva, ceea ce îl făcea un monument viu al patrimoniului natural al Africii”, a precizat organizația.

Autoritatea pentru protecția faunei sălbatice a mai precizat că „Craig era profund iubit pentru natura sa remarcabil de calmă”, oprindu-se adesea „cu răbdare în timp ce vizitatorii îl fotografiau și îl filmau”.

Anul trecut, peste două milioane de turiști au vizitat Kenya, mulți dintre ei veniți pentru a vedea fauna sălbatică din parcurile naționale celebre ale țării. Sectorul turismului din Kenya reprezintă aproximativ 10% din produsul intern brut național, potrivit autorităților.