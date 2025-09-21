Singurul elefant african din Delhi a stat izolat 24 de ani, până la ultima suflare. Nu l-a acceptat nimeni după ce i-a murit prietenul

Shankar, singurul elefant african din Delhi, a murit miercuri la grădina zoologică din Delhi. FOTO: Getty Images

Shankar, singurul elefant african din Delhi, a murit miercuri la grădina zoologică din Delhi, după ce timp de 24 de ani a trăit singur. A ajuns în India împreună cu un alt elefant, ca dar diplomatic din partea statului Zimbabwe pentru fostul președinte indian Shankar Dayal Sharma. După ce prietenul lui a murit, Shankar s-a schimbat. Nu s-a mai jucat și nici nu a mai acceptat vreodată compania altui elefant. Nici ceilalți nu l-au acceptat. ”A rămas fără prieteni.”, a povestit pentru BBC un angajat al grădinii zoologice.

Miercuri, Shankar a refuzat să mai mănânce și s-a prăbușit. Deși medicii veterinari au intervenit imediat, masculul de 29 de ani a murit în mai puțin de 40 de minute, au anunțat oficialii. Încă nu se știe cauza decesului, iar grădința zoologică a început o investigație în acest sens, a declarat directorul grădinii zoologice, Sanjeet Kumar.

O viață de singurătate

Shankar a ajuns în India în 1998, alături de un alt elefant african, ca dar diplomatic din partea statului Zimbabwe pentru fostul președinte indian Shankar Dayal Sharma. Însă în 2001, companionul său a murit.

Un fost oficial al grădinii zoologice, care a dorit să rămână anonim, a explicat că, după acel moment, Shankar a fost ținut temporar împreună cu elefanții asiatici din parc, însă conviețuirea nu a funcționat: „Erau foarte agresivi unii față de alții. Shankar a rămas singur. Era jucăuș când prietenul său trăia. După moartea acestuia, comportamentul lui s-a schimbat. Nu a acceptat niciodată compania altui elefant, nici ceilalți nu l-au acceptat. A rămas fără prieteni.”

În 2012, Shankar a fost mutat într-un nou țarc, unde a rămas practic în izolare completă, deși încă din 2009 exista o interdicție federală de a ține elefanți singuri mai mult de șase luni.

Proteste și petiții

De ani întregi, activiștii au cerut mutarea lui Shankar într-un sanctuar de elefanți africani. În 2021, o petiție depusă la Înalta Curte din Delhi a solicitat relocarea, însă doi ani mai târziu instanța a respins cererea, trimițând cazul către comitetul responsabil de transferul animalelor sălbatice din grădini zoologice.

Până miercuri, Shankar era unul dintre cei doi elefanți africani din grădinile zoologice din India. Celălalt, tot un mascul adult, trăiește la Mysore, în statul Karnataka.

Potrivit presei indiene, autoritățile au avut dificultăți în a găsi parteneri pentru cei doi elefanți africani, din cauza costurilor ridicate, a birocrației și a preocupărilor legate de bunăstarea animalelor.

Condițiile în care Shankar a fost ținut au atras critici constante. „E sfâșietor să-l vezi murind așa”, a spus Nikita Dhawan, fondatoarea organizației Youth For Animals, cea care a inițiat petiția din 2021. „Era prevenibil. Shankar nu avea probleme grave de sănătate și era prea tânăr.”

Speranța de viață a unui elefant african este de aproximativ 70 de ani.

Activista Gauri Maulekhi a denunțat „ani de nepăsare instituțională și neglijență”, cerând responsabilitate: „O anchetă internă nu este suficientă. Este un eșec sistemic care trebuie să marcheze un moment de cotitură pentru a pune capăt practicii crude de a ține elefanți și alte animale sociale în izolare.”

Presiuni internaționale și promisiuni goale

În octombrie 2024, Asociația Mondială a Grădinilor Zoologice și Acvariilor a suspendat calitatea de membru a grădinii zoologice din Delhi din cauza condițiilor în care era ținut Shankar, după relatări că acesta fusese chiar și legat cu lanțuri. Organizația a dat termen până în aprilie 2025 pentru relocarea lui sau îmbunătățirea condițiilor de îngrijire, avertizând că altfel va exclude definitiv parcul din rețea.

La o zi după notificarea de suspendare, un ministru federal a inspectat țarcul lui Shankar și a declarat că acesta se afla într-o stare mai bună. Pe 15 octombrie 2024, guvernul a anunțat că are în plan să-i aducă o parteneră și că discută cu autoritățile din Zimbabwe și Botswana. Însă procedurile nu au fost finalizate, iar Shankar a murit înainte ca promisiunea să fie îndeplinită.