Trucul ieftin recomandat de experți pentru proprietarii pisicilor care distrug bradul de Crăciun. Ce alte sfaturi mai au specialiştii

Există spray-uri care pot fi pulverizate pe întregul brad, inclusiv sub el, pentru a descuraja pisica să se urce în pom. Sursa foto: Getty Images

O specialistă în comportamentul pisicilor a enumerat cele mai bune sfaturi pentru cei care vor să își țină felinele departe de bradul de Crăciun, a relatat Daily Express. Unul dintre trucurile recomandate de experţi are rezultate excelente şi nu costă mult pentru a fi pus în aplicare. Pisicile sunt animale foarte inteligente, extrem de curioase și au instincte de vânătoare înnăscute, chiar și atunci când trăiesc exclusiv în interior.

Brazii de Crăciun le oferă pisicilor un punct înalt de observație, de unde își pot supraveghea teritoriul, dar și decorațiuni strălucitoare și suspendate, care imită prada. Nu este deloc surprinzător că pisicile văd pomul de Crăciun ca pe un loc de joacă în interior și se bucură să facă năzbâtii în jurul piesei centrale a sărbătorilor pe tot parcursul lunii decembrie.

Shani, specialistă în comportamentul pisicilor la Wild at Heart, a postat un videoclip pe TikTok pentru proprietarii care ar putea întâmpina probleme, provocate de pisicile lor care pot dărâma bradul de Crăciun. Potrivit afirmaţiilor sale, proprietarii pisicilor ar trebui să se asigure că pomul de Crăciun este bine fixat, pentru a nu putea fi răsturnat uşor dacă felina încearcă să se urce în el. În cazul unui brad natural, ar fi ideal să fie acoperită cu un capac de protecție zona în care este ținut în apă.

La începutul mesajului video experta a spus: "În multe dintre metodele mele mă voi concentra pe prevenție. Trebuie să ne amintim că pisicile își percep lumea pe verticală, așa că, dacă văd un copac, vor dori să se cațere în el. Nu le putem învinovăți neapărat, dar le putem ajuta să își redirecționeze acest instinct foarte natural către ceva pe care ne-am dori să se cațere și nu către bradul de Crăciun".

Shani i-a sfătuit pe internauţi să acopere cu folie de aluminiu trunchiul pomului, mai ales dacă felinele îl folosesc ca stâlp de zgâriat – acest truc are costuri minime. "În general, pisicilor nu le place senzația pe care o au în momentul în care ating folia de aluminiu. Unii oameni acoperă chiar întreaga bază a bradului cu folie de aluminiu", a afirmat ea.

Specialista în comportamentul pisicilor le-a recomandat oamenilor să îşi pună ornamentele preferate în partea de sus a bradului. În plus, Shani a subliniat că unii dintre oamenii cu care a stat de vorbă i-au mărturisit că aleg să lase pe ramurile din partea de jos clopoţeii, întrucât, uneori, micuţele feline nu agreează sunetul acestora.

"Uneori, pisicile vor doar să stea sub bradul de Crăciun, iar acest lucru poate fi permis într-un mod adecvat, oferindu-le un culcuș sau un tunel", a mai menţionat experta în clipul care a strâns multe vizualizări.

"Asiguraţi-vă că aveţi un ansamblu de joacă pentru pisici suficient de înalt, vorbesc de cel puțin un metru și jumătate, şi de fiecare dată când vedeți pisica folosind acel ansamblu, trebuie să o recompensați ca să-i întăriți acest comportament", a spus Shani în clipul de pe contul ei de TikTok.

Ulterior, ea a mai adăugat: "Alte opțiuni includ conurile de brad, deoarece pisicilor nu le place senzația acestora sub lăbuțe. Există, de asemenea, numeroase spray-uri și mirosuri speciale pe care le puteți pulveriza pe întregul brad, inclusiv sub el, pentru a descuraja pisica".

Specialista în comportamentul micuţelor feline le-a reamintit stăpânilor să acopere toate firele și cablurile și să aibă răbdare.