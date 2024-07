Melcilor le plac roșu și zațul de cafea. Un studiu a scos la iveală și ce au în comun melcii cu vampirii

Ce poți face ca să scapi de melci? Folosește usturoi! Foto cu caracter ilustrativ: Getty

Un studiu australian a descoperit că speciile invazive de melci au o repulsie faţă de usturoi şi sunt atrase de culoarea roşie, relatează miercuri agenţia Xinhua. Studiul, publicat miercuri de agenţia naţională de ştiinţe din Australia, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, a descoperit lucruri neaşteptate despre melcii dăunători. Potrivit cercetătorilor, aceste informaţii pot fi utilizate pentru reducerea ameninţării pe care aceştia o reprezintă la adresa culturilor.



Echipa de cercetători a efectuat teste de laborator şi pe teren asupra a patru specii de melci invazivi şi a constatat că aceştia preferă culoarea roşie, însă se feresc de usturoi şi, într-o mai mică măsură, de cafea.



Valerie Caron, cercetător principal la CSIRO, a declarat că atracţia melcilor pentru culoarea roşie a fost o surpriză, din moment ce oamenii de ştiinţă credeau, la unison, că gasteropodele nu pot distinge culorile.



Cercetătoarea a declarat că echipa îşi concentrează atenţia asupra unor metode de a utiliza culoarea roşie pentru atragerea melcilor invazivi, în vederea prinderii şi eliminării lor, dar şi asupra repelenţilor, cum ar fi usturoiul, pentru protejarea culturilor.



"Usturoiul s-a dovedit cel mai eficient pentru a împiedica melcii să ajungă la sursele de hrană, în condiţii de laborator. Barierele cu cafea au oferit doar o protecţie limitată, în special până la 24 de ore, după care unii dintre melci chiar au mâncat zaţul de cafea", a declarat Caron, citată într-un comunicat, preluat de Agerpres.



Studiul a făcut parte dintr-un program naţional de cercetare al Grains Research and Development Corporation (GRDC), în valoare de 4,6 milioane de dolari australieni (3,04 milioane de dolari americani), menit să ofere fermierilor australieni noi instrumente şi tehnici pentru combaterea melcilor dăunători şi reducerea impactului asupra culturilor agricole.



Potrivit GRDC, melcii şi limacşii invazivi contaminează culturile de cereale şi leguminoase, provocând pagube în valoare de 170 de milioane de dolari australieni (112,4 milioane de dolari americani) în fiecare an.