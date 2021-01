Numerologul Nelu Vicleanu: "Oamenii s-au săturat! Vor fi revolte şi rebeliuni dacă factorii politici nu se adaptează!"

"Va fi, 2021, un an efervescent sub vibraţia lui 5. 5 reprezintă o lume aflată la mijloc într-un şir numeric între 1 şi 9. Este între lumea materială, caracterizată de cifrele 1 - 4, şi lumea spirituală, caracterizată de cifrele 6 - 9. În acest an vom tinde spre lumea spirituală, cosmică, iar 5, care se află la mijloc, va aduce multe schimbări, răsturnări, drame, lecţii spirituale, mişcare.

Toate aceste lucruri se vor reflecta politic şi social. 2020 a fost perioadă de reset global. Din fericire, putem ieşi din acest SF în care nu vrea nimeni să rămână (...)

Pe lângă prezenţa cifrei 5, îşi va face simţită influenţa şi cifra 1, din 2021 (...) Entuziasmul lui 5 ne aduce dragostea de aventură, de călătorii, de experienţe noi. Este un inovator. Putem avea perspective mai optimiste, comparativ cu anul trecut.

Partea negativă a lui 5: Mare iubitor de libertate, determină revolte

5 are şi o parte negativă şi pe fundal pot apărea multe revolte, rebeliune. Este cel mai mare iubitor de libertate. Şi atunci oamenii spun "gata, m-am săturat". Vor să iasă din închisoarea în care au stat anul trecut şi vor să păşească în nouă viaţă.

Dacă factorii politici nu vor veni cu reforme profunde şi nu încearcă să se adapteze - pentzru că oamenii se aşteaptă la un nou stil de conducere, la noi lideri - ne vom confrunta cu rebeliuni, revolte, sentimente anti-guvernale. Începutul de an este foarte tumultos, am văzut evenimentele din America.

Nelu Vicleanu: Vom asista la explozia fanatismului religios. În paralel, guvernele vor impune restricţii mai dure

Dacă ne gândim la 5 în tarot, cifra corespunde Papei. Acest lucru va duce la o exacerbare a fanatismului religios şi ideologic iar oamenii vor recurge la violenţă pentru a-şi implementa ideologia. Putem spune că mulţimile sunt gata să explodeze, mişcarea anarhică e foarte mare.

Vom asista la un control mai strict al reţelelor sociale. Reformele vor presupune restricţii foarte dure, care ne vor afecta viaţa de zi cu zi. Se va pune pune tot mai frecvent problema protecţiei datelor a drepturilor omului.

Nelu Vicleanu: Guvernanţii comunică steril şi nu privesc în inimile oamenilor

Trebuie să dăm dovadă de adaptabilitate flexibilitate. Noi vom funcţiona anul acesta pe baza energiei nervoase. Cei rigizi, cei care se agaţă de proiectele lor vor avea de suferit. Proiectele din 2020 s-ar putea să nu se realizeze.

Putem vedea că guvernanţii au o comunicare sterilă, fără să privească la inimile oamenilor şi fără să comunice deschis. Doar dialogul este calea de a media conflictele şi opiniile divergente care marchează acest an", a estimat Nelu Vicleanu.