(P) Top 11 cele mai prietenoase rase de caini pentru copii, conform dresorului Cesar Milan

Cainele nu este doar tovarasul celui mic, ci are un rol deosebit in educatia lor viitoare, contribuind in mod decisiv asupra dezvoltarii lor psihologice, responsabilizarii acestora si la cresterea gradului de integrare sociala.

Conform unui studiu realizat la Universitatea Cambridge in anul 2018, pe un esantion alcatuit din 77 de copii cu varsta de 12 ani, care au frati si surori, dar si un caine, s-a stabilit ca legatura creata cu un patruped ii transforma pe copii atenti la nevoile celor din jur si mult mai sociabili, spre deosebire de familiile care nu au un caine.

De altfel, tot studiul a mentionat faptul ca cei mici prefera timpul petrecut in compania cainelui, in defavoarea celui petrecut cu fratii lor. Mai mult, copiii nu ii vad doar simple animale de companie, ci un membru al familiei si un tovaras de joaca cu drepturi depline.

Evident, alegerea unui catel nu trebuie lasata la voia intamplarii. In functie de rasa, unii sunt iubitori, altii energici si mereu dispusi la joaca, in timp ce rasele de caini mai mari sunt mai docile si mai ascultatoare. La fel de important in alegerea unei rase de caini potrivite este si temperamentul, precum si talia catelusului – daca optezi pentru unul mare, trebuie sa iei in considerare ca ii trebuie un spatiu exterior pentru exercitii si miscare.

Cesar Milan – cele mai prietenoase rase de caini, in care poti avea incredere ca vor deveni prieten al copilului tau

Cesar Milan, cel mai cunoscut dresor de caini din lume, care are si o emisiune proprie, “Dog Whisperer“, este de parere ca orice caine devine prietenos atunci cand I se ofera atentia cuvenita si intelege ca fiecare membru al familiei este liderul “haitei” si el trebuie sa se conformeze.

Desi un caine este un animal de companie mai mult decat perfect pentru copii, Cesar Milan spune ca nu toate rasele se potrivesc familiilor, apoi expune o lista cu cateii prietenosi, numai buni pentru a deveni membri ai familiei.

Iata cele mai prietenoase rase de caini pentru familiile cu copii:

1. Labrador Retriever

Numit si “Cainele lui Dumnezeu”, rasa Labrador Retriever este perfecta ca si caine de ajutor, pentru persoanele cu deficiente de vaz sau boli din spectrul autist. De altfel, ei sunt mereu veseli si dornici de a le face pe plac stapanilor, dar se dovedesc si un paznic perfect pentru micuti, pe care ii protejeaza chiar cu pretul vietii lor.

2. Golden Retriever

Are trasaturi fizice si intelectuale asemanatoare Labrador Retrieverului, doar ca se evidentiaza prin rabdarea de care dau dovada, ideala mai ales cand ai un copil. De cealalta parte, cainii din rasa Golden Retriever sunt energici si iubesc sa se joace cu cei mici, indiferent de varsta.

3. Setter irlandez

Daca ai un copil si locuiesti la curte, este un caine ideal. Foarte energici, entuziasti si inteligenti, se imprietenesc cu cei mici rapid, incercand sa le faca pe plac orice le-ar cere. Din pacate, la aceasta rasa speranta de viata este mai mica, ceea ce ii poate dezamagi pe copii – maximum 15 ani.

4. Bulldog

Ei bine, cainii din rasa Bulldog sunt robusti, deci pot “incasa” orice obiect aruncat cu energie de copiii mai nazdravani. De regula, ei accepta multe din partea celor mici pentru ca sunt cam lenesi si nu reactioneaza decat in cazuri speciale. Bulldog-ul este perfect intr-o familie restransa, indiferent ca traieste la bloc sau la curte.

5. Beagle

Cu urechile sale lungi si corpul alungit, Beagle-ul este o rasa de caini preferata de familiile cu copii. In general, aceasta rasa este inteligenta, curioasa si afectuoasa cu toata lumea, adora sa fie in centrul atentiei pentru ca atunci cand este lasat singur o perioada mai lunga se plictiseste. Pentru ca are o energie debordanta, are nevoie si de un spatiu mai mare de joaca, de aceea este o rasa mai potrivita pentru famiile cu copii care locuiesc la curte.

6. Bull Terrier

Situandu-se in categoria raselor de caini de dimensiuni medii, Bull Terrier-ii sunt calmi, prietenosi, energici, dar mai ales docili – nu se plang atunci cand sunt tachinati de copii sau trasi de urechi, ci invata cum sa interactioneze cu ei. In plus, sunt extrem de protectori.

7. Collie sau Ciobanescul Scotian

Cand spunem Collie ne aducem aminte de “Lassie”, filmul celebru. Aceasta rasa de caini are blana lunga, care se intretine destul de greu, dar aduce o multime de avantaje unei familii cu copii: sensibilitate, blandete, protectie pentru cei mici, fericire.

8. Terra Nova sau Newfoundland

Acesti “ursuleti” se ataseaza imediat de copii, pe care ii protejeaza in permanenta, fiind numiti si “bone de la natura”. Desi blana lunga si stufoasa este un dezavantaj, acestia le fac pe plac membrilor familiei, indiferent de varsta.

9. Vizsla

Mai putin cunoscuta, acesta rasa de caine de vanatoare de origine maghiara este blanda, loiala, afectuoasa, care are nevoie de mult exercitiu, ceea ce nu este un inconvenient pentru copiii energici. In plus, acestia sunt dornici sa invete lucruri noi si “cersesc” atentia stapanilor.

10. Metisii

Cesar Milan spune ca la fel de prietenosi si afectuosi sunt si metisii, de preferat cei de talie mare si medie pentru ca cei de tipul Chihuahua, Yorkshire Terrier etc. pot fi ridicati cu o singura mana, ceea ce nu este sigur bine pentru copii, care se pot rani usor.

11. Bulldog American

In ciuda opiniei publice, acesta nu este deloc agresiv. De fapt, este un caine loial si atent cu fiecare membru al familiei, insa cu cei mici are o relatie speciala – adora sa se joace cu ei, sa ii protejeze si sa doarma impreuna. Cu atentie si dresaj, Bulldog-ul American devine un caine loial si un protector desavarsit pentru intreaga familie.