PETA cere schimbarea tradiției de Ziua Marmotei: Phil, vestitul meteorolog, să fie înlocuit de un tort care prezice vremea

Phil, marmota meteorolog, pe care PETA vrea să-l pensioneze, înlocuindu-l cu un tort. Sursa foto: Getty Images

PETA solicită schimbarea tradiției de Ziua Marmotei și înlocuirea lui Punxsutawney Phil cu un tort „care dezvăluie vremea”. Organizația susține că această schimbare ar respecta mai bine nevoile naturale ale marmotei și ar oferi o alternativă mai puțin stresantă pentru animal. „Ar permite să faceți în continuare turism și să-i oferiți lui Phil o felie de decență", spune organizaţia, potrivit publicaţiei People.

Organizația PETA– „People for the Ethical Treatment of Animals” (n.r Oameni pentru Tratamentul Etic al Animalelor), a publicat pe 21 ianuarie un comunicat de presă în care sugerează că Punxsutawney Phil, marmota care prezice dacă iarna va continua încă șase săptămâni sau primăvara va veni devreme, ar trebui să fie înlocuită cu un „tort care dezvăluie vremea”.

PETA a precizat că acest desert vegan ar imita un „tort de dezvăluire a sexului” pentru un bebeluș. După ce este tăiat, tortul ar arăta una dintre cele două culori: albastru, semnificând încă șase săptămâni de iarnă, sau roz, indicând o primăvară timpurie.

Într-o scrisoare adresată președintelui clubului Punxsutawney Groundhog, Tom Dunkel, președintele PETA, Ingrid Newkirk, a folosit jocuri de cuvinte pentru a transmite cererea organizației, spunând că lăsându-l pe Punxsutawney Phil să se pensioneze și să fie înlocuit de tort „ar permite să faceți în continuare turism și să-i oferiți lui Phil o felie de decență”.

Continuând jocul de cuvinte, Newkirk a spus: „Ziua Marmotei nu este deloc ușoară pentru Punxsutawney Phil”, explicând că „marmotele sunt animale timide, pradă, care, atunci când au posibilitatea, evită activ oamenii.” „Totuși, an de an, Phil este transportat la Gobler’s Knob, dus pe scenă și supus unui anunțător zgomotos, mulțimilor care țipă și luminilor intermitente, toate acestea mergând împotriva tuturor instinctelor sale naturale”, a continuat ea.

Newkirk a adăugat: „Dacă ar fi abordat în habitatul său natural, ar fugi speriat, nu s-ar oferi să trăiască în captivitate tot anul, fiind incapabil să facă orice activitate naturală și importantă pentru el, cum ar fi hibernarea sau săpăturile – doar pentru a fi meteorologul fals al orașului o dată pe an.”

Advocatele drepturilor animalelor au adăugat că Punxsutawney Phil și familia sa ar trebui să „se pensioneze într-un sanctuar de încredere”, în loc să participe la tradiția anuală, care are loc pe 2 februarie. PETA a făcut oferte similare pentru înlocuirea lui Punxsutawney Phil în anii trecuți.

În 2024, grupul a cerut Clubului Punxsutawney Groundhog să pensioneze rozătoarea în favoarea unei monede uriașe, în timp ce în 2022 au sugerat ca oficialii să folosească în schimb un copac de persimmon pentru a prezice vremea.

Cu doi ani mai devreme, în 2020, PETA a susținut că animalul ar trebui să fie înlocuit cu o versiune animatronică echipată cu inteligență artificială, capabilă să prezică vremea mai precis.

Anul trecut, Punxsutawney Phil a prezis o primăvară timpurie, nu mai multe săptămâni de iarnă.