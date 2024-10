Povestea soților care au dat lovitura cu o afacere cu plante exotice în România. Florida și Mihai cresc măslini și palmieri, la Homorog

Florida a avut curajul să pună pe picioare o afacere cu plante exotice aclimatizate, încurajată și de schimbările climatice. Sursa foto: Antena 3 CNN

Povestea de succes a unor soți întorși din Spania în România a fost prezentată, la Antena 3 CNN, de Loredana Cofari, în emisiunea Agricool de sâmbătă. Cei doi locuiesc acum în Homorog, un sat din județul Bihor. Aici măslinii și palmierii cresc fară căldură suplimentară iarnă. Florida și Mihai Andreica au avut curajul să pună pe picioare o afacere cu plante exotice aclimatizate, încurajați și de schimbările climatice. Secretul succesului l-au dezvăluit chiar proprietarii pepinierei cu plante mediteraneene.

Florida și Mihai s-au întors în țară, după zeci de ani de muncă în Spania, iar toți banii strânși i-au investit în plante ornamentale. Cu experiența câștigată în străînătate, cultivă cu succes plante exotice. În această luna pot fi deja recoltate măslinele, iar producția este una bogată.

„Producția este una foarte, foarte abundentă la măslini. Depinde de an, într-un an produc mai mult, anul următor se odihnește, face o pauză și atunci se pregătește pentru anul care urmează. Măslinul ăsta de aici are o producție foarte, foarte bogată. Recoltăm cred că undeva la 20-30kg, dar să luăm în considerare că este în ghiveci, nu este un măslin care are rădăcina în pământ și care are o coroană foarte dezvoltată”, a arătat Florida Andreica, la Antena 3 CNN.

La Homorog, pe o suprafață de două hectare, sunt mii de ghivece cu fel de fel de plante și arbuști. Investițiile nu sunt însă deloc mici. Pot ajunge și la câteva mii de euro. Cei mai scumpi arbori sunt măslinii seculari.

Pe lângă măslini și palmieri, cei doi cresc smochini și lămâi, arbori ce ne duc cu gândul mai degrabă la Italia, Spania sau Grecia.

Prețurile pentru un măslin pornesc de la 400 de lei, la fel costă și un palmieri mic sau un arbore de citrice și pot ajunge până la 15.000 mii de lei.

