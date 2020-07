Regizorul Silviu Radu va realiza un documentar despre un renumit actor

Silviu Radu a lucrat la publicarea memoriilor lui Constantin Codrescu şi a simţit că povestea marelui actor merită să fie spusă şi în film.

Aşa au luat naştere cartea ''Un timp prin care am trecut'' şi documentarul dedicat lui Constantin Codrescu pe care îl vom vedea, în premieră, la Festivalul de Film de la Râşnov.

Regizorul Silviu Radu povesteşte întâmplarea care a dus către proiectul său de suflet.

''Eram la maestrul Constantin Codrescu acasă şi dânsul avea pe masă o carte biografică a lui Dorel Vişan, marele actor. La un moment dat, când am văzut acea carte într-un format premium, l-am întrebat: Maestre, pentru dumneavoastră a făcut cineva aşa ceva? Credeţi-mă, s-a uitat la mine cu o privire a unui om care, din câte ştiu de la dânsul, s-a săturat de ingratitudine, s-a uitat cu o privire la mine şi mi-a spus: Dragul meu, Silviu, cine să facă despre mine aşa ceva?ţ Aşa a început proiectul acum 10 luni de zile. Prima dată am plecat cu ideea să facem o carte despre viaţa maestrului Constantin Codrescu. Când am citit cartea, mi-am dat seama, această viaţă trebuie arătată într-un documentar. A ieşit o docudrama de două ore.

''Povestea maestrului Constantin Codrescu se identifică foarte mult cu parcursul teatrului românesc''

Dacă e să aleg un moment anume care m-a impresionat, sincer, pot să vă spun că viaţa maestrului în integralitatea ei m-a impresionat, pentru că a avut foarte multe momente în care foarte mulţi au încercat să îl marginalizeze datorită talentului extraordinar, iar când a văzut că în Bucureşti nu reuşeşte să găsească aprecierea cuvenită, a zis: Ok, eu mă duc în ţară şi arăt tuturor ceea ce pot eu. Şi a plecat ca un fel de misionar în ţară şi este ceea ce este astăzi'', a spus regizorul Silviu Radu.