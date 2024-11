Revelion în Antalya. Cât costă cinci nopți de cazare în resorturi de lux, cu ofertă all inclusive

Paradisul turcesc atrage românii chiar și în noaptea dintre ani. Încă din vară, mulți și-au făcut rezervările pentru a petrece Revelionul la resorturile de lux din Antalya. FOTO: Getty Images

Paradisul turcesc atrage românii chiar și în noaptea dintre ani. Încă din vară, mulți și-au făcut rezervările pentru a petrece Revelionul la resorturile de lux din Antalya. Renumite pentru petrecerile mărețe care se dau an de an acolo, dar și pentru pachetele all inclusive, hotelurile din capitala turismului turcesc sunt opțiunea perfectă pentru cei care vor să facă trecerea dintre ani pe o vreme de vară. Ofertele agențiilor de turism sunt pentru buzunarul tuturor și asigură de la biletele de avion și cazare până la asistența locală.

Deși este mijlocul toamnei, la doar două ore distanță cu avionul de România, încă este vară. La mijlocul zilei se înregistrează aproximativ 25 de grade Celsius în Antalya, iar pe plajă încă este forfotă. Nici pe timp de iarnă vremea nu se schimbă drastic, așa că destinația este în capul listei de vacanță pentru cei care vor să petreacă Revelionul în afara țării. Doar printr-o singură agenție de turism, peste 400 de români și-au rezervat până acum pachete pentru petrecerea dintre ani pe tărâmul turcesc.

Ioana Burcea, director de Marketing agenție de turism: "Chiar din timp, de astă-vară se fac rezervările. Mai avem foarte puține locuri pe pentru plecarea din București. Plecarea este pe 28 decembrie, cu întoarcere pe 3 ianuarie. Noi avem o serie de pachete cu plecări din București pentru perioada de Revelion cinci nopți. Prețurile pornesc de la 773 euro pentru Antalya, este o destinație extraordinară de Revelion. Vorbim despre pachete de demipensiune, dar marea majoritate sunt all inclusiv sau chiar ultra all inclusive."

Cei care au un buget mai mare și preferă luxul găsesc și astfel de resorturi în Antalya. Întinse pe mai bine de 100.000 de metri pătrați, hotelurile vin cu tot felul de facilități pentru turiști: de la restaurante deschise 24 de ore sau cu meniu a la carte, până la centre SPA cu hammam, saune, piscine interioare și exterioare, masaj, dar și centre de shopping. În plus, în resort se găsesc și terenuri de fotbal, tenis, baschet dar și poligoane de tras cu tirul. Cele mai căutate pachete aici sunt cele all inclusive.

Cine vrea să petreacă Revelionul într-un resort de lux trebuie să scoată din buzunar 2.400 euro pentru un sejur de cinci nopți. Cu acești bani își asigură practic toată vacanța, de la biletele de avion, transportul de la aeroport la cazare, hotelul, mâncarea, băutura și, evident, petrecerea de noul an.

Timur Azimov, reprezentant de marketing pentru grup hotelier Antalya: "Facem pregătiri speciale în hotelul nostru pentru Anul Nou şi va fi ceva special. Avem programe speciale de Revelion, în special pentru cei care vor să se cazeze în aceste zile din decembrie, cum ar fi cina bonus sau alte programe, muzică şi tot ce mai conţine pachetul."

Deși Antalya s-a scumpit ca și destinație în ultimii ani, agențiile de turism vin cu oferte de reduceri la pachetele early booking dar și posibilitatea plății în 16 rate a vacanței.