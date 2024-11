Richard Gere părăsește SUA și pleacă să locuiască în Spania. Care este motivul mutării

Dragostea pentru soția sa spaniolă Alejandra Silva l-a determinat pe starul american Richard Gere să părăsească Statele Unite. Sursa foto: Getty images

Actorul american ar fi făcut o alegere sentimentală, mutându-se pentru a fi aproape de părinții soției sale Alejandra. Dragostea pentru soția sa spaniolă Alejandra Silva l-a determinat pe starul american Richard Gere să părăsească Statele Unite.

Actorul și-a vândut conacul de 11 milioane de dolari din Connecticut și s-a mutat în Spania pentru a fi lângă socrii săi. Richard Gere a declarat: "Pentru Alejandra, va fi minunat să fie mai aproape de familia ei, de prietenii ei de o viață și de cultura ei. Ea a fost foarte generoasă în a-mi oferi șase ani de viață în lumea mea, așa că este corect să dau ea că cel puțin alți șase locuiesc în a ei".

Starul american, care şi-a sărbătorit aniversarea de 75 de ani în cadrul ultimului Festival de Film de la Veneţia, și-a cunoscut viitoarea soție în Italia, la Positano în 2014. În 2018 s-au căsătorit și apoi au avut doi fii: Alexander, în vîrstă de 5 ani şi James de 4 ani. Alejandra Silva are un al treilea fiu de 11 ani dintr-o căsnicie anterioară care locuiește cu ei, în timp ce Richard Gere are un fiu Homer care are 24 de ani și face primii pași în cariera de actor, așa cum a mărturisit vedeta.

Pentru o publicaţie spaniolă citată de La Repubblica, actorul american a povestit: "Iubesc Spania și cred că stilul de viață de acolo este fabulos. Chiar și capacitatea spaniolilor de a trăi transmite bucurie și fericire. Este un loc frumos, mâncarea este extraordinară, iar oamenii emană sensibilitate și generozitate, pe lângă dorința puternică de a râde și de a se distra."

În ciuda acestei mișcări, actorul va continua să aibă legături cu America, are și o casă în afara New Yorkului și mai multe proiecte de filmat în SUA. Va juca alături de Michael Fassbender The Agency, în remake-ul american al thrillerului francez de spionaj "Le bureau" cu Mathieu Kassovitz, și există și un proiect de film, realizat împreună cu prietenul său scenaristul Oren Moverman, după romanul "An odissey" al lui David Mendelsohn.