Alertă în București: Țânțarii purtători ai virusului West Nile au fost depistați în 4 sectoare. La ce simptome să fim atenți

Spray de protecție împotriva înțepăturilor de insecte. Sursa foto: Getty Images

Este alertă în București. Țânțari purtători ai virusul West Nile au fost depistați în 4 sectoare din Capitală. Medicii ne avertizează să fim atenţi la simptomele apărute după înţepăturile insectelor.

„Nu există un vaccin care să prevină, iar modalitatea de transmitere este prin intermediul înțepăturii de țânțar și, mai ales, a unor musculițe. Foarte important, de asemenea, e că nu se transmite de la om la om, în așa fel încât riscul de a avea o transmitere importantă și a discuta de pandemii sau epidemie este categoric mic. Dar trebuie să fim prudenți, pentru că e greu de prevenit.”, a explicat, la Antena 3 CNN, medicul Adrian Marinescu.

„Apropo de înțepătura de țânțar, simptomatologia seamănă foarte bine cu febra Dengue și diagnosticul diferențial se face destul de greu și de multe ori este o subdiagnosticare. Celelalte dintre forme sunt totuși forme ușoare. Seamănă cu o gripă, cu o simptomatologie care e de asemenea și digestivă.

Ceea ce ar trebui să știm despre infecția cu virusul West Nile este că de cele mai multe ori, formele sunt ușoare, semănă foarte bine cu o răceală. Sunt și persoane asimptomatice. Practic doar 1% dintre cei care sunt infectați ajung la complicații importante.

În România au fost astfel de situații, am avut chiar și veri în care am avut cazuri multe, am vorbit chiar de situații de epidemie. Din fericire, în ultimii ani cazurile sunt extrem de rare. Aici mă refer la formele severe, care într-adevăr pot să pună probleme.

Ceea ce trebuie spus este că tratamentul nu e specific antiviral. Până la urmă, prevenția este cea mai importantă, că nu există un vaccin care să prevină.”, a mai precizat medicul de la Institutul Matei Balș din Capitală.